Complejo residencial 1+1 and 2+1 apartments in the Victory Garden

Apartamentos en venta en el complejo Victory Garden Oba:
Fotos de los apartamentos están disponibles bajo petición!
Apartamento amueblado 2+1 - 217.000 €
Victory Garden Oba es un nuevo complejo residencial premium con todas las comodidades, situado en el prestigioso distrito de Oba de Alanya, rodeado de todas las comodidades necesarias y a solo 800 metros del mar y las playas.
En las inmediaciones del complejo se encuentran instituciones educativas privadas y públicas y jardines de infancia. Cerca también hay tiendas, supermercados, un mercado de agricultores y un hipermercado Metro.
El complejo consta de siete edificios de cuatro pisos, cada uno situado en un sitio de 14.900 m2, con un total de 178 apartamentos.
Fecha final: 2023.
Infraestructura:
Excelente ubicación:
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