Complejo residencial Apartment in the complex Best Home 46.

Apartamento de un dormitorio (1+1) 52 m2 en el complejo premium de SPA El mejor hogar 46 - Oba Privilege.

Un conjunto de electrodomésticos (refrigerador, lavavajillas, vitrocerámica, horno, campana extractora, lavadora), aire acondicionado en cada habitación, suelos calentados en los baños y un calentador de agua a través del flujo - incluido en el precio!

Presentamos a su atención un proyecto de un complejo residencial premium en una de las mejores zonas de Alanya - Oba, en la costa mediterránea, del mejor desarrollador de la región.

El complejo se encuentra en una parcela de 13.000 m2, de los cuales 10.000 m2 es la zona local con una variedad de infraestructuras, el complejo constará de 7 bloques de 5 plantas, la distancia al mar es de 3.000 metros.

Cerca también hay escuelas privadas y colegios, grandes supermercados y tiendas de cadena, así como un gran hospital estatal y más.

Fecha de terminación: entregada en 2025.

Infraestructura:

Piscina al aire libre (700 m2)

Jacuzzi

Piscina para niños

Parque infantil

Cine al aire libre

Zonas de Recreación

Zona de yoga

Espacio de trabajo

Billares

Ping-pong

Piscina cubierta

Baño turco

Sauna

Sala de sal

Jacuzzi

Zona de Recreación

Gym

Sala de juegos para niños

Café

Estacionamiento interior (252 plazas de aparcamiento)

Seguridad 24/7

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.