Complejo residencial 2+1 duplex with sea view in the Sonas Buket complex.

Complejo Sonas Buket, Mahmutlar tención Alanya.
Un video del apartamento está disponible bajo petición!
Este ático dúplex de dos dormitorios (2+1) ofrece una vista panorámica del mar, de 120 m2.
Diseño de apartamento:
El complejo residencial Sonas Buket fue construido en 2024 en un sitio de 1.600 m2, a 50 metros del mar, y consta de un edificio de doce pisos con sólo 55 apartamentos.
En las inmediaciones hay un gran supermercado y un parque. Barbaros Street, que se encuentra en la parte sur del complejo SONAS BUKET, ofrece cafeterías, bares, restaurantes, tiendas, farmacias y todas las demás comodidades.
Infraestructura:
