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Olive Oil Production Plant - €10 Million. Annual profitability exceeding 15%! in Cordoba, Spanien
Olive Oil Production Plant - €10 Million. Annual profitability exceeding 15%!
Cordoba, Spanien
Olivenöl Produktionsanlage zum Verkauf — 10 Mio. €Jährliche Profitabilität über 15%!• Lage: …
$11,73M
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Produktion 1 100 m² in Estepona, Spanien
Produktion 1 100 m²
Estepona, Spanien
Fläche 1 100 m²
A great ship for your company. Everything is ready to start. Excellent location with traffic…
$1,38M
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Produktion 609 m² in Helechosa de los Montes, Spanien
Produktion 609 m²
Helechosa de los Montes, Spanien
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 609 m²
Großes Eck-Industrielager mit mehreren Bereichen .Abstellraum, Büro und Ausstellungsraum für…
$748,478
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TekceTekce
Produktion 961 m² in Helechosa de los Montes, Spanien
Produktion 961 m²
Helechosa de los Montes, Spanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 961 m²
Lokal mit drei Etagen plus passabler Terrasse. Es ist sehr hell mit einer vollen Glasfassad…
$1,68M
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Produktion 865 m² in Tarifa, Spanien
Produktion 865 m²
Tarifa, Spanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 865 m²
The great nave consisting of three floors in Polígono La Vega, the main street with a view o…
$781,020
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