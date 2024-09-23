Complejo residencial Apartamenty 3+1 XL in the Azura World complex.

AZURA WORLD en Türkler: Abre la puerta a una nueva vida.

Presentando AZURA WORLD, un gran proyecto de "ciudad dentro de una ciudad" en la costa de Antalya. Esto es más que un complejo residencial, pero un entorno holístico para la vida, la recreación y la inversión, donde cada detalle ha sido cuidadosamente considerado.

Beneficios clave

Ubicación: Türkler (30 km de Alanya) — una zona tranquila y pintoresca con hoteles de 4 estrellas y 5 estrellas

Situación: Zona abierta para permisos de residencia

Precio: desde 335.000 €

Superficie: 178 m2

Equipamiento: 3+1 Apartamentos XL (habitación de cocina, 3 dormitorios + habitación de soltera, 4 baños)

Vista: mar

Aclaraciones adicionales: aparcamiento cubierto

Inversiones: licencia de alquiler a corto plazo

"Ciudad dentro de una ciudad": infraestructura de sueños

Los terrenos ajardinados del complejo de 76.000 m2 ofrecen:

Zonas de agua:

Piscina principal

Piscina relajada (16+)

Piscina para mujeres

Piscina cubierta

2 parques acuáticos (para niños y adultos)

Para las familias:

Kindergarten

Zonas de juego

Mini-tren

Luna Park

Deportes y actividades:

Tribunales de tenis

Voleibol y canchas de baloncesto

Zona de yoga

Caminando y corriendo caminos

Salud:

Cine al aire libre

Arruga de patinaje

Karaoke bar

Disco

Compras: callejón de compras

Gastronomía: restaurantes a la carta

Ubicación y acceso al transporte

300 m a playa privada (con servicio de traslado)

Borders the Avsallar and Payallar districts

Enlaces de transporte convenientes a todas las áreas de Alanya

Detalles del proyecto

7 bloques residenciales

Apartamentos más grandes de la región

Rodeado de naranjos

Concepto: "ciudad dentro de una ciudad" con infraestructura completa

¿Por qué elegir AZURA WORLD?

Solicitud de inversión: una licencia de alquiler a corto plazo garantiza ingresos

Vida junto al mar: una combinación de confort y infraestructura urbana

Permiso de residencia: la oportunidad de obtener estatus en una zona abierta

Escala: un proyecto único en la región

No te pierdas la oportunidad de formar parte de AZURA WORLD, un mundo donde cada detalle está diseñado para tu comodidad!

Póngase en contacto con nosotros para aprender más y reservar su apartamento de ensueño.