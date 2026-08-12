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Wohnimmobilien in Alicante, Spanien

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Torrevieja
3341
Benidorm
1479
Alicante
512
la Marina Baixa
5007
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18 837 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in Polop, Spanien
Haus 4 zimmer
Polop, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 280 m²
Exklusive Promotion für den Verkauf neuer Villen in Polop, geschaffen, um den mediterranen L…
$888,496
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Wohnung 2 zimmer in Torrevieja, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Wohnung im dritten Stock mit Terrasse und moderner Renovierung in einem neuen Gebäude mit Au…
$300,058
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Penthouse in Guardamar del Segura, Spanien
Penthouse
Guardamar del Segura, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Neubauwohnungen und Reihenhäuser in El Raso (Guardamar del Segura) Exklusive Neubauanlage i…
$434,969
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 2 Schlafzimmer in Torrevieja, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Lagoons Village by TM befindet sich in inmitten der wunderschönen Naturlandschaft von »Las L…
$397,191
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Bungalow in Pilar de la Horadada, Spanien
Bungalow
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Nieuwbouwwoningen in Pilar de la Horadada, vlak bij het strand en het stadscentrum Een mode…
$362,741
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
In der charmanten Stadt Pilar de la Horadada gelegen, bietet diese Wohnanlage 14 exklusive B…
$328,183
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Wohnung 2 zimmer in Finestrat, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 2
Fläche 52 m²
Stockwerk 1/2
Code 20260721155246Das Touristenapartment Nr. 4 mit zwei separaten Schlafzimmern und Meerbli…
$233,887
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Dmd consulting
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Haus 3 zimmer in Finestrat, Spanien
Haus 3 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Wir präsentieren eine außergewöhnliche Villa in einer der begehrtesten Gegenden von Finestra…
$797,531
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 81 m²
In der charmanten Stadt Pilar de la Horadada gelegen, bietet diese Wohnanlage 14 exklusive B…
$362,741
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Wohnung 2 zimmer in Dehesa de Campoamor, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Dehesa de Campoamor, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Zum Verkauf Wohnung ohne Möbel in Campoamor, in einer Wohnanlage mit Gemeinschaftspool, Tenn…
$231,053
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Penthouse in Guardamar del Segura, Spanien
Penthouse
Guardamar del Segura, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
In der charmanten Stadt Guardamar del Segura gelegen, bietet diese exklusive Wohnanlage eine…
$980,166
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Torrevieja, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Neubauwohnungen im Zentrum von Torrevieja in der Nähe von Playa del Cura Moderne Wohnungen …
$260,077
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Torrevieja, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Neubauwohnungen im Zentrum von Torrevieja in der Nähe von Playa del Cura Moderne Wo…
$213,841
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Wohnung 2 zimmer in Calp, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 274 m²
Luxus-Apartments in Alicante, Calpe, repräsentieren die Essenz von Eleganz und Komfort, mit …
$772,565
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Haus 2 zimmer in Orihuela, Spanien
Haus 2 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Zum Verkauf Bungalow auf der obersten Etage von 120 m2, in einer ruhigen Gegend von Orihela …
$214,657
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Wohnung 4 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
Stockwerk 4/5
Code 20260728162247Drei-Zimmer-Wohnung im vierten Stock des NŌA Villajoyosa Komplex im Bau. …
$402,319
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Wohnung in Torrevieja, Spanien
Wohnung
Torrevieja, Spanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 22 m²
Wir präsentieren dieses charmante renovierte Studio, nur 500 Meter vom schönen Strand von Ku…
$103,751
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Haus 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Haus 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Entdecken Sie diesen charmanten Bungalow in der renommierten Gegend von Los Frutales in Torr…
$313,907
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Haus 4 zimmer in Finestrat, Spanien
Haus 4 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 143 m²
Etagenzahl 2
Code 20260719141330Zum Verkauf eine moderne zweistöckige Villa in der neuen Wohnanlage Sierr…
$731,401
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Wohnung 2 zimmer in Benijofar, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Benijofar, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Dieses exklusive Wohnangebot befindet sich in Benijofar, einem der schönsten Orte an der Cos…
$329,299
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Villa 4 zimmer in Bigastro, Spanien
Villa 4 zimmer
Bigastro, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 117 m²
Villen mit 3 Schlafzimmern und privaten Pools in Vistabella Golf, Orihuela Diese Wohnanlage …
$506,227
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Wohnung in Torrevieja, Spanien
Wohnung
Torrevieja, Spanien
$260,044
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International real estate agency Habita
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Haus 2 zimmer in Torrevieja, Spanien
Haus 2 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Wir bieten ein gemütliches Stadthaus in der Gegend von Carrefour, Torrevieja, ein idealer Or…
$178,881
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Bungalow in Pilar de la Horadada, Spanien
Bungalow
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
Neubau-Bungalows in Pilar de la Horadada, in Strandnähe und unweit des Stadtzentrums …
$328,183
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Penthouse in Torrevieja, Spanien
Penthouse
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
In der schönen Stadt Torrevieja gelegen, bietet diese exklusive Wohnanlage eine Auswahl an A…
$313,323
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Reihenhaus 3 zimmer in Santa Pola, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Santa Pola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
In der Wohngegend von Gran Alacant, in der Gemeinde Santa Pola (Alicante), befindet sich ein…
$517,817
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Wohnung 2 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Entdecken Sie eine exklusive Immobilienaktion, bei der jeder Tag mit Sonnenschein und einer …
$461,181
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Villa in Polop, Spanien
Villa
Polop, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 133 m²
In der charmanten Umgebung von Polop gelegen, bieten diese Villen einen exklusiven Lebenssti…
$864,852
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Wohnung 1 zimmer in Finestrat, Spanien
Wohnung 1 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 2/2
Code 20260721153134Zu verkaufen Touristenwohnung Nr. 13 mit privatem Schlafzimmer im Vier-St…
$176,652
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Benijofar, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Benijofar, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Nieuwbouwwoningen in Benijófar, Zuid-Costa Blanca Exclusief boetiekproject in het hart van …
$328,794
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Eigenschaftstypen in Alicante

wohnungen
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Immobilienangaben in Alicante, Spanien

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