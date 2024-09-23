Piso en edificio nuevo Apartments for Sale in Alanya – Only 30% Down Payment + 36 Months Installments!

Situado en Oba, una zona abierta para permiso de residencia.

Precios de inicio:

• 1+1 apartamentos de 89.000 €

• 2+1 apartamentos de 125.000 €

• 3+1 apartamentos de 175.000 €

Características del proyecto:

• 4 cuadras, total de 96 apartamentos

• Piscinas exteriores e interiores

• Seguridad 24 horas

• Baloncesto y canchas de tenis

• Baño turco con sauna

• Café & restaurante

• Sala de juegos para niños

• Aparcamiento interior & exterior

• Ascensores de vestíbulo

• Calidad de construcción de primera clase

✔ 70% del proyecto se completa

✔ Fecha de entrega: 31.12.2026

No te pierdas esta oportunidad de comprar tu apartamento de ensueño con pagos fáciles de instalar.

📩 Contacta con nosotros ahora para más detalles!