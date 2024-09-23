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Complejo residencial New 1+1 apartment in Oba area.

Oba, Turquía
de
$84,689
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ID: 36854
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/5/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Alanya
  • Pueblo
    Oba

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

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El nuevo complejo residencial IKY United Suites está situado en el distrito de Oba, a 1.600 metros del mar y a 3.5 km del centro de Alanya. Gazipasa El aeropuerto está a 35 km.

Este apartamento de una habitación (1+1) está en venta. Cuenta con un interior totalmente terminado, incluyendo suelo de granito, armarios de cocina incorporados, una ducha, un armario de baño con accesorios, y puertas interiores de alta calidad y una puerta de entrada.

El proyecto consta de un edificio residencial de cuatro pisos con elegante arquitectura clásica, situado en una zona cerrada y segura de 1.000 m2.

Todas las comodidades de la ciudad se encuentran cerca, incluyendo instituciones educativas y médicas, tiendas, supermercados, cafés, restaurantes, y más.

Servicios complejos:

  • Piscina
  • Sauna
  • Jacuzzi interior
  • Parque infantil
  • Paisajes
  • Zona de Recreación
  • Zona de barbacoa
  • Generador de energía
  • Aparcamiento

Para más información sobre este proyecto, por favor llámenos o envíenos un correo electrónico.

Tenemos una amplia selección de propiedades de reventa en toda Alanya, adecuadas para vacaciones, desarrollo residencial, y para la obtención de residencia y ciudadanía turca.

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Oba, Turquía
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