Complejo residencial Apartament 2+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra.

Apartamentos de dos dormitorios (2+1), 100 m2 en el complejo Konak Twin Towers 3 Cleopatra están a la venta.

Este proyecto es perfecto para aquellos que quieren vivir cerca del mar y al mismo tiempo tienen toda la infraestructura de la ciudad a poca distancia, así como para inversores para alquilar apartamentos.

La zona de Playa Cleopatra es muy demandada entre los turistas. Las principales atracciones de la ciudad se encuentran aquí, a poca distancia: tiendas, cafeterías y restaurantes, escuelas, transporte público, supermercados y más.

El nuevo complejo residencial con un territorio de 4.500 m2 constará de dos bloques de 8 plantas, a 600 metros del mar.

Todos los apartamentos se venden con acabado completo, con una cocina instalada con una encimera de granito, equipada con baño.

Infraestructura:

Parque acuático

Piscina al aire libre

Piscina cubierta

Gym

Baño turco

Sauna

Sala de masajes

Parque infantil

Relax gazebo

Estacionamiento interior

Zona de barbacoa

Jardín botánico

Café.

Seguridad y vigilancia de vídeo

Cataratas artificiales

Senderos caminando

Playroom

Piscina para niños

Características principales:

Puerta de acero

Mobiliario de cocina

Puertas y ventanas de PVC

Espaciosa sala de estar

Baño completo

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.