  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Alanya
  4. Complejo residencial Duplex 3+1 in the Konak Premium complex.

Complejo residencial Duplex 3+1 in the Konak Premium complex.

Kargicak, Turquía
de
$340,693
BTC
4.0524812
ETH
212.4078678
USDT
336 838.3748004
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
15
Dejar una solicitud
ID: 33199
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 23/1/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Alanya
  • Pueblo
    Kargıcak

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Deutsch Deutsch
English English
Polski Polski
Русский Русский

Un dúplex de tres dormitorios (3+1), 140 metros cuadrados en el complejo Konak Premium.

Este proyecto de lujo a gran escala, que cubre 25.000 metros cuadrados, consta de ocho bloques de siete pisos y, además de impresionantes comodidades, incluso cuenta con su propio centro comercial de 2.500 metros cuadrados.

Este apartamento está situado en el bloque más grande, Block L. Situado sobre los otros edificios, las grandes ventanas del apartamento ofrecen impresionantes vistas a la montaña.

Este bloque también alberga el segundo y mayor spa in situ, que cubre 6.000 metros cuadrados.

Instalaciones:

  • 3 grandes piscinas al aire libre
  • 1 piscina con zona de relajación
  • 2 piscinas para niños
  • Bar de piscina
  • Zona de barbacoa
  • Juzgados de fútbol y baloncesto
  • Tribunal de tenis
  • Estacionamiento interior
  • Piscina cubierta
  • Baño otomano
  • Sala de vapor y sauna
  • Cueva de sal
  • Salas de masaje
  • Zona de relajación y relajación
  • Gimnasio, yoga y Pilates
  • Billares
  • Ping-pong
  • Tribunal de tenis
  • Cine
  • Área de juego para niños
  • Restaurante

Para más información sobre este proyecto, por favor llámenos o envíenos un correo electrónico.

Localización en el mapa

Kargicak, Turquía
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Ispartakule Family Residences 10th
Avcilar, Turquía
de
$349,115
Complejo residencial New residence with swimming pools and green areas, Istanbul, Turkey
2 Sisli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Turquía
de
$715,289
Complejo residencial New residence with a shopping mall and green areas close to a beach and a highway, Zeytinburnu, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turquía
de
$510,351
Barrio residencial For sale apartment in Cleopatra in Alanya
Alanya, Turquía
de
$122,789
Barrio residencial New large-scale project in the Kargicak area
Kargicak, Turquía
de
$165,498
Está viendo
Complejo residencial Duplex 3+1 in the Konak Premium complex.
Kargicak, Turquía
de
$340,693
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial One Bedroom Apartment in Mahmutlar, Alanya
Barrio residencial One Bedroom Apartment in Mahmutlar, Alanya
Barrio residencial One Bedroom Apartment in Mahmutlar, Alanya
Barrio residencial One Bedroom Apartment in Mahmutlar, Alanya
Barrio residencial One Bedroom Apartment in Mahmutlar, Alanya
Mostrar todo Barrio residencial One Bedroom Apartment in Mahmutlar, Alanya
Barrio residencial One Bedroom Apartment in Mahmutlar, Alanya
Mahmutlar, Turquía
de
$120,653
-El apartamento de un dormitorio de nueva construcción en el complejo de apartamentos de 5 estrellas será una excelente inversión. nos complace ofrecerle este moderno proyecto de apartamento en Mahmutlar con acabados de alta gama. por supuesto, sólo se utilizan materiales certificados, por l…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Complex of villas with swimming pools, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools, Istanbul, Turkey
Fatih, Turquía
de
$1,32M
Tener una vida privilegiada por delante de ti, cuidadosamente pensado en cada detalle, lejos de las multitudes, donde volverás a las relaciones cálidas y de buen vecino olvidadas
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial 2+1 apartment in the Emarine Residence complex on the first coastline.
Complejo residencial 2+1 apartment in the Emarine Residence complex on the first coastline.
Complejo residencial 2+1 apartment in the Emarine Residence complex on the first coastline.
Complejo residencial 2+1 apartment in the Emarine Residence complex on the first coastline.
Complejo residencial 2+1 apartment in the Emarine Residence complex on the first coastline.
Mostrar todo Complejo residencial 2+1 apartment in the Emarine Residence complex on the first coastline.
Complejo residencial 2+1 apartment in the Emarine Residence complex on the first coastline.
Kestel, Turquía
de
$182,986
Opciones de acabado Con acabado
Furnished two-bedroom apartment (2+1) 105 sq m in the Emarine Residence complex. Layout: Kitchen-living room 2 Bedrooms 2 Bathrooms Balcony View of the sea and complex grounds Emarine Residence is a new premium residential complex with all amenities, located on the seaf…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Turquía
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
23.09.2024
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
24.09.2020
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
17.09.2020
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
Mostrar todas las publicaciones