Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Serenity Residence SPA complex.

Residencia Serenity Mahmutlar tención Alanya.
Apartamento amueblado de dos dormitorios (2+1) de 90 metros cuadrados.
Diseño de apartamento:
La calefacción por suelo radiante está instalada en todas las habitaciones, incluidos los baños.
El complejo residencial Serenity Residence está construido en un sitio de 10.000 metros cuadrados, situado en la calle Ataturk, a 550 metros del mar, y consta de dos edificios de 14 pisos.
Una característica especial del complejo residencial es su zona de playa privada con tumbonas, sombrillas y una cafetería.
Este apartamento es ideal tanto para vacaciones como para residencia permanente, así como para rentas de alquiler.
Los apartamentos amueblados de una habitación (1+1) también están disponibles a partir de 97.000 euros.
Excelente ubicación:
Amenities:
Para más información Para este proyecto, por favor llámenos.