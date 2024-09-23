Complejo residencial Furnished apartment 1+1 in the Calypso Residence complex.

Amueblado apartamento de un dormitorio (1+1) 60 m2, en el segundo piso.
Nuevo complejo residencial moderno de lujo en Kestel, una de las zonas más pintorescas de Alanya.
El complejo consta de seis bloques, la distancia al mar es de sólo 400 metros, toda la infraestructura necesaria para la vida y la recreación está a poca distancia, también cerca está la escuela rusa "Classic-M".
Finalización de la construcción: entregada.
Infraestructura:
