  4. Barrio residencial Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.

Barrio residencial Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.

Mahmutlar, Turquía
$169,564
ID: 27959
  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Alanya
  • Pueblo
    Mahmutlar

Citadel BSR Residencia es un hermoso complejo residencial, situado entre las calles Ataturk y Barbarossa en la parte central de Mahmutlar, a 200 metros del mar.

  • Apartamento 2 + 1-115 m?
  • Amueblado (nuevos muebles)
  • 2a planta
  • 2 baños
  • 2 balcones
  • Windows dan al noroeste y al este
  • Vista de las montañas y la ciudad

Infraestructura compleja:

  • Piscina al aire libre
  • Sauna y Hamam
  • Gimnasio
  • Parque infantil
  • Zona de jardín y barbacoa
  • Ping-pong
  • Estacionamiento con video vigilancia

Localización en el mapa

Mahmutlar, Turquía
Barrio residencial Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.
Mahmutlar, Turquía
de
$169,564
