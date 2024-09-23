Complejo residencial Furnished apartment 2+1 in 5* SPA complex Konak Premium.

El vídeo del apartamento será enviado bajo petición.

Apartamento amueblado con dos dormitorios (2 + 1) 120 m2 en la tercera planta, equipado con muebles y electrodomésticos en el complejo de más alto nivel Konak Premium con la infraestructura de un hotel de cinco estrellas en la primera costa.

Disposición:

Elegante sala de cocina,

2 amplios dormitorios

2 baños

Mobiliario y electrodomésticos de alta calidad

Este es un proyecto de clase LUXURY a gran escala con una superficie de 25.000 m2, consta de ocho bloques de 7 plantas y, además de una infraestructura asombrosa, incluso tiene su propio centro comercial con una superficie de 2.500 m2.

Infraestructura:

3 grandes piscinas al aire libre

1 piscina con zona de recreación

2 piscinas para niños

Bar de piscina

Zona de barbacoa

Juzgado de fútbol y baloncesto

Tribunal de tenis

Estacionamiento interior

Piscina cubierta

Baño otomano

Sala de vapor y sauna

Cueva de sal

Salas de masaje

Zona de recreación y relajación

Gimnasio, zona de yoga y pilates

Billares

Ping-pong

Tribunal de tenis

Cine

Parque infantil

Restaurante

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.