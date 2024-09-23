Complejo residencial New 1+1 apartment in Oba area.

El nuevo complejo residencial IKY United Suites está situado en el distrito de Oba, a 1.600 metros del mar y a 3.5 km del centro de Alanya. Gazipasa El aeropuerto está a 35 km.

Este apartamento de una habitación (1+1) está en venta. Cuenta con un interior totalmente terminado, incluyendo suelo de granito, armarios de cocina incorporados, una ducha, un armario de baño con accesorios, y puertas interiores de alta calidad y una puerta de entrada.

El proyecto consta de un edificio residencial de cuatro pisos con elegante arquitectura clásica, situado en una zona cerrada y segura de 1.000 m2.

Todas las comodidades de la ciudad se encuentran cerca, incluyendo instituciones educativas y médicas, tiendas, supermercados, cafés, restaurantes, y más.

Servicios complejos:

Piscina

Sauna

Jacuzzi interior

Parque infantil

Paisajes

Zona de Recreación

Zona de barbacoa

Generador de energía

Aparcamiento

Para más información sobre este proyecto, por favor llámenos o envíenos un correo electrónico.

Tenemos una amplia selección de propiedades de reventa en toda Alanya, adecuadas para vacaciones, desarrollo residencial, y para la obtención de residencia y ciudadanía turca.