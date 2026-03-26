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Casas de obra nueva en Alanya, Turquía

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Villa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
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Villa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Alanya, Turquía
de
$518,241
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
3+1, 4+1, 5+2 En Venta Villas en Turquía, Alanya Localizado.%25 Pago de Down + instalación de 24 Mounths Plan de pago flexible.Ciudadanía turca incluida!Para más detalles contáctenos!
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AxA property
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Villa Exclusive luxury villa with views of Alanya, the sea and the mountains.
Villa Exclusive luxury villa with views of Alanya, the sea and the mountains.
Villa Exclusive luxury villa with views of Alanya, the sea and the mountains.
Villa Exclusive luxury villa with views of Alanya, the sea and the mountains.
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Kargicak, Turquía
de
$1,74M
Opciones de acabado Con acabado
Exclusiva 4+2 Villa con Vista Mar: Lujo + Ciudadanía TurcaPresentamos esta exclusiva villa de lujo en el prestigioso distrito Kargicak de Alanya. Esta propiedad combina calidad de construcción premium, diseño reflexivo, y una impresionante gama de comodidades para una cómoda vida al lado del…
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Villa Two-bedroom townhouse in the Panorama Terrace Sitesi complex.
Villa Two-bedroom townhouse in the Panorama Terrace Sitesi complex.
Villa Two-bedroom townhouse in the Panorama Terrace Sitesi complex.
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Villa Two-bedroom townhouse in the Panorama Terrace Sitesi complex.
Kesefli, Turquía
de
$196,324
Pokoje: 2+1 Liczba pięter: 2 Powierzchnia: 136 m² 400 metrów od morza. Kamienica znajduje się w dzielnicy Keşevli, pomiędzy Kargicak i Demirtaş. Rok budowy: 2008 Najważniejsze cechy: W pełni umeblowane Oddzielna kuchnia Salon 1 łazienka 2 toalety Ogród Taras z g…
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Villa Luxury 4+1 villa with pool for Turkish citizenship in Oba area.
Villa Luxury 4+1 villa with pool for Turkish citizenship in Oba area.
Villa Luxury 4+1 villa with pool for Turkish citizenship in Oba area.
Villa Luxury 4+1 villa with pool for Turkish citizenship in Oba area.
Villa Luxury 4+1 villa with pool for Turkish citizenship in Oba area.
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Villa Luxury 4+1 villa with pool for Turkish citizenship in Oba area.
Oba, Turquía
de
$644,859
Opciones de acabado Con acabado
Precio:600,000 EURno amueblado 550.000 EURAdecuado para la ciudadanía turca y el permiso de residencia.Ofrecemos una exclusiva villa de clase premium independiente 4 + 1 con una superficie total de 250 m2 situada en una de las zonas más pintorescas de Alanya - Oba.Habitaciones: 4 + 1Número d…
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Villa Stylish 4+1 villa with luxury furniture and sea views.
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Villa Stylish 4+1 villa with luxury furniture and sea views.
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Villa Stylish 4+1 villa with luxury furniture and sea views.
Kargicak, Turquía
de
$496,883
Opciones de acabado Con acabado
Villa amueblada de cuatro dormitorios con piscina y vistas al mar, situada en la zona de Kargicak, a 2,5 km del mar.Planta baja:cocina, salón, dormitorio de invitados con baño en suite, y baño compartido.Planta alta:tres dormitorios (dormitorio principal con baño en suite), sauna y baño comp…
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Villa Furnished villa 3+2 with swimming pool in a complex with infrastructure.
Villa Furnished villa 3+2 with swimming pool in a complex with infrastructure.
Villa Furnished villa 3+2 with swimming pool in a complex with infrastructure.
Villa Furnished villa 3+2 with swimming pool in a complex with infrastructure.
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Villa Furnished villa 3+2 with swimming pool in a complex with infrastructure.
Alanya, Turquía
de
$443,262
Opciones de acabado Con acabado
Habitaciones: 3+2Número de pisos: 3Baños: 2Balcón: 3Superficie de la villa: 170 m2Villa amueblada con tres dormitorios y una piscina privada con vistas al mar y la fortaleza.La villa consta de 3 plantas. Salón combinado y cocina en la primera planta, 3 dormitorios en la segunda planta y un á…
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Villa Villa 4+2 with pool and sea view for Turkish citizenship.
Villa Villa 4+2 with pool and sea view for Turkish citizenship.
Villa Villa 4+2 with pool and sea view for Turkish citizenship.
Villa Villa 4+2 with pool and sea view for Turkish citizenship.
Villa Villa 4+2 with pool and sea view for Turkish citizenship.
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Villa Villa 4+2 with pool and sea view for Turkish citizenship.
Kargicak, Turquía
de
$408,288
Opciones de acabado Con acabado
Adaptation for Turkish citizenship - USD 400,000 can be added to the Tapu. Furnished villa with en-suite bedrooms and a private pool overlooking the sea, in the Kargicak area. Features: 4 bedrooms 2 living rooms 2 balconies 3 bathrooms Heat fields Villa area: 360 m² P…
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Villa Villa 5+1 300 meters from the sea in Konkala | Alanya.
Villa Villa 5+1 300 meters from the sea in Konkala | Alanya.
Villa Villa 5+1 300 meters from the sea in Konkala | Alanya.
Villa Villa 5+1 300 meters from the sea in Konkala | Alanya.
Villa Villa 5+1 300 meters from the sea in Konkala | Alanya.
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Villa Villa 5+1 300 meters from the sea in Konkala | Alanya.
Alanya, Turquía
de
$448,660
Opciones de acabado Con acabado
5+1 villa junto al mar en Alanya: piscina privada, jardín, 300 metros a la playa (Konaklı)¿Buscas una villa en Turquía para residencia permanente o vacaciones? Ofrecemos una villa independiente en la zona de Konaklı de Alanya, una combinación de privacidad, comodidad y una ubicación ideal ju…
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Villa Furnished villa 3+1 with pool.
Villa Furnished villa 3+1 with pool.
Villa Furnished villa 3+1 with pool.
Villa Furnished villa 3+1 with pool.
Villa Furnished villa 3+1 with pool.
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Villa Furnished villa 3+1 with pool.
Kargicak, Turquía
de
$270,755
Opciones de acabado Con acabado
VillaAlanya/Kargicak3+1 área 195 m2Parcela 300 m2Totalmente amuebladoVista pintoresca del SEACocina de zonaLujoso salón3 dormitorios2 bañosGran balcón y terrazaPiscina privadaZona de RecreaciónGarajeAparcamientoTerritorio privado cerrado850 m del marPRICE REDUCED DUE TO URGENT SALE
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Villa Furnished 4+1 villa with views of Alanya and the sea.
Villa Furnished 4+1 villa with views of Alanya and the sea.
Villa Furnished 4+1 villa with views of Alanya and the sea.
Villa Furnished 4+1 villa with views of Alanya and the sea.
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Alanya, Turquía
de
$490,896
Opciones de acabado Con acabado
Villa amueblada de cuatro dormitorios construida en 2022 con vistas al mar y Alanya.Habitaciones: 4 + 1Pisos: 3Dormitorios: 4Cuarto de cocina: 1Baños: 4Superficie de la villa: 359 m2Superficie de parcela: 450 m2La casa está equipada con muebles nuevos y electrodomésticos para máxima comodida…
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Villa Four bedroom villa with views of Alanya and the sea.
Villa Four bedroom villa with views of Alanya and the sea.
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Alanya, Turquía
de
$610,729
Opciones de acabado Con acabado
Suitable for Turkish citizenship! Furnished four-bedroom villa with a private pool overlooking the sea, mountains, and fortress. Rooms: 4+1 Floors: 2 Bedrooms: 4 Kitchen-living room: 1 Bathrooms: 4 Dressing room: 1 Villa area: 270 m² Plot area: 450 m² This villa c…
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Villa Furnished 4+1 villa with pool in Granada Residence complex.
Villa Furnished 4+1 villa with pool in Granada Residence complex.
Villa Furnished 4+1 villa with pool in Granada Residence complex.
Villa Furnished 4+1 villa with pool in Granada Residence complex.
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Villa Furnished 4+1 villa with pool in Granada Residence complex.
Kargicak, Turquía
de
$409,590
Opciones de acabado Con acabado
A furnished villa in the 5-star Granada Residence complex with all the amenities is for sale. The villa is located on a hill with views of the Mediterranean Sea, mountains, and the city. Layout: Rooms: 4 + 1 Floors: 2 House area: 350 m² Land area: 250 m² Villa features…
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Villa Luxury villa 3+1 in Toprak Vip Villas.
Villa Luxury villa 3+1 in Toprak Vip Villas.
Villa Luxury villa 3+1 in Toprak Vip Villas.
Villa Luxury villa 3+1 in Toprak Vip Villas.
Villa Luxury villa 3+1 in Toprak Vip Villas.
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Villa Luxury villa 3+1 in Toprak Vip Villas.
Kargicak, Turquía
de
$463,217
Opciones de acabado Con acabado
Precio: 390.000 EUR por unidad: 490.000 EUR.Lujo amueblado 3+1 villa, 230 m2, en el complejo Toprak Vip Villas en Kargıcak.Ubicación inmejorable – inigualable en línea recta al mar, sin colinas.No quedan otras villas con una ubicación tan lujosa en esta zona.Construido en 2023Totalmente amue…
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Villa Elitnaya villa v sovremennom kurortnom gorode
Villa Elitnaya villa v sovremennom kurortnom gorode
Villa Elitnaya villa v sovremennom kurortnom gorode
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Villa Elitnaya villa v sovremennom kurortnom gorode
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Mahmutlar, Turquía
de
$800,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Bienes raíces extranjeros de $40.000. Consulta gratuita. Ayuda a obtener la condición de residente.¡Le ayudaremos a encontrar un objeto GRATIS, organizar un trato seguro con el desarrollador!- propiedad exclusiva;- asistencia para organizar la reubicación;- los ingresos anuales de las invers…
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Villa Contemporary sea view villa in Konaklı, Alanya
Villa Contemporary sea view villa in Konaklı, Alanya
Villa Contemporary sea view villa in Konaklı, Alanya
Villa Contemporary sea view villa in Konaklı, Alanya
Villa Contemporary sea view villa in Konaklı, Alanya
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Villa Contemporary sea view villa in Konaklı, Alanya
Alanya, Turquía
de
$313,912
-Esta villa en Alanya es para los amantes del estilo modernista. La lujosa villa contemporánea con vistas al mar en Alanya tiene una impresionante vista al mar. Lo más destacado de esta villa con vistas al mar. Villa en Alanya. A solo 700 metros de la playa. Ascensor a todas las terrazas de …
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Basic Apartment Real Estate
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Villa Luxury Villa with private pool - Basic Apartment
Villa Luxury Villa with private pool - Basic Apartment
Villa Luxury Villa with private pool - Basic Apartment
Villa Luxury Villa with private pool - Basic Apartment
Villa Luxury Villa with private pool - Basic Apartment
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Villa Luxury Villa with private pool - Basic Apartment
Kargicak, Turquía
de
$615,012
Diseñada según los estándares de lujo, esta villa independiente excepcionalmente buena con piscina privada en Alanya cuenta con acabados de lujo y materiales de alta calidad. Esta villa de lujo tiene un jardín privado ajardinado, piscina privada y vistas panorámicas hacia el mar. Esta propie…
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Basic Apartment Real Estate
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Villa 3 bedroom Penthouse in Konaklı, Alanya close to beach and shop
Villa 3 bedroom Penthouse in Konaklı, Alanya close to beach and shop
Villa 3 bedroom Penthouse in Konaklı, Alanya close to beach and shop
Villa 3 bedroom Penthouse in Konaklı, Alanya close to beach and shop
Villa 3 bedroom Penthouse in Konaklı, Alanya close to beach and shop
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Alanya, Turquía
de
$265,865
3 + 1 ático Área cuadrada 200 m2 Infraestructura: Piscina Generador Ascensor Seguridad Área privada cerrada Al mar 400 metros Aydat 1000 euros por año
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Basic Apartment Real Estate
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Villa Hidden Valley
Villa Hidden Valley
Villa Hidden Valley
Villa Hidden Valley
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Villa Hidden Valley
Yaylali, Turquía
de
$557,796
Año de construcción 2022
Número de plantas 3
WILLAS EXPERIENCIDAS / p EQUIPO DE PROYECTO / p Área del proyecto: 4 536 m2 br / Número total de villas: 11 br / Fecha de finalización del proyecto: 30 DE ENERO DE 2021 br / Ubicación: Kargicak / Alanya / Antalya br / Distancia al centro de Alanya - 12 km br / Aeropuerto de Gazipasha: 23 km …
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Sun World Real Estate
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Villa Modern villa for sale in Alanya
Villa Modern villa for sale in Alanya
Villa Modern villa for sale in Alanya
Villa Modern villa for sale in Alanya
Villa Modern villa for sale in Alanya
Villa Modern villa for sale in Alanya
Kargicak, Turquía
de
$148,414
-Beautifull Villa moderna de 3 dormitorios con impresionantes vistas al mar en venta en Alanya, Kargıcak.  La nueva villa construida ubicada en la colina en Kargıcak, ubicada en la colina, tiene una gran vista al mar y a la naturaleza y también mucha privacidad. Tiene fácil acceso a la playa…
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Basic Apartment Real Estate
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Villa Luxury villa with sea view in Alanya
Villa Luxury villa with sea view in Alanya
Villa Luxury villa with sea view in Alanya
Villa Luxury villa with sea view in Alanya
Villa Luxury villa with sea view in Alanya
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Villa Luxury villa with sea view in Alanya
Kargicak, Turquía
de
$473,805
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 3
Rótula de la República de China Rana de la República de China y la República de China. Ranago de Karagыджак славится жилыми комплексами премиум класса и видами на море и горы. Жилые комплексы расположены на холмах каскадным способом, чтобы не перекрывать вид другим домам. В Каргыджаке прек…
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ALANYA INVESTMENT
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Villa Beautifully designed modern villa in Kargicak Alanya with stunning sea view
Villa Beautifully designed modern villa in Kargicak Alanya with stunning sea view
Villa Beautifully designed modern villa in Kargicak Alanya with stunning sea view
Villa Beautifully designed modern villa in Kargicak Alanya with stunning sea view
Villa Beautifully designed modern villa in Kargicak Alanya with stunning sea view
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Villa Beautifully designed modern villa in Kargicak Alanya with stunning sea view
Kargicak, Turquía
de
$373,705
-Esta villa de hermoso diseño ubicada en Kargicak, Alanya, con una arquitectura moderna flanqueada por áreas verdes naturales. La villa privada totalmente independiente que disfruta de las impresionantes vistas panorámicas de la ciudad y la naturaleza de Alanya. Esta villa de 5 dormitorios o…
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Basic Apartment Real Estate
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Villa Luxury villa in Kargicak
Villa Luxury villa in Kargicak
Villa Luxury villa in Kargicak
Villa Luxury villa in Kargicak
Villa Luxury villa in Kargicak
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Villa Luxury villa in Kargicak
Kargicak, Turquía
de
$530,661
Esta villa estará ubicada en una superficie de 605 m2. La fecha de finalización es septiembre de 2021. El edificio consta de 3 pisos y tiene una superficie total de 445m2.En 3 plantas hay 6 habitaciones y 6 baños. Una segunda luz también está diseñada en la sala de estar. La distancia al mar…
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Basic Apartment Real Estate
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Villa Modern 3-Bedroom villa with pool for sale in Kargicak, Alanya
Villa Modern 3-Bedroom villa with pool for sale in Kargicak, Alanya
Villa Modern 3-Bedroom villa with pool for sale in Kargicak, Alanya
Villa Modern 3-Bedroom villa with pool for sale in Kargicak, Alanya
Villa Modern 3-Bedroom villa with pool for sale in Kargicak, Alanya
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Villa Modern 3-Bedroom villa with pool for sale in Kargicak, Alanya
Kargicak, Turquía
de
$309,641
-Una hermosa villa con impresionantes vistas panorámicas al mar en Alanya, Kargicak. Esta moderna villa de 3 dormitorios con piscina en venta en Alanya, Kargicak, está recientemente construida con los últimos materiales y tecnología.  Esta moderna villa de 3 dormitorios ubicada en Kargicak, …
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Villa
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Degirmendere, Turquía
de
$687,738
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Desarrollador
IKY GROUP ALANYA
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