Piso en edificio nuevo Apartments for Sale in Alanya – Only 30% Down Payment + 36 Months Installments!

Situado en Oba, una zona abierta para permiso de residencia.
Precios de inicio:
• 1+1 apartamentos de 89.000 €
• 2+1 apartamentos de 125.000 €
• 3+1 apartamentos de 175.000 €
Características del proyecto:
• 4 cuadras, total de 96 apartamentos
• Piscinas exteriores e interiores
• Seguridad 24 horas
• Baloncesto y canchas de tenis
• Baño turco con sauna
• Café & restaurante
• Sala de juegos para niños
• Aparcamiento interior & exterior
• Ascensores de vestíbulo
• Calidad de construcción de primera clase
✔ 70% del proyecto se completa
✔ Fecha de entrega: 31.12.2026
No te pierdas esta oportunidad de comprar tu apartamento de ensueño con pagos fáciles de instalar.
📩 Contacta con nosotros ahora para más detalles!