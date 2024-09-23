Complejo residencial Furnished duplex 2+1 in The Maris Premiere complex.

Exclusivo 2+1 dúplex en el complejo de lujo The Maris Premiere

Mejor precio en el mercado - 165.000 €!

✅ Permiso de alquiler a corto plazo disponible - un plus importante y un hallazgo raro.

¿Buscando una propiedad de prestigio en un soleado paraíso turco?

Presentando este dúplex amueblado 2+1 en el complejo de élite The Maris Premiere (Avsallar, Alanya) - la combinación perfecta de lujo, comodidad y atractivo de inversión.

Características clave

Tipo de propiedad: Duplex

Superficie: 109 m2

Número de habitaciones: 2

Número de Baños: 2

Mobiliario y Electrodomésticos: Incluido

Clase: Lujo

Ubicación: Avsallar, Alanya (Turquía)

Distancia al mar: 600 metros

¿Por qué esta propiedad?

✅ Precio competitivo: 165.000 EUR – una rara oportunidad para adquirir propiedades inmobiliarias de lujo a un precio atractivo.

✅ Solución llave en mano: apartamento completamente amueblado - ¡Muévete inmediatamente!

✅ Ubicación privilegiada: distrito de Avsallar ecológico con infraestructura desarrollada y proximidad al mar (600 m, 8 minutos a pie).

✅ Permiso de alquiler a corto plazo disponible: un plus importante y una rareza en el mercado.

✅ Alto potencial de alquiler: Alanya da la bienvenida a más de 15 millones de turistas anualmente – su propiedad siempre estará en demanda de alquiler.

Lujo y confort: las ventajas del complejo

Arquitectura: moderno complejo de baja altura con un diseño elegante que combina estilo y funcionalidad.

Vistas panorámicas: impresionantes vistas de montaña y piscina exótica desde su apartamento.

Acceso directo a la piscina: apartamentos individuales con acceso privado a la zona de piscina. Gestión completa de la propiedad: un servicio profesional se encargará de su propiedad si usted no es un residente permanente.

Infraestructura digna de un hotel de cinco estrellas

Paisajes con jardín ajardinado y una exótica "isla".

Una piscina exterior de 150 metros, climatizada en invierno, permite la natación durante todo el año!

Una zona de relajación frente al agua con tumbonas y zonas sombreadas.

Una sala de fitness, sauna y hammam para la relajación y el bienestar.

Un cine para noches familiares acogedoras.

Zona infantil y deportiva para el ocio activo.

Una zona de barbacoa para reuniones amigables al aire libre.

Estacionamiento al aire libre para su coche.

Seguridad las 24 horas y vigilancia de vídeo garantizan su seguridad.

Un cuidador profesional resolverá rápidamente cualquier problema.

Sus beneficios de comprar

Un negocio de alquiler listo: alta demanda para alquileres a corto plazo gracias a la ubicación e infraestructura.

Ingresos pasivos: la gestión profesional le liberará de la molestia de alquilar su propiedad.

Un lugar para vivir y relajarse: disfrutar del clima mediterráneo y la comodidad premium.

Fiabilidad de las inversiones: precios inmobiliarios en Alanya superan constantemente el promedio turco.

No te pierdas tu oportunidad de ser el propietario de bienes raíces de lujo en una de las zonas de resort más populares del mundo!

✅ Póngase en contacto con nosotros para programar una visualización en línea o una inspección en persona.

Su nueva vida junto al mar comienza aquí, en ¡El Maris Premiere!