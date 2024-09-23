  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Alanya
  4. Complejo residencial Furnished apartment 2+1 in 5* SPA complex Konak Premium.

Complejo residencial Furnished apartment 2+1 in 5* SPA complex Konak Premium.

Kargicak, Turquía
de
$310,167
BTC
3.6893723
ETH
193.3757779
USDT
306 657.1093831
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
12
Dejar una solicitud
ID: 27532
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 2/9/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Alanya
  • Pueblo
    Kargıcak

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Polski Polski
Русский Русский

El vídeo del apartamento será enviado bajo petición.

Apartamento amueblado con dos dormitorios (2 + 1) 120 m2 en la tercera planta, equipado con muebles y electrodomésticos en el complejo de más alto nivel Konak Premium con la infraestructura de un hotel de cinco estrellas en la primera costa.

Disposición:

  • Elegante sala de cocina,
  • 2 amplios dormitorios
  • 2 baños
  • Mobiliario y electrodomésticos de alta calidad

Este es un proyecto de clase LUXURY a gran escala con una superficie de 25.000 m2, consta de ocho bloques de 7 plantas y, además de una infraestructura asombrosa, incluso tiene su propio centro comercial con una superficie de 2.500 m2.

Infraestructura:

  • 3 grandes piscinas al aire libre
  • 1 piscina con zona de recreación
  • 2 piscinas para niños
  • Bar de piscina
  • Zona de barbacoa
  • Juzgado de fútbol y baloncesto
  • Tribunal de tenis
  • Estacionamiento interior
  • Piscina cubierta
  • Baño otomano
  • Sala de vapor y sauna
  • Cueva de sal
  • Salas de masaje
  • Zona de recreación y relajación
  • Gimnasio, zona de yoga y pilates
  • Billares
  • Ping-pong
  • Tribunal de tenis
  • Cine
  • Parque infantil
  • Restaurante

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.

Localización en el mapa

Kargicak, Turquía

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Residencia The Project of the Rising Power of Izmir
Bayrakli, Turquía
de
$666,933
Complejo residencial Residential complex with a swimming pool close to the beaches and the city center of Antalya, Turkey
Muratpasa, Turquía
de
$166,138
Complejo residencial Alfirdaus Residence
Mahmutlar, Turquía
de
$268,968
Complejo residencial Flats in a new complex with water park and cinema 500 m from the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Erdemli, Turquía
de
$67,584
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, garden, and small lakes, in a quiet area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turquía
de
$2,71M
Está viendo
Complejo residencial Furnished apartment 2+1 in 5* SPA complex Konak Premium.
Kargicak, Turquía
de
$310,167
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial New residence with a green area and a gym, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a green area and a gym, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a green area and a gym, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a green area and a gym, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a green area and a gym, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New residence with a green area and a gym, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a green area and a gym, Istanbul, Turkey
Esenyurt, Turquía
de
$131,506
La residencia cuenta con gimnasio, parque infantil, sala de estar, zona deportiva, aparcamiento.Terminación - Marzo, 2025.Ubicación e infraestructura cercana Aeropuerto de Estambul - 50 minutosPlaya - 24 minutosCentro comercial - 14 minutosHospital - 20 minutosUniversidad - 17 minutosMarina …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Sun Complex
Complejo residencial Sun Complex
Complejo residencial Sun Complex
Complejo residencial Sun Complex
Complejo residencial Sun Complex
Mostrar todo Complejo residencial Sun Complex
Complejo residencial Sun Complex
Didim, Turquía
de
$197,659
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
4-Dormitorio Apartamento Dúplex Totalmente Amueblado a 600m de la Playa en Didim.  Didim, que era una pequeña península del mar Egeo, era un pequeño pueblo de pescadores en el pasado y se ha convertido en una gran ciudad de vacaciones día a día con su tranquilidad, vida nocturna tradicion…
Desarrollador
Polat Group
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Gaziosmanpasa Istanbul Residencies Compound
Edificio de apartamentos Gaziosmanpasa Istanbul Residencies Compound
Edificio de apartamentos Gaziosmanpasa Istanbul Residencies Compound
Edificio de apartamentos Gaziosmanpasa Istanbul Residencies Compound
Edificio de apartamentos Gaziosmanpasa Istanbul Residencies Compound
Mostrar todo Edificio de apartamentos Gaziosmanpasa Istanbul Residencies Compound
Edificio de apartamentos Gaziosmanpasa Istanbul Residencies Compound
Gaziosmanpasa, Turquía
de
$49,532
Por qué esta propiedad؟ La ubicación del proyecto es distintiva en el centro de Gaziosmanpasa, ya que es una de las regiones más bellas de Estambul, que es testigo de un crecimiento y desarrollo continuos. El proyecto está rodeado de centros comerciales y centros comerciales, además de su p…
Agencia
Binaa Investment
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Turquía
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
23.09.2024
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
24.09.2020
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
17.09.2020
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
Mostrar todas las publicaciones