Complejo residencial Apartments 1+1 and 2+1 in the PREMEUM CLASS complex Victory Garden Oba.

Enviaremos fotos de los apartamentos bajo petición.

Apartamentos en venta en el complejo Victory Garden Oba:

1 dormitorio (1+1) de 58 m2 - 135.000 EUR sin muebles

1 dormitorio (1+1) de 58 m2 - 155.000 EUR amueblado

Dos dormitorios (2+1) de 110 m2 - 230,000 EUR amueblado

Victory Garden Oba es un nuevo complejo residencial de CLASS con todas las comodidades, situado en la prestigiosa zona de Oba de Alanya, rodeado de toda la infraestructura necesaria y a sólo 800 metros del mar y las playas.

En las inmediaciones del complejo hay instituciones educativas privadas y públicas y jardines de infancia. Tiendas, supermercados, un mercado de agricultores y un hipermercado Metro.

El complejo consta de 7 edificios de 4 plantas cada uno, situado en una superficie de 14.900 m2, un total de 178 apartamentos.

Fecha final: 2023.

Infraestructura:

Zona verde paisajística

Jardín paisajístico

Piscina exterior con toboganes de agua

Bar de piscina

Zona de baño y relajación

Ascensores

Gimnasio

Piscina cubierta

Hammam

Sala de vapor húmeda

Sauna

Masaje

Miniclub

Cine

Café

Internet inalámbrico público

Sistema de televisión por satélite

Zona de barbacoa

Tribunal de tenis

Generador

Carrera

Rampa para sillas de ruedas

Aparcamiento

Iluminación automática

Zona de Fenced

Seguridad y vigilancia de vídeo 7/24

Excelente ubicación:

Hipermercado de metro - 250 metros

Tiendas de comestibles - 20 metros

Jardines de infancia - 100 metros

Cafés, restaurantes a poca distancia.

Para información más detallada sobre este proyecto, por favor llámenos / escríbanos.