Complejo residencial Apartments 1+1 and 2+1 in the PREMEUM CLASS complex Victory Garden Oba.

Apartamentos en venta en el complejo Victory Garden Oba:
Victory Garden Oba es un nuevo complejo residencial de CLASS con todas las comodidades, situado en la prestigiosa zona de Oba de Alanya, rodeado de toda la infraestructura necesaria y a sólo 800 metros del mar y las playas.
En las inmediaciones del complejo hay instituciones educativas privadas y públicas y jardines de infancia. Tiendas, supermercados, un mercado de agricultores y un hipermercado Metro.
El complejo consta de 7 edificios de 4 plantas cada uno, situado en una superficie de 14.900 m2, un total de 178 apartamentos.
Fecha final: 2023.
Infraestructura:
Excelente ubicación:
