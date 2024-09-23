Complejo residencial Furnished apartment 1+1 in the Calypso Residence complex.

Amueblado apartamento de un dormitorio (1+1) 60 m2, en el segundo piso.

Nuevo complejo residencial moderno de lujo en Kestel, una de las zonas más pintorescas de Alanya.

El complejo consta de seis bloques, la distancia al mar es de sólo 400 metros, toda la infraestructura necesaria para la vida y la recreación está a poca distancia, también cerca está la escuela rusa "Classic-M".

Finalización de la construcción: entregada.

Infraestructura:

Gran piscina exterior con toboganes de agua

Piscina cubierta climatizada

Baño turco

Sauna

Salas de masaje

Gimnasio

Billares y tenis de mesa

Juegos de PlayStation y pantallas de TV

Tenis, canchas de baloncesto

Parque infantil

Zona BBQ con gazebos

Aparcamiento

Seguridad las 24 horas

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.