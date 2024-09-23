  1. Realting.com
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Serenity Residence SPA complex.

Mahmutlar, Turquía
de
$174,526
ID: 33158
Última actualización: 11/1/26

Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Alanya
  • Pueblo
    Mahmutlar

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Residencia Serenity Mahmutlar tención Alanya.
Apartamento amueblado de dos dormitorios (2+1) de 90 metros cuadrados.

Diseño de apartamento:

  • cocina-comedor
  • dos dormitorios
  • dos baños
  • balcón acristalado

La calefacción por suelo radiante está instalada en todas las habitaciones, incluidos los baños.

El complejo residencial Serenity Residence está construido en un sitio de 10.000 metros cuadrados, situado en la calle Ataturk, a 550 metros del mar, y consta de dos edificios de 14 pisos.

Una característica especial del complejo residencial es su zona de playa privada con tumbonas, sombrillas y una cafetería.

Este apartamento es ideal tanto para vacaciones como para residencia permanente, así como para rentas de alquiler.

Los apartamentos amueblados de una habitación (1+1) también están disponibles a partir de 97.000 euros.

Excelente ubicación:

  • 550 metros al mar
  • 250 metros al centro de la ciudad
  • 50 metros al supermercado
  • 28 km hasta Aeropuerto de Alanya
  • Restaurantes, transporte público, hospitales, escuelas y jardines de infancia están a poca distancia

Amenities:

  • Playa privada
  • Spa
  • Spa VIP
  • Espacio femenino
  • Gimnasio
  • Piscinas interiores y exteriores
  • Zonas de baño solar
  • Jacuzzi
  • Zona de relajación
  • Restaurante
  • Parques infantiles
  • Campo deportivo multifuncional
  • Cine
  • Habitación para niños
  • Habitación para invitados
  • Sala hobby
  • Biblioteca, salón de negocios
  • Oficina del Doctor
  • Sala de juegos
  • Limpieza seca
  • Salón de belleza
  • Sala de masajes
  • Sala de reuniones
  • Aparcamiento
  • Ascensor
  • Paisajismo de diseño personalizado
  • Barra de luz
  • Tienda

Para más información Para este proyecto, por favor llámenos.

Localización en el mapa

Mahmutlar, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

