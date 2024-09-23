Complejo residencial Apartments 1+1 and 2+1 in the PREMEUM CLASS complex Victory Garden Oba.

  1. Realting.com
Apartments 1+1 and 2+1 in the PREMEUM CLASS complex Victory Garden Oba.

Oba, Turquía
de
$160,804


;
10
ID: 27434
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 15/8/25

Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Alanya
  • Pueblo
    Oba

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Enviaremos fotos de los apartamentos bajo petición.

Apartamentos en venta en el complejo Victory Garden Oba:

  • 1 dormitorio (1+1) de 58 m2 - 135.000 EUR sin muebles
  • 1 dormitorio (1+1) de 58 m2 - 155.000 EUR amueblado
  • Dos dormitorios (2+1) de 110 m2 - 230,000 EUR amueblado

Victory Garden Oba es un nuevo complejo residencial de CLASS con todas las comodidades, situado en la prestigiosa zona de Oba de Alanya, rodeado de toda la infraestructura necesaria y a sólo 800 metros del mar y las playas.

En las inmediaciones del complejo hay instituciones educativas privadas y públicas y jardines de infancia. Tiendas, supermercados, un mercado de agricultores y un hipermercado Metro.

El complejo consta de 7 edificios de 4 plantas cada uno, situado en una superficie de 14.900 m2, un total de 178 apartamentos.

Fecha final: 2023.

Infraestructura:

  • Zona verde paisajística
  • Jardín paisajístico
  • Piscina exterior con toboganes de agua
  • Bar de piscina
  • Zona de baño y relajación
  • Ascensores
  • Gimnasio
  • Piscina cubierta
  • Hammam
  • Sala de vapor húmeda
  • Sauna
  • Masaje
  • Miniclub
  • Cine
  • Café
  • Internet inalámbrico público
  • Sistema de televisión por satélite
  • Zona de barbacoa
  • Tribunal de tenis
  • Generador
  • Carrera
  • Rampa para sillas de ruedas
  • Aparcamiento
  • Iluminación automática
  • Zona de Fenced
  • Seguridad y vigilancia de vídeo 7/24

Excelente ubicación:

  • Hipermercado de metro - 250 metros
  • Tiendas de comestibles - 20 metros
  • Jardines de infancia - 100 metros
  • Cafés, restaurantes a poca distancia.

Para información más detallada sobre este proyecto, por favor llámenos / escríbanos.

Localización en el mapa

Oba, Turquía

Apartments 1+1 and 2+1 in the PREMEUM CLASS complex Victory Garden Oba.
Oba, Turquía
de
$160,804
