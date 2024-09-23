  1. Realting.com
Complejo residencial 4 2 - 230 m2 - DUPLEX

Oba, Turquía
de
$395,518
;
24
ID: 2013
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 18/2/26

Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Alanya
  • Pueblo
    Oba

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Bloque de cuadro
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    3

Sobre el complejo

? Apartamentos: 4 + 2 - 230 m2 – DUPLEX Turquía, Distrito OLIVE OBA
Vista del mar y las montañas
2011. Construcción 3er piso de 3
Al mar: 1.700m
Calefacción ( baterías )

? Territorio de paisajismo ▪ Ľ Traslado a la playa ▪ Ľ Estacionamiento subterráneo y abierto.

? Ubicación: ▪ Ľ 1600 m hasta el mar  

Infraestructura: * PISCINA ABIERTA * WING BASSIN * AQUAPARK * FITNES - SAUNA-HAMAM, TENIS * MINI FUTBOL * Barbacoa 24/7 * SEGURIDAD * LUGAR INFANTIL * MINI CLUB * MAGAZIN * BOULING * KAFE * RESTAURANTE * SALA DE JUEGOS * SALÓN DE BELLEZA * Traslado a la playa

? Adecuado para obtener la ciudadanía turca

Pago a plazos -0% Entrega inicial -50%

Localización en el mapa

Oba, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejo residencial 4 2 - 230 m2 - DUPLEX
Oba, Turquía
de
$395,518
