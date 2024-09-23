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Complejo residencial 1+1 and 2+1 apartments in the Victory Garden

Oba, Turquía
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$142,882
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ID: 35333
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 23/4/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Alanya
  • Pueblo
    Oba

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

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Apartamentos en venta en el complejo Victory Garden Oba:

Fotos de los apartamentos están disponibles bajo petición!

  • Apartamento no amueblado 1+1 - 119.000 €
  • Apartamento amueblado 1+1 - bajo petición

Apartamento amueblado 2+1 - 217.000 €

Victory Garden Oba es un nuevo complejo residencial premium con todas las comodidades, situado en el prestigioso distrito de Oba de Alanya, rodeado de todas las comodidades necesarias y a solo 800 metros del mar y las playas.

En las inmediaciones del complejo se encuentran instituciones educativas privadas y públicas y jardines de infancia. Cerca también hay tiendas, supermercados, un mercado de agricultores y un hipermercado Metro.

El complejo consta de siete edificios de cuatro pisos, cada uno situado en un sitio de 14.900 m2, con un total de 178 apartamentos.

Fecha final: 2023.

Infraestructura:

  • Paisajes
  • Jardín paisajístico
  • Piscina exterior con toboganes de agua
  • Bar de piscina
  • Zona de baño y relajación
  • Ascensores
  • Gimnasio
  • Piscina cubierta
  • Hammam
  • Sala de vapor húmeda
  • Sauna
  • Masaje
  • Miniclub
  • Cine
  • Café
  • Internet inalámbrico público
  • Sistema de televisión por satélite
  • Zona de barbacoa
  • Tribunal de tenis
  • Generador
  • Carrera
  • Acceso a silla de ruedas
  • Aparcamiento
  • Iluminación automática
  • Zona de Fenced
  • Seguridad 24 horas y vigilancia de vídeo

Excelente ubicación:

  • Hipermercado de metro - 250 metros
  • Tiendas de comestibles - 20 metros
  • Jardines de infancia - 100 metros
  • Cafés y restaurantes a poca distancia.

Para más información sobre este proyecto, por favor llámenos o envíenos un correo electrónico.

Localización en el mapa

Oba, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

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