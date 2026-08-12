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Wohnimmobilien in Valencianische Gemeinschaft, Spanien

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Torrevieja
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Valencia
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Benidorm
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Alicante
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19 274 immobilienobjekte total found
Haus 3 zimmer in La Mata, Spanien
Haus 3 zimmer
La Mata, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Wenn Sie nach modernen Badeunterkünften suchen, die einsatzbereit sind und keine Reparaturen…
$386,498
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Haus 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Haus 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Entdecken Sie diesen charmanten Bungalow in der renommierten Gegend von Los Frutales in Torr…
$313,907
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Penthouse 2 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Diese exklusive Wohnanlage befindet sich in Pilar de la Horada, einem der attraktivsten Orte…
$363,416
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TekceTekce
Wohnung 2 zimmer in Torrevieja, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Wohnung in Punta Prima. Bereit, einzuziehen oder zu mieten. Hauptmerkmale: Ort: Punta Prima.…
$259,666
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Wohnung 1 zimmer in Torrevieja, Spanien
Wohnung 1 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Wir bieten zum Verkauf eine gemütliche Wohnung mit 1 Schlafzimmer und einer Fläche von 50 m2…
$155,684
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Wohnung 1 zimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 1 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 21 m²
Stockwerk 2/2
Code 20260719104625Der 21 m2 große Investitionsraum in Hilford La Torre befindet sich in der…
$208,745
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Dmd consulting
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Reihenhaus 2 zimmer in Santa Pola, Spanien
Reihenhaus 2 zimmer
Santa Pola, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Dieses neue Stadthaus befindet sich in der exklusiven Gegend von Gran Alacant (Santa Pola, A…
$380,843
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Penthouse in Torrevieja, Spanien
Penthouse
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Neubauwohnungen im Zentrum von Torrevieja in der Nähe von Playa del Cura Moderne Wo…
$323,652
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
In der charmanten Stadt Pilar de la Horadada gelegen, bietet diese exklusive Sammlung von Bu…
$500,461
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Villa in Polop, Spanien
Villa
Polop, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 133 m²
In der charmanten Umgebung von Polop gelegen, bieten diese Villen einen exklusiven Lebenssti…
$864,852
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Villa in Los Montesinos, Spanien
Villa
Los Montesinos, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
In der charmanten Gemeinde Los Montesinos gelegen, besteht dieses exklusive Wohnangebot aus …
$547,740
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Villa in Torrevieja, Spanien
Villa
Torrevieja, Spanien
$705,008
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International real estate agency Habita
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Torrevieja, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Lagoons Village by TM befindet sich in inmitten der wunderschönen Naturlandschaft von »Las L…
$397,191
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Wohnung 2 zimmer in Torrevieja, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 69 m²
Zu verkaufen Wohnung nach ästhetischer Renovierung, nur 200 Meter vom Strand von Los Locos i…
$184,536
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Reihenhaus 3 zimmer in Santa Pola, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Santa Pola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
In der Wohngegend von Gran Alacant, in der Gemeinde Santa Pola (Alicante), befindet sich ein…
$517,817
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Haus 4 zimmer in La Nucia, Spanien
Haus 4 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 4
Fläche 105 m²
Etagenzahl 2
Code 20260709075129Zum Verkauf steht eine fertige moderne Villa in der geschlossenen Urbanis…
$602,224
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Dmd consulting
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Haus 3 zimmer in Finestrat, Spanien
Haus 3 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Wir präsentieren eine exklusive unabhängige Villa in einer der begehrtesten Gegenden von Fin…
$797,531
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Villa in Torrevieja, Spanien
Villa
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 178 m²
Diese stilvolle Villa befindet sich in der etablierten Urbanisation Los Balcones in Torrevie…
$1,03M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
In der charmanten Stadt Pilar de la Horadada gelegen, bietet diese exklusive Sammlung von Bu…
$506,227
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Wohnung 2 zimmer in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Willkommen in der exklusiven Apartmentanlage in der charmanten Stadt Alicant. Dieses Projekt…
$366,402
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Wohnung 1 zimmer in Finestrat, Spanien
Wohnung 1 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 1
Fläche 92 m²
Stockwerk 1/2
Code 20260721154807Geräumige Touristenwohnung Nr. 2 mit eigenem Schlafzimmer, großer Terrass…
$218,458
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Dmd consulting
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Haus 4 zimmer in Bigastro, Spanien
Haus 4 zimmer
Bigastro, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Villen mit 3 Schlafzimmern und privaten Pools in Vistabella Golf, Orihuela Diese Wohnanlage …
$455,489
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Haus 3 zimmer in Polop, Spanien
Haus 3 zimmer
Polop, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Exklusive Promotion für den Verkauf neuer Villen in Polop, geschaffen, um den mediterranen L…
$611,094
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Wohnung 1 zimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 1 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 21 m²
Stockwerk 2/2
Code 20260717105417Möblierte Wohnung von 21 m2 im Vier-Sterne-Apartmenthotel Hilford La Torr…
$208,745
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Dmd consulting
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Guardamar del Segura, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Guardamar del Segura, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Neubauwohnungen und Reihenhäuser in El Raso (Guardamar del Segura) Exklusive Neubauanlage i…
$356,492
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Benijofar, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Benijofar, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Nieuwbouwwoningen in Benijófar, Zuid-Costa Blanca Exclusief boetiekproject in het hart van …
$328,794
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Wohnung 1 zimmer in Finestrat, Spanien
Wohnung 1 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 2/2
Code 20260721151417Die Touristenwohnung Nr. 8 mit eigenem Schlafzimmer steht zum Verkauf im …
$167,762
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Bungalow in Pilar de la Horadada, Spanien
Bungalow
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Nieuwbouwwoningen in Pilar de la Horadada, vlak bij het strand en het stadscentrum Een mode…
$362,741
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Wohnung 3 zimmer in Benijofar, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Benijofar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 123 m²
Diese exklusive Wohnanlage befindet sich in Benijofar, einem der attraktivsten Orte an der C…
$458,754
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Wohnung 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Wir präsentieren Ihnen eine prächtige Wohnung in einem der privilegiertesten Orte von Torrev…
$311,483
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Eigenschaftstypen in Valencianische Gemeinschaft

wohnungen
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