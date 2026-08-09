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Wohnimmobilien in la Safor, Spanien

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Gandia
13
Oliva
9
49 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Xeresa, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Xeresa, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Neubauwohnungen mit Meerblick in Xeresa Costa Blanca Nord Moderne Wohnanlage mit Panoramabl…
$220,904
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Wohnung 3 zimmer in Oliva, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Oliva, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Neue Wohnung in Oliva Nova. Der moderne Wohnkomplex befindet sich auf der ersten Meereslinie…
$339,041
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Wohnung 4 zimmer in Xeresa, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Xeresa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Stockwerk 3/3
Wir präsentieren Ihnen eine Wohnung in einem neuen geschlossenen Komplex von einem Entwickle…
$381,137
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TekceTekce
Wohnung 3 Schlafzimmer in Xeresa, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Xeresa, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 89 m²
Neue Wohnung mit Meerblick in Keres, Costa Blanca NordModerne Wohnanlage mit PanoramablickWi…
$318,127
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Xeresa, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Xeresa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 71 m²
Neubauwohnungen mit Meerblick in Xeresa Costa Blanca Nord Moderne Wohnanlage mit Panoramabl…
$300,477
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Xeresa, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Xeresa, Spanien
Schlafräume 1
Fläche 56 m²
Neue Wohnung mit Meerblick in Keres, Costa Blanca NordModerne Wohnanlage mit PanoramablickWi…
$219,275
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Wohnung 4 zimmer in Xeresa, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Xeresa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Stockwerk 1/3
Wir präsentieren Ihnen die Apartments in einem neuen geschlossenen Komplex aus dem Entwickle…
$295,808
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Penthouse in Xeresa, Spanien
Penthouse
Xeresa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Nieuwbouwappartementen met uitzicht op zee in Xeresa Costa Blanca Noord Moderne woo…
$319,035
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Xeresa, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Xeresa, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Nieuwbouwappartementen met uitzicht op zee in Xeresa Costa Blanca Noord Moderne woo…
$215,784
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Penthouse in Xeresa, Spanien
Penthouse
Xeresa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Neubauwohnungen mit Meerblick in Xeresa Costa Blanca Nord Moderne Wohnanlage mit Panoramabl…
$322,663
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Xeresa, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Xeresa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 71 m²
Nieuwbouwappartementen met uitzicht op zee in Xeresa Costa Blanca Noord Moderne woo…
$293,512
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Xeresa, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Xeresa, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 71 m²
Neue Wohnung mit Meerblick in Keres, Costa Blanca NordModerne Wohnanlage mit PanoramablickWi…
$298,261
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Gandia, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Gandia, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 89 m²
Wohnung zum Verkauf im Zentrum von Gandia. Eine ausgezeichnete Investitionsoption. Geräumige…
$39,632
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Wohnung 3 zimmer in Xeresa, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Xeresa, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
RESIDENTIAL MIT SEA VIEWS UND LARGE TERRACES!!! Neubau Wohnanlage mit Meerblick in der Stad…
$290,198
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Tavernes de la Valldigna, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Tavernes de la Valldigna, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Exklusive Strandimmobilien, alle mit herrlichen Terrassen mit spektakulärem Blick auf das Mi…
$197,451
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Wohnung 3 zimmer in Xeresa, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Xeresa, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Neubau zu verkaufen in Gandia, 3km vom Strand entfernt! Sie können eine Show-Wohnung besuche…
$232,159
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Villa in Ador, Spanien
Villa
Ador, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 425 m²
Es wird luxuriöse Stadt mit Verhandlungen in Ador verkauft. Urbanización Monte Corona. Drei …
$469,922
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Villa in la Font den Carros, Spanien
Villa
la Font den Carros, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 471 m²
In the urbanization of La Font d'en Carròs / Fuente Encarroz for sale a house with a restaur…
$292,809
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Villa in Oliva, Spanien
Villa
Oliva, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 282 m²
House for sale with land in Oliva. Rustic terrain. There is the main house, dovecote, garage…
$178,939
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Xeresa, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Xeresa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
(Der angegebene Preis wird in Spanien immer ohne Mehrwertsteuer angegeben. Die hinzuzurechne…
$303,146
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Gandia, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Gandia, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Wohnung zum Verkauf im Zentrum von Gandia. Eine ausgezeichnete Investitionsmöglichkeit. Gerä…
$34,678
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Gandia, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Gandia, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 102 m²
Wohnung zum Verkauf im Zentrum von Gandia. Eine ausgezeichnete Investitionsoption. Geräumige…
$44,586
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Wohnung 4 zimmer in Xeresa, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Xeresa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
RESIDENTIAL MIT SEA VIEWS UND LARGE TERRACES!!! Neubau Wohnanlage mit Meerblick in der Stad…
$347,077
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Reihenhaus in la Font den Carros, Spanien
Reihenhaus
la Font den Carros, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 134 m²
In La Font d'en Carròs / Fuente Encarroz ist ein Stadthaus zum Verkauf, nur 10 Minuten vom S…
$108,448
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Villa in Gandia, Spanien
Villa
Gandia, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 215 m²
Perfect house in Grao and Playa de Gandia. Ideal house to live, spend holidays and rent. Ent…
$319,595
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Villa in Gandia, Spanien
Villa
Gandia, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 751 m²
The luxurious manor house with pool and garage is for sale in an urbanization near the city …
$948,917
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Wohnung 4 zimmer in Xeresa, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Xeresa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
RESIDENTIAL MIT SEA VIEWS UND LARGE TERRACES!!! Neubau Wohnanlage mit Meerblick in der Stadt…
$319,218
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Reihenhaus in Gandia, Spanien
Reihenhaus
Gandia, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 167 m²
Area 164 m2. Plot 146 m2. The townhouse has 2 floors, plus a garage and 2 patios. To reform.…
$92,180
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Reihenhaus in Benirredra, Spanien
Reihenhaus
Benirredra, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 511 m²
District Benirredra (Gandia). Quiet neighborhood, 3-storey corner house, with garage. Ideal …
$637,672
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Villa in Gandia, Spanien
Villa
Gandia, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Perfect house in Grao and Playa de Gandia. Ideal house to live, spend holidays and rent. Ent…
$422,946
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Eigenschaftstypen in la Safor

wohnungen
häuser

Immobilienangaben in la Safor, Spanien

mit Garage
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