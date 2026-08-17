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Wohnimmobilien in Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Spanien

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9 immobilienobjekte total found
Chalet in Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Spanien
Chalet
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Spanien
Fläche 649 m²
Immobilien Casamayor präsentiert Sie mit dieser exklusiven Villa auf der Straße Rio Turia, i…
$1,29M
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Villa in Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Spanien
Villa
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Spanien
Schlafräume 7
Fläche 390 m²
Schönes Landhaus an einem exklusiven Ort, der Privatsphäre und Ruhe garantiert.Mit tradition…
$617,450
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Chalet in Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Spanien
Chalet
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Spanien
Fläche 659 m²
Wir haben diese exklusive Villa zum Verkauf in der Gegend von Los Girasol, hat ein Wohnzimme…
$854,637
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DD CO DEDD CO DE
Wohnung 4 zimmer in Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
(RU) Продаётся aпартамент в San Vicente del Raspeig в районе Avenida Ancha de Castelar, расп…
$265,822
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Wohnung 4 zimmer in Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
(RU) Продаётся aпартамент в San Vicente del Raspeig в районе - Sant Vicent del Raspeig - Sol…
$358,685
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Wohnung 4 zimmer in Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
(RU) Продаётся aпартамент в San Vicente del Raspeig в районе Alicante-San Vicente del Raspei…
$237,963
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TekceTekce
Wohnung 6 zimmer in Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Spanien
Wohnung 6 zimmer
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 101 m²
Luxuriöse Dreizimmerwohnung in Alicante, Spanien Willkommen in Ihrem exquisiten mediterra…
$417,651
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Wohnung 4 zimmer in Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
(RU) Продаётся aпартамент в San Vicente del Raspeig в районе Centro, располагается на 1 этаж…
$257,116
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Haus 5 zimmer in Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Spanien
Haus 5 zimmer
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
(RU) Продаётся дом в San Vicente del Raspeig в районе Sol Y Luz. Общая площадь 180.00 м2, уч…
$522,357
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