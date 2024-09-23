Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Serenity Residence SPA complex.

Residencia Serenity Mahmutlar tención Alanya.

Apartamento amueblado de dos dormitorios (2+1) de 90 metros cuadrados.

Diseño de apartamento:

cocina-comedor

dos dormitorios

dos baños

balcón acristalado

La calefacción por suelo radiante está instalada en todas las habitaciones, incluidos los baños.

El complejo residencial Serenity Residence está construido en un sitio de 10.000 metros cuadrados, situado en la calle Ataturk, a 550 metros del mar, y consta de dos edificios de 14 pisos.

Una característica especial del complejo residencial es su zona de playa privada con tumbonas, sombrillas y una cafetería.

Este apartamento es ideal tanto para vacaciones como para residencia permanente, así como para rentas de alquiler.

Los apartamentos amueblados de una habitación (1+1) también están disponibles a partir de 97.000 euros.

Excelente ubicación:

550 metros al mar

250 metros al centro de la ciudad

50 metros al supermercado

28 km hasta Aeropuerto de Alanya

Restaurantes, transporte público, hospitales, escuelas y jardines de infancia están a poca distancia

Amenities:

Playa privada

Spa

Spa VIP

Espacio femenino

Gimnasio

Piscinas interiores y exteriores

Zonas de baño solar

Jacuzzi

Zona de relajación

Restaurante

Parques infantiles

Campo deportivo multifuncional

Cine

Habitación para niños

Habitación para invitados

Sala hobby

Biblioteca, salón de negocios

Oficina del Doctor

Sala de juegos

Limpieza seca

Salón de belleza

Sala de masajes

Sala de reuniones

Aparcamiento

Ascensor

Paisajismo de diseño personalizado

Barra de luz

Tienda

Para más información Para este proyecto, por favor llámenos.