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Wohnimmobilien in la Plana Alta, Spanien

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Penthouse 4 zimmer in Orpesa Oropesa del Mar, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Orpesa Oropesa del Mar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 373 m²
Stockwerk 3/3
Luxuriöses High-End-Penthouse in Strandnähe mit unglaublichem Blick auf das Meer und einer g…
$1,33M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Benicassim, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Benicassim, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Exclusieve nieuwbouwwoningen in Benicàssim: luxe en duurzaamheid aan de Middellandse Zee …
$478,176
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Benicassim, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Benicassim, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 83 m²
Exklusive Neubauten in Benicassim: Luxus und Umweltfreundlichkeit an der MittelmeerküstePrem…
$456,963
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It Is RealtyIt Is Realty
Wohnung 4 zimmer in Orpesa Oropesa del Mar, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Orpesa Oropesa del Mar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 268 m²
Stockwerk 1/3
Fantastische Erdgeschosswohnung direkt am Meer mit einer großen Terrasse mit privatem Pool u…
$864,383
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Penthouse in Benicassim, Spanien
Penthouse
Benicassim, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Exclusieve nieuwbouwwoningen in Benicàssim: luxe en duurzaamheid aan de Middellandse Zee Ho…
$712,186
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Benicassim, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Benicassim, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
Exklusive Neubauten in Benicassim: Luxus und Umweltfreundlichkeit an der MittelmeerküstePrem…
$579,952
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TekceTekce
Wohnung 3 zimmer in Cabanes, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Cabanes, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 69 m²
Stockwerk 2/11
Wir bieten Ihnen eine Wohnung in der sehr schönen Wohnanlage Ciudad Jardín, in Oropesa del M…
$239,869
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Wohnung 4 zimmer in Orpesa Oropesa del Mar, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Orpesa Oropesa del Mar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 241 m²
Stockwerk 1
Luxuriöse Wohnung in der mittleren Etage in Strandnähe mit herrlichem Meerblick, großer Terr…
$711,080
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Benicassim, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Benicassim, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 111 m²
Exklusive Neubauten in Benicassim: Luxus und Umweltfreundlichkeit an der MittelmeerküstePrem…
$713,341
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Benicassim, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Benicassim, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Exclusieve nieuwbouwwoningen in Benicàssim: luxe en duurzaamheid aan de Middellandse Zee …
$586,145
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Benicassim, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Benicassim, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 111 m²
Exklusive Neubauten in Benicassim: Luxus und Umweltfreundlichkeit an der MittelmeerküstePrem…
$618,011
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Benicassim, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Benicassim, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 149 m²
Exklusive Neubauten in Benicassim: Luxus und Umweltfreundlichkeit an der MittelmeerküstePrem…
$969,680
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Wohnung 3 zimmer in Cabanes, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Cabanes, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Stockwerk 2/11
Wir präsentieren Wohnungen auf der ersten Linie des Meeres mit einem frontalen Blick auf das…
$349,479
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Penthouse in Benicassim, Spanien
Penthouse
Benicassim, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 149 m²
Exclusieve nieuwbouwwoningen in Benicàssim: luxe en duurzaamheid aan de Middellandse Zee …
$971,953
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Villa in Sierra Engarceran, Spanien
Villa
Sierra Engarceran, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Villa 150 meters from the beach, with a large plot. Completely renovated in 2011. 2 floors. …
$594,467
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Wohnung 3 zimmer in Benicassim, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Benicassim, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Exklusive Neubauimmobilien in Benicàssim: Luxus und Nachhaltigkeit im Mittelmeer Premium Ho…
$436,110
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Wohnung 4 zimmer in Benicassim, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Benicassim, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein einzigartiges Projekt ist in der renommierten Stadt Benicasim zu verkaufen. Diese exklus…
$448,414
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Wohnung 4 zimmer in Benicassim, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Benicassim, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Exklusive Neubauimmobilien in Benicàssim: Luxus und Nachhaltigkeit im Mittelmeer Premium Ho…
$604,425
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Wohnung 3 zimmer in Benicassim, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Benicassim, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Ein einzigartiges Projekt ist in der renommierten Stadt Benicasim zu verkaufen. Diese exklus…
$318,173
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Villa in Orpesa Oropesa del Mar, Spanien
Villa
Orpesa Oropesa del Mar, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 280 m²
Ein Haus in der ersten Reihe des Strandes, nur 5 Meter von ihm entfernt. Das 2010 komplett r…
$1,25M
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Villa in Benicassim, Spanien
Villa
Benicassim, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 636 m²
Villa vor dem Privatstrand mit ihrem Asceso. 630 m2 Haus mit direktem Meerblick von jedem Zi…
$3,90M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Orpesa Oropesa del Mar, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Orpesa Oropesa del Mar, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 67 m²
Wohnung mit touristischer Lizenz mit Meerblick in Oropesa del Mar. Die Gesamtfläche beträgt…
$210,306
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Wohnung 4 zimmer in Benicassim, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Benicassim, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Exklusive Neubauimmobilien in Benicàssim: Luxus und Nachhaltigkeit im Mittelmeer Premium Ho…
$534,545
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Villa in Benicassim, Spanien
Villa
Benicassim, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 455 m²
Diese luxuriöse Stadt im modernen Stil verkauft sich in Benicassim. Komplett möblierte Küche…
$732,400
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Castello de la Plana, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Castello de la Plana, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
¡OPORTUNIDAD! Wohnung von 80m2, besteht unabhängige Küche aus Drei (3) Schlafzimmern, Ein (…
$123,850
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Wohnung 4 zimmer in Benicassim, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Benicassim, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Exklusive Neubauimmobilien in Benicàssim: Luxus und Nachhaltigkeit im Mittelmeer Premium Ho…
$480,800
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Benicassim, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Benicassim, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Apartment completely refurbished designer, new floors, maximum qualities. 3 bedrooms 1 bathr…
$173,390
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Immobilienangaben in la Plana Alta, Spanien

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