  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Alanya
  4. Complejo residencial 2+1 duplex with sea view in the Sonas Buket complex.

Complejo residencial 2+1 duplex with sea view in the Sonas Buket complex.

Mahmutlar, Turquía
de
$256,208
BTC
3.0475471
ETH
159.7349720
USDT
253 309.2061358
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
9
Dejar una solicitud
ID: 33244
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1335
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 3/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Alanya
  • Pueblo
    Mahmutlar

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Deutsch Deutsch
English English
Polski Polski
Русский Русский

Complejo Sonas Buket, Mahmutlar tención Alanya.

Un video del apartamento está disponible bajo petición!
Este ático dúplex de dos dormitorios (2+1) ofrece una vista panorámica del mar, de 120 m2.

Diseño de apartamento:

  • cocina-comedor
  • dos dormitorios
  • dos baños
  • dos balcones con vistas al mar

El complejo residencial Sonas Buket fue construido en 2024 en un sitio de 1.600 m2, a 50 metros del mar, y consta de un edificio de doce pisos con sólo 55 apartamentos.

En las inmediaciones hay un gran supermercado y un parque. Barbaros Street, que se encuentra en la parte sur del complejo SONAS BUKET, ofrece cafeterías, bares, restaurantes, tiendas, farmacias y todas las demás comodidades.

Infraestructura:

  • Piscina exterior
  • Piscina para niños
  • Sala de fitness
  • Sauna
  • Sala de vapor
  • Sala de masajes
  • Parque infantil
  • Sistema central de satélites
  • Generador
  • Jardín
  • Puerta automática en la entrada
  • Cierre de código en la entrada
  • Intercomunicación de vídeo

Para más información sobre este proyecto, por favor llámenos o envíenos un correo electrónico.

Localización en el mapa

Mahmutlar, Turquía
Educación
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Mixed-use project with a swimming pool, a spa center and security, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquía
de
$312,330
Residencia v proekte premium klassa
Región del Mediterráneo, Turquía
de
$189,018
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia del mar en City Nest Antalya Muratpasa
Muratpasa, Turquía
de
$148,279
Complejo residencial Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Sisli, Turquía
de
$2,89M
Barrio residencial Property in Alanya in the most prestigious area
Oba, Turquía
de
$134,534
Está viendo
Complejo residencial 2+1 duplex with sea view in the Sonas Buket complex.
Mahmutlar, Turquía
de
$256,208
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial Gold City
Complejo residencial Gold City
Complejo residencial Gold City
Complejo residencial Gold City
Complejo residencial Gold City
Complejo residencial Gold City
Kargicak, Turquía
de
$116,410
Año de construcción 2024
Número de plantas 1
Agencia
Sun World Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos con altos ingresos por alquiler en complejo en Antalya
Edificio de apartamentos Apartamentos con altos ingresos por alquiler en complejo en Antalya
Edificio de apartamentos Apartamentos con altos ingresos por alquiler en complejo en Antalya
Edificio de apartamentos Apartamentos con altos ingresos por alquiler en complejo en Antalya
Edificio de apartamentos Apartamentos con altos ingresos por alquiler en complejo en Antalya
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos con altos ingresos por alquiler en complejo en Antalya
Edificio de apartamentos Apartamentos con altos ingresos por alquiler en complejo en Antalya
Aksu, Turquía
de
$175,435
Año de construcción 2026
Número de plantas 7
Apartamentos de inversión en venta en un complejo integral en Aksu Antalya Estos apartamentos elegantemente diseñados en Antalya Aksu son adecuados para la inversión. Se encuentran en un proyecto de élite cerca del aeropuerto, de acuerdo con la cadena hotelera internacional Best Western. El …
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Type B_66
Complejo residencial Type B_66
Complejo residencial Type B_66
Complejo residencial Type B_66
Complejo residencial Type B_66
Sariyer, Turquía
de
$128,162
Año de construcción 2022
Lado europeo - Eyyup Este proyecto está construido en un área de 10,700 M2. El proyecto estará listo para su entrega a fines de 2022 y hay unidades de dos a tres habitaciones disponibles. Las ventajas de este proyecto incluyen estar ubicado entre dos estaciones de metro, cerca de la autopi…
Desarrollador
Majd International Company
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Turquía
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
23.09.2024
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
24.09.2020
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
17.09.2020
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
Mostrar todas las publicaciones