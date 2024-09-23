  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Alanya
  4. Piso en edificio nuevo Nobby Garden

Piso en edificio nuevo Nobby Garden

Alanya, Turquía
de
$227,428
3/9/25
$230,148
10/1/22
$160,692
;
14 1
Dejar una solicitud
ID: 105
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 3/9/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Alanya

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo monolítico
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    9

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online

Sobre el complejo

< p > El complejo residencial de Nobby Garden < / p > < p > El nuevo complejo residencial Nobby Garden está ubicado en una de las zonas más tranquilas de Alanya - Avsallar. Consta de dos bloques para 117 apartamentos. < / p > < p > El nuevo proyecto Nobby Garden es un elegante complejo residencial con énfasis en el ritmo medido de la vida y unas vacaciones sin preocupaciones. La combinación ideal de precio agradable y alta calidad de propiedad nórdica se realiza en un diseño funcional competente de apartamentos y un excelente conjunto de instalaciones de infraestructura diseñadas tanto para el ocio como para la comodidad residencia permanente de toda la familia. < / p > < p > Ubicación: < / p > < ul > < li > Distancia al centro de Alanya: 20 km < / li > < li > Distancia al mar: 800 m < / li > < li > Distancia a tiendas, cafeterías, restaurantes y otra infraestructura social: 300 m < / li > < li > Distancia al mercado de agricultores: 650 m < / li > < / ul > < p > Beneficios < / p > < ul > < li > El complejo está construido de acuerdo con los estándares de calidad europeos específicos de la Propiedad Nórdica < / li > < li > El desarrollo del proyecto fue llevado a cabo por una oficina de arquitectura líder, por lo que el complejo se distingue por una gracia de línea y un diseño elegante < / li > < li > En el complejo residencial Nobby Garden, ofrecemos cuotas gratuitas de interés - hasta agosto de 2023 con una contribución inicial de solo el 30% del valor total de la propiedad. ¡La transferencia de documentos de los Derechos de Propiedad se lleva a cabo después de que se realiza la contribución inicial!< / li > < / ul > < ul > < li > La excelente ubicación de Nobby Garden en una de las zonas más tranquilas y cómodas es Avsallar, y una hermosa playa de arena a poca distancia. < / li > < li > Hay una amplia infraestructura en el territorio: piscinas abiertas y cubiertas, zona SPA, gimnasio, parque infantil, estacionamiento abierto y cubierto, su cancha de tenis, etc.d. < / li > < li > El costo de obtener un pasaporte técnico de Iskan ya está incluido en el precio. < / li > < / ul > < p > Características de los apartamentos < / p > < p > Nobby Garden consta de dos bloques para 117 apartamentos de varios diseños. El diseño moderno del proyecto fue desarrollado por la oficina arquitectónica líder de Alanya. < / P > < p > Los bloques residenciales Nobby Garden están construidos de acuerdo con los estándares europeos para la tecnología moderna que utiliza materiales de alta calidad -. Todos los apartamentos se alquilan en acabado limpio: < / p > < ul > < li > Altura de techos 2.95 m; < / li > < li > Puerta frontal de acero, puertas interiores de calidad; < / li > < li > Auriculares de cocina con encimeras de granito; < / li > < li > Plomería de alta calidad -; < / li > < li > Baños totalmente equipados con duchas; < / li > < li > Las paredes están pintadas con pintura lavable < / li > < li > Ventanas de doble acristalamiento y perfil de aluminio; < / li > < li > Revestimiento de piso - baldosas cerámicas; < / li > < li > Video Intercom; < / li > < li > Sockets para Internet y televisión IP. < / li > < / ul > < p > Infraestructura < / p > < p > La disponibilidad de infraestructura para recreación y vida cómoda en complejos residenciales es un estándar de calidad de construcción de propiedades nórdicas. < / p > < p > ¡La infraestructura del complejo Nobby Garden no te dejará indiferente! En el territorio del complejo está: < / p > < ul > < li > Piscina abierta con toboganes < / li > < li > Piscina infantil < / li > < li > Piscina cubierta climatizada y departamento infantil < / li > < li > Gimnasio < / li > < li > Hamam turco < / li > < li > Sauna < / li > < li > Sala de vapor romana < / li > < li > Sala de masajes < / li > < li > Cabildeo y sala de estar con billar < / li > < li > Barbacoa < / li > < li > Mini cine < / li > < li > Parque infantil < / li > < li > Sala de juegos para niños < / li > < li > Jardín con diseño de paisaje < / li > < li > Cancha de tenis < / li > < li > Estacionamiento abierto < / li > < li > Estacionamiento cubierto < / li > < li > Elevador < / li > < li > Antena parabólica < / li > < li > Generador de electricidad < / li > < li > Videovigilancia las 24 horas < / li > < li > Competente. < / li > < / ul >

Localización en el mapa

Alanya, Turquía
Educación
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Reseña en vídeo de edificio de apartamentos Nobby Garden

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Edificio de apartamentos Basin Express Istanbul Hotel Apartment Compound
Besiktas, Turquía
de
$366,905
Complejo residencial New residence with swimming pools and a shopping mall at 750 meters from the beach, Oba, Turkey
Oba, Turquía
de
$692,738
Barrio residencial Alanya real estate in a peaceful neighborhood
Oba, Turquía
de
$88,622
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, a lounge area and around-the-clock security, Oba, Alanya, Turkey
Oba, Turquía
de
$407,836
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, sauna and gym, Ciplakli, Turkey
Muratpasa, Turquía
de
$227,223
Está viendo
Piso en edificio nuevo Nobby Garden
Alanya, Turquía
de
$227,428
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial New residence with parks and a swimming pool close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with parks and a swimming pool close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with parks and a swimming pool close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with parks and a swimming pool close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with parks and a swimming pool close to a metro station, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New residence with parks and a swimming pool close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with parks and a swimming pool close to a metro station, Istanbul, Turkey
Maltepe, Turquía
de
$328,296
La residencia cuenta con amplias zonas verdes, una piscina al aire libre, un aparcamiento, un parque infantil, un sistema de seguridad.Terminación - Septiembre, 2023.Ubicación e infraestructura cercana El establecimiento se encuentra cerca de toda la infraestructura necesaria, a 3 minutos a …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Furnished apartments 1+1 and 2+1 150 meters from the sea.
Complejo residencial Furnished apartments 1+1 and 2+1 150 meters from the sea.
Complejo residencial Furnished apartments 1+1 and 2+1 150 meters from the sea.
Complejo residencial Furnished apartments 1+1 and 2+1 150 meters from the sea.
Complejo residencial Furnished apartments 1+1 and 2+1 150 meters from the sea.
Mostrar todo Complejo residencial Furnished apartments 1+1 and 2+1 150 meters from the sea.
Complejo residencial Furnished apartments 1+1 and 2+1 150 meters from the sea.
Kargicak, Turquía
de
$93,247
Opciones de acabado Con acabado
Apartamentos amueblados en el complejo Vega Style:1 dormitorio (1+1) 55 m2 - 83.000 EURDos dormitorios (2+1) 95 m2 - 123.000 EURUn moderno complejo residencial situado en una zona pintoresca y ecológicamente limpia de Alanya - Kargicak, a solo 150 metros del mar y la playa.Los apartamentos s…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a kindergarten close to the sea, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a kindergarten close to the sea, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a kindergarten close to the sea, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a kindergarten close to the sea, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a kindergarten close to the sea, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a kindergarten close to the sea, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a kindergarten close to the sea, Istanbul, Turkey
Kartal, Turquía
de
$193,993
Ofrecemos apartamentos con plazas de aparcamiento.La residencia cuenta con un jardín de infancia, un aparcamiento, una piscina, un gimnasio, un café.Terminación - Diciembre, 2024.Ubicación e infraestructura cercana Aeropuerto - 9.5 km (15 minutos)Pendik Marina - 6,8 km (10 minutos)Centro com…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Turquía
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
23.09.2024
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
24.09.2020
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
17.09.2020
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
Mostrar todas las publicaciones