  Complejo residencial Furnished apartment 1+1 in the Calypso Residence complex.

Complejo residencial Furnished apartment 1+1 in the Calypso Residence complex.

Kestel, Turquía
$107,077
10
ID: 27472
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 21/8/25

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Alanya
  • Pueblo
    Kestel

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

  • Seguridad

  • Aparcamientos

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

  • Tour online
  • Transacción remota

Amueblado apartamento de un dormitorio (1+1) 60 m2, en el segundo piso.

Nuevo complejo residencial moderno de lujo en Kestel, una de las zonas más pintorescas de Alanya.

El complejo consta de seis bloques, la distancia al mar es de sólo 400 metros, toda la infraestructura necesaria para la vida y la recreación está a poca distancia, también cerca está la escuela rusa "Classic-M".

Finalización de la construcción: entregada.

Infraestructura:

  • Gran piscina exterior con toboganes de agua
  • Piscina cubierta climatizada
  • Baño turco
  • Sauna
  • Salas de masaje
  • Gimnasio
  • Billares y tenis de mesa
  • Juegos de PlayStation y pantallas de TV
  • Tenis, canchas de baloncesto
  • Parque infantil
  • Zona BBQ con gazebos
  • Aparcamiento
  • Seguridad las 24 horas

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.

Kestel, Turquía

