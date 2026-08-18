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Wohnimmobilien in Javea, Spanien

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wohnungen
170
häuser
89
259 immobilienobjekte total found
Villa in Javea, Spanien
Villa
Javea, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 342 m²
Neubauvilla im Ibiza-Stil mit luxuriöser Ausstattung in Javea Exklusives mediterran…
$2,37M
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Villa in Javea, Spanien
Villa
Javea, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 165 m²
Diese renovierte Villa in Javea bietet 150 m2 Wohnfläche auf einem Grundstück von 1000 m2. D…
$715,980
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Javea, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Javea, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 180 m²
Komplett renovierte Wohnung im modernen Stil im Erdgeschoss mit einem Aufzug im Stadtgebiet …
$429,829
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Wohnung 3 zimmer in Javea, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Javea, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Entdecken Sie ein neues Zuhause nur wenige Minuten vom Strand entfernt. Dieser Wohnkomplex i…
$482,564
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Wohnung 3 zimmer in Javea, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Javea, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Entdecken Sie Ihr neues Zuhause nur wenige Minuten vom Strand entfernt. Dieser Wohnkomplex i…
$591,791
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Haus 5 zimmer in Javea, Spanien
Haus 5 zimmer
Javea, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 796 m²
Etagenzahl 2
Das moderne Haus in Javea liegt nur 2,6 km vom Strand entfernt. Wohnfläche: 796 m2.Landfläch…
$1,88M
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TekceTekce
Villa in Javea, Spanien
Villa
Javea, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 210 m²
Moderne neue Villa am Meer in JaveaExklusives mediterranes Leben in JaveaEntdecken Sie diese…
$1,68M
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Wohnung 3 zimmer in Javea, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Javea, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 132 m²
Diese exklusive Wohnanlage befindet sich in einem privilegierten Teil von Javea, zwischen de…
$542,090
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Penthouse 3 zimmer in Javea, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Javea, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
Entdecken Sie eine exklusive Wohnanlage in einer der begehrtesten und prestigeträchtigsten G…
$904,776
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Javea, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Javea, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 177 m²
Ihr neues Zuhause wenige Minuten vom Strand besteht aus 4 Phasen, die ersten sind bereits im…
$649,484
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Villa in Javea, Spanien
Villa
Javea, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 245 m²
Schöne Villa mit Meerblick und Panoramablick in einer sehr ruhigen Wohngegend.Dieses Anwesen…
$796,169
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Haus 7 zimmer in Javea, Spanien
Haus 7 zimmer
Javea, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 639 m²
Etagenzahl 2
Wir präsentieren eine luxuriöse Villa im mediterranen Stil in der Stadt Javea. Javea ist ein…
$2,56M
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Wohnung 3 zimmer in Javea, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Javea, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 177 m²
Erleben Sie den mediterranen Lebensstil in Ihrem neuen Zuhause in Javea. Zu verkaufen ist e…
$641,492
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Penthouse 3 zimmer in Javea, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Javea, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Entdecken Sie ein exklusives neues Gebäude in einer der begehrtesten und beliebtesten Gegend…
$971,662
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Wohnung 3 zimmer in Javea, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Javea, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 136 m²
Diese exklusive Wohnanlage befindet sich in einer privilegierten Gegend von Javea, zwischen …
$507,415
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Javea, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Javea, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Boutique nieuwbouwappartementen in Jávea, vlakbij het strand en het stadscentrum Ex…
$406,379
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Villa in Javea, Spanien
Villa
Javea, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 468 m²
Moderne neue Villa mit luxuriösen Annehmlichkeiten in JaveaModernes Mittelmeer Leben an der …
$2,58M
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Villa in Javea, Spanien
Villa
Javea, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 677 m²
In der prestigeträchtigen Gegend von Granadella in Javea gelegen, ist diese Luxusvilla ein e…
$5,31M
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Villa in Javea, Spanien
Villa
Javea, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 217 m²
Die Villa in Javea befindet sich in einem strategisch vorteilhaften Bereich, umgeben von Lux…
$721,707
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Villa in Javea, Spanien
Villa
Javea, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
New luxury villa in Javea (Jávea/Xàbia) – Portixol areaModern style • Panoramic sea view • P…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 3 zimmer in Javea, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Javea, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Diese exklusive Wohnanlage befindet sich in einer privilegierten Gegend von Javea, zwischen …
$514,350
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Villa in Javea, Spanien
Villa
Javea, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 342 m²
Neubauvilla im Ibiza-Stil mit luxuriöser Ausstattung in JaveaExklusives mediterranes Design …
$2,37M
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Wohnung 4 zimmer in Javea, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Javea, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 216 m²
Entdecken Sie ein neues Zuhause nur wenige Minuten vom Strand entfernt. Dieser Wohnkomplex i…
$1,00M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Javea, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Javea, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 82 m²
Boutique neue Gebäude in Javea, in der Nähe des Strandes und des StadtzentrumsExklusives Leb…
$573,125
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Wohnung 2 zimmer in Javea, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Javea, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 77 m²
Machen Sie Ihren mediterranen Traum bei Azure wahr: Strand, Design und Exklusivität in der N…
$417,259
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Wohnung 2 zimmer in Javea, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Javea, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Diese exklusive Wohnanlage befindet sich in einer der privilegierten Gegenden von Javea, wo …
$560,583
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Penthouse 3 zimmer in Javea, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Javea, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
2 und 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Außenbereichen in Jávea Dieser Standort in Jávea liegt in…
$558,082
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Villa in Javea, Spanien
Villa
Javea, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Luxe villa in Ibiza-stijl met panoramisch uitzicht in Las Laderas, Javea Exclusieve moderne…
$2,64M
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Wohnung 3 zimmer in Javea, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Javea, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
In einem bevorzugten Bereich gelegen, bieten Ihre zukünftigen Ferienwohnungen am Meer eine s…
$431,707
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Wohnung 2 zimmer in Javea, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Javea, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Diese exklusive Wohnanlage befindet sich in einer der privilegiertesten Gegenden Javas, in d…
$398,766
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