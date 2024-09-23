Complejo residencial Furnished apartment 2+1 in 5* SPA complex Konak Premium.

El vídeo del apartamento será enviado bajo petición.
Apartamento amueblado con dos dormitorios (2 + 1) 120 m2 en la tercera planta, equipado con muebles y electrodomésticos en el complejo de más alto nivel Konak Premium con la infraestructura de un hotel de cinco estrellas en la primera costa.
Disposición:
Este es un proyecto de clase LUXURY a gran escala con una superficie de 25.000 m2, consta de ocho bloques de 7 plantas y, además de una infraestructura asombrosa, incluso tiene su propio centro comercial con una superficie de 2.500 m2.
Infraestructura:
Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.