Complejo residencial 1+1 and 2+1 apartments in the Victory Garden

Apartamentos en venta en el complejo Victory Garden Oba:

Fotos de los apartamentos están disponibles bajo petición!

Apartamento no amueblado 1+1 - 119.000 €

Apartamento amueblado 1+1 - bajo petición

Apartamento amueblado 2+1 - 217.000 €

Victory Garden Oba es un nuevo complejo residencial premium con todas las comodidades, situado en el prestigioso distrito de Oba de Alanya, rodeado de todas las comodidades necesarias y a solo 800 metros del mar y las playas.

En las inmediaciones del complejo se encuentran instituciones educativas privadas y públicas y jardines de infancia. Cerca también hay tiendas, supermercados, un mercado de agricultores y un hipermercado Metro.

El complejo consta de siete edificios de cuatro pisos, cada uno situado en un sitio de 14.900 m2, con un total de 178 apartamentos.

Fecha final: 2023.

Infraestructura:

Paisajes

Jardín paisajístico

Piscina exterior con toboganes de agua

Bar de piscina

Zona de baño y relajación

Ascensores

Gimnasio

Piscina cubierta

Hammam

Sala de vapor húmeda

Sauna

Masaje

Miniclub

Cine

Café

Internet inalámbrico público

Sistema de televisión por satélite

Zona de barbacoa

Tribunal de tenis

Generador

Carrera

Acceso a silla de ruedas

Aparcamiento

Iluminación automática

Zona de Fenced

Seguridad 24 horas y vigilancia de vídeo

Excelente ubicación:

Hipermercado de metro - 250 metros

Tiendas de comestibles - 20 metros

Jardines de infancia - 100 metros

Cafés y restaurantes a poca distancia.

Para más información sobre este proyecto, por favor llámenos o envíenos un correo electrónico.