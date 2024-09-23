Complejo residencial 2+1 duplex with sea view in the Sonas Buket complex.

Complejo Sonas Buket, Mahmutlar tención Alanya.



Un video del apartamento está disponible bajo petición!

Este ático dúplex de dos dormitorios (2+1) ofrece una vista panorámica del mar, de 120 m2.

Diseño de apartamento:

cocina-comedor

dos dormitorios

dos baños

dos balcones con vistas al mar

El complejo residencial Sonas Buket fue construido en 2024 en un sitio de 1.600 m2, a 50 metros del mar, y consta de un edificio de doce pisos con sólo 55 apartamentos.

En las inmediaciones hay un gran supermercado y un parque. Barbaros Street, que se encuentra en la parte sur del complejo SONAS BUKET, ofrece cafeterías, bares, restaurantes, tiendas, farmacias y todas las demás comodidades.

Infraestructura:

Piscina exterior

Piscina para niños

Sala de fitness

Sauna

Sala de vapor

Sala de masajes

Parque infantil

Sistema central de satélites

Generador

Jardín

Puerta automática en la entrada

Cierre de código en la entrada

Intercomunicación de vídeo

Para más información sobre este proyecto, por favor llámenos o envíenos un correo electrónico.