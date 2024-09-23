  1. Realting.com
Piso en edificio nuevo Apartments for Sale in Alanya – Only 30% Down Payment + 36 Months Installments!

Oba, Turquía
$105,661
$55/m²
21
ID: 33302
Última actualización: 16/2/26

Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Alanya
  • Pueblo
    Oba

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Número de plantas
    Número de plantas
    5

Sobre el complejo

Situado en Oba, una zona abierta para permiso de residencia.

Precios de inicio:
• 1+1 apartamentos de 89.000 €
• 2+1 apartamentos de 125.000 €
• 3+1 apartamentos de 175.000 €

Características del proyecto:
• 4 cuadras, total de 96 apartamentos
• Piscinas exteriores e interiores
• Seguridad 24 horas
• Baloncesto y canchas de tenis
• Baño turco con sauna
• Café & restaurante
• Sala de juegos para niños
• Aparcamiento interior & exterior
• Ascensores de vestíbulo
• Calidad de construcción de primera clase

✔ 70% del proyecto se completa
✔ Fecha de entrega: 31.12.2026

No te pierdas esta oportunidad de comprar tu apartamento de ensueño con pagos fáciles de instalar.

📩 Contacta con nosotros ahora para más detalles!

Localización en el mapa

Oba, Turquía
