Complejo residencial Duplex 3+1 in the Konak Premium complex.

Un dúplex de tres dormitorios (3+1), 140 metros cuadrados en el complejo Konak Premium.

Este proyecto de lujo a gran escala, que cubre 25.000 metros cuadrados, consta de ocho bloques de siete pisos y, además de impresionantes comodidades, incluso cuenta con su propio centro comercial de 2.500 metros cuadrados.

Este apartamento está situado en el bloque más grande, Block L. Situado sobre los otros edificios, las grandes ventanas del apartamento ofrecen impresionantes vistas a la montaña.

Este bloque también alberga el segundo y mayor spa in situ, que cubre 6.000 metros cuadrados.

Instalaciones:

3 grandes piscinas al aire libre

1 piscina con zona de relajación

2 piscinas para niños

Bar de piscina

Zona de barbacoa

Juzgados de fútbol y baloncesto

Tribunal de tenis

Estacionamiento interior

Piscina cubierta

Baño otomano

Sala de vapor y sauna

Cueva de sal

Salas de masaje

Zona de relajación y relajación

Gimnasio, yoga y Pilates

Billares

Ping-pong

Cine

Área de juego para niños

Restaurante

