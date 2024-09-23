  1. Realting.com
Complejo residencial Apartament 2+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra.

Alanya, Turquía
de
$216,481
BTC
2.5749978
ETH
134.9666441
USDT
214 031.3610725
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
16
ID: 27470
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 21/8/25

Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Alanya

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Apartamentos de dos dormitorios (2+1), 100 m2 en el complejo Konak Twin Towers 3 Cleopatra están a la venta.

Este proyecto es perfecto para aquellos que quieren vivir cerca del mar y al mismo tiempo tienen toda la infraestructura de la ciudad a poca distancia, así como para inversores para alquilar apartamentos.

La zona de Playa Cleopatra es muy demandada entre los turistas. Las principales atracciones de la ciudad se encuentran aquí, a poca distancia: tiendas, cafeterías y restaurantes, escuelas, transporte público, supermercados y más.

El nuevo complejo residencial con un territorio de 4.500 m2 constará de dos bloques de 8 plantas, a 600 metros del mar.

Todos los apartamentos se venden con acabado completo, con una cocina instalada con una encimera de granito, equipada con baño.

Infraestructura:

  • Parque acuático
  • Piscina al aire libre
  • Piscina cubierta
  • Gym
  • Baño turco
  • Sauna
  • Sala de masajes
  • Parque infantil
  • Relax gazebo
  • Estacionamiento interior
  • Zona de barbacoa
  • Jardín botánico
  • Café.
  • Seguridad y vigilancia de vídeo
  • Cataratas artificiales
  • Senderos caminando
  • Playroom
  • Piscina para niños

Características principales:

  • Puerta de acero
  • Mobiliario de cocina
  • Puertas y ventanas de PVC
  • Espaciosa sala de estar
  • Baño completo

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.

Localización en el mapa

Alanya, Turquía

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
