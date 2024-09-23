Piso en edificio nuevo Nobby Garden

< p > El complejo residencial de Nobby Garden < / p > < p > El nuevo complejo residencial Nobby Garden está ubicado en una de las zonas más tranquilas de Alanya - Avsallar. Consta de dos bloques para 117 apartamentos. < / p > < p > El nuevo proyecto Nobby Garden es un elegante complejo residencial con énfasis en el ritmo medido de la vida y unas vacaciones sin preocupaciones. La combinación ideal de precio agradable y alta calidad de propiedad nórdica se realiza en un diseño funcional competente de apartamentos y un excelente conjunto de instalaciones de infraestructura diseñadas tanto para el ocio como para la comodidad residencia permanente de toda la familia. < / p > < p > Ubicación: < / p > < ul > < li > Distancia al centro de Alanya: 20 km < / li > < li > Distancia al mar: 800 m < / li > < li > Distancia a tiendas, cafeterías, restaurantes y otra infraestructura social: 300 m < / li > < li > Distancia al mercado de agricultores: 650 m < / li > < / ul > < p > Beneficios < / p > < ul > < li > El complejo está construido de acuerdo con los estándares de calidad europeos específicos de la Propiedad Nórdica < / li > < li > El desarrollo del proyecto fue llevado a cabo por una oficina de arquitectura líder, por lo que el complejo se distingue por una gracia de línea y un diseño elegante < / li > < li > En el complejo residencial Nobby Garden, ofrecemos cuotas gratuitas de interés - hasta agosto de 2023 con una contribución inicial de solo el 30% del valor total de la propiedad. ¡La transferencia de documentos de los Derechos de Propiedad se lleva a cabo después de que se realiza la contribución inicial!< / li > < / ul > < ul > < li > La excelente ubicación de Nobby Garden en una de las zonas más tranquilas y cómodas es Avsallar, y una hermosa playa de arena a poca distancia. < / li > < li > Hay una amplia infraestructura en el territorio: piscinas abiertas y cubiertas, zona SPA, gimnasio, parque infantil, estacionamiento abierto y cubierto, su cancha de tenis, etc.d. < / li > < li > El costo de obtener un pasaporte técnico de Iskan ya está incluido en el precio. < / li > < / ul > < p > Características de los apartamentos < / p > < p > Nobby Garden consta de dos bloques para 117 apartamentos de varios diseños. El diseño moderno del proyecto fue desarrollado por la oficina arquitectónica líder de Alanya. < / P > < p > Los bloques residenciales Nobby Garden están construidos de acuerdo con los estándares europeos para la tecnología moderna que utiliza materiales de alta calidad -. Todos los apartamentos se alquilan en acabado limpio: < / p > < ul > < li > Altura de techos 2.95 m; < / li > < li > Puerta frontal de acero, puertas interiores de calidad; < / li > < li > Auriculares de cocina con encimeras de granito; < / li > < li > Plomería de alta calidad -; < / li > < li > Baños totalmente equipados con duchas; < / li > < li > Las paredes están pintadas con pintura lavable < / li > < li > Ventanas de doble acristalamiento y perfil de aluminio; < / li > < li > Revestimiento de piso - baldosas cerámicas; < / li > < li > Video Intercom; < / li > < li > Sockets para Internet y televisión IP. < / li > < / ul > < p > Infraestructura < / p > < p > La disponibilidad de infraestructura para recreación y vida cómoda en complejos residenciales es un estándar de calidad de construcción de propiedades nórdicas. < / p > < p > ¡La infraestructura del complejo Nobby Garden no te dejará indiferente! En el territorio del complejo está: < / p > < ul > < li > Piscina abierta con toboganes < / li > < li > Piscina infantil < / li > < li > Piscina cubierta climatizada y departamento infantil < / li > < li > Gimnasio < / li > < li > Hamam turco < / li > < li > Sauna < / li > < li > Sala de vapor romana < / li > < li > Sala de masajes < / li > < li > Cabildeo y sala de estar con billar < / li > < li > Barbacoa < / li > < li > Mini cine < / li > < li > Parque infantil < / li > < li > Sala de juegos para niños < / li > < li > Jardín con diseño de paisaje < / li > < li > Cancha de tenis < / li > < li > Estacionamiento abierto < / li > < li > Estacionamiento cubierto < / li > < li > Elevador < / li > < li > Antena parabólica < / li > < li > Generador de electricidad < / li > < li > Videovigilancia las 24 horas < / li > < li > Competente. < / li > < / ul >