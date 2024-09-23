  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Alanya
  Complejo residencial Apartment in the complex Best Home 46.

Complejo residencial Apartment in the complex Best Home 46.

Oba, Turquía
$123,073
15
ID: 28135
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 30/9/25

Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Alanya
  • Pueblo
    Oba

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Apartamento de un dormitorio (1+1) 52 m2 en el complejo premium de SPA El mejor hogar 46 - Oba Privilege.

Un conjunto de electrodomésticos (refrigerador, lavavajillas, vitrocerámica, horno, campana extractora, lavadora), aire acondicionado en cada habitación, suelos calentados en los baños y un calentador de agua a través del flujo - incluido en el precio!

Presentamos a su atención un proyecto de un complejo residencial premium en una de las mejores zonas de Alanya - Oba, en la costa mediterránea, del mejor desarrollador de la región.

El complejo se encuentra en una parcela de 13.000 m2, de los cuales 10.000 m2 es la zona local con una variedad de infraestructuras, el complejo constará de 7 bloques de 5 plantas, la distancia al mar es de 3.000 metros.

Cerca también hay escuelas privadas y colegios, grandes supermercados y tiendas de cadena, así como un gran hospital estatal y más.

Fecha de terminación: entregada en 2025.

Infraestructura:

  • Piscina al aire libre (700 m2)
  • Jacuzzi
  • Piscina para niños
  • Parque infantil
  • Cine al aire libre
  • Zonas de Recreación
  • Zona de yoga
  • Espacio de trabajo
  • Billares
  • Ping-pong
  • Piscina cubierta
  • Baño turco
  • Sauna
  • Sala de sal
  • Jacuzzi
  • Zona de Recreación
  • Gym
  • Sala de juegos para niños
  • Café
  • Estacionamiento interior (252 plazas de aparcamiento)
  • Seguridad 24/7

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.

Localización en el mapa

Oba, Turquía
Educación
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

