Complejo residencial Apartamenty 3+1 XL in the Azura World complex.

Alanya, Turquía
de
$401,693
16
ID: 33257
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 4/2/26

Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Alanya

Características del objeto

Detalles de la propiedad

    Clase Premium
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

AZURA WORLD en Türkler: Abre la puerta a una nueva vida.

Presentando AZURA WORLD, un gran proyecto de "ciudad dentro de una ciudad" en la costa de Antalya. Esto es más que un complejo residencial, pero un entorno holístico para la vida, la recreación y la inversión, donde cada detalle ha sido cuidadosamente considerado.

Beneficios clave

  • Ubicación: Türkler (30 km de Alanya) — una zona tranquila y pintoresca con hoteles de 4 estrellas y 5 estrellas
  • Situación: Zona abierta para permisos de residencia
  • Precio: desde 335.000 €
  • Superficie: 178 m2
  • Equipamiento: 3+1 Apartamentos XL (habitación de cocina, 3 dormitorios + habitación de soltera, 4 baños)
  • Vista: mar
  • Aclaraciones adicionales: aparcamiento cubierto
  • Inversiones: licencia de alquiler a corto plazo

"Ciudad dentro de una ciudad": infraestructura de sueños
Los terrenos ajardinados del complejo de 76.000 m2 ofrecen:

Zonas de agua:

  • Piscina principal
  • Piscina relajada (16+)
  • Piscina para mujeres
  • Piscina cubierta
  • 2 parques acuáticos (para niños y adultos)

Para las familias:

  • Kindergarten
  • Zonas de juego
  • Mini-tren
  • Luna Park

Deportes y actividades:

  • Tribunales de tenis
  • Voleibol y canchas de baloncesto
  • Zona de yoga
  • Caminando y corriendo caminos

Salud:

  • Cine al aire libre
  • Arruga de patinaje
  • Karaoke bar
  • Disco

Compras: callejón de compras
Gastronomía: restaurantes a la carta

Ubicación y acceso al transporte

  • 300 m a playa privada (con servicio de traslado)
  • Borders the Avsallar and Payallar districts
  • Enlaces de transporte convenientes a todas las áreas de Alanya

Detalles del proyecto

  • 7 bloques residenciales
  • Apartamentos más grandes de la región
  • Rodeado de naranjos
  • Concepto: "ciudad dentro de una ciudad" con infraestructura completa

¿Por qué elegir AZURA WORLD?

  • Solicitud de inversión: una licencia de alquiler a corto plazo garantiza ingresos
  • Vida junto al mar: una combinación de confort y infraestructura urbana
  • Permiso de residencia: la oportunidad de obtener estatus en una zona abierta
  • Escala: un proyecto único en la región

No te pierdas la oportunidad de formar parte de AZURA WORLD, un mundo donde cada detalle está diseñado para tu comodidad!

Póngase en contacto con nosotros para aprender más y reservar su apartamento de ensueño.

Localización en el mapa

Alanya, Turquía
