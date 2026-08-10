Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. lAlacanti
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in lAlacanti, Spanien

;
Alicante
513
Mutxamel
251
el Campello
96
Sant Joan dAlacant
58
Zeig mehr
948 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Alicante, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Alicante, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
In der pulsierenden Stadt Alicante (Alacant) gelegen, bieten diese exklusiven Lofts eine ein…
$334,294
Eine Anfrage stellen
Chalet in Mutxamel, Spanien
Chalet
Mutxamel, Spanien
Fläche 304 m²
Wir präsentieren eine einzigartige und spezielle CASA im Zentrum von Muchamiel, neben der Ha…
$676,168
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Alicante, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Alicante, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Nieuwbouwproject in Alicante, met vrij uitzicht over de stad. Het huis van je drome…
$207,675
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Wohnung 3 Schlafzimmer in Mutxamel, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Mutxamel, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 138 m²
Objektbeschreibung: In der charmanten Stadt Mutxamel gelegen, bietet diese Wohnanlage eine V…
$379,397
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 3 Schlafzimmer in Alicante, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Alicante, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Nieuwbouwproject in Alicante met vrij uitzicht Dit project belichaamt een levenssti…
$336,139
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Mutxamel, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Mutxamel, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
Diese exklusive Wohnanlage wurde entworfen, um Komfort, Sicherheit und Wohlbefinden in jedem…
$542,090
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Mutxamel, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Mutxamel, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Entdecken Sie charmante Räume in einer einzigartigen Umgebung. Ein Spaziergang durch diese W…
$367,558
Eine Anfrage stellen
Haus 3 zimmer in Mutxamel, Spanien
Haus 3 zimmer
Mutxamel, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 249 m²
Immobilien in Bonalba Green Entdecken Sie gemütliche Räume in einer einzigartigen Umgebung. …
$635,713
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Alicante, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Entdecken Sie Estela, eine exklusive Wohnanlage von AEDAS Homes, die Apartments mit 1, 2 und…
$336,928
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Alicante, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Entdecken Sie eine exklusive Neuentwicklung in Alicante mit modernen Apartments mit 1, 2 und…
$300,519
Eine Anfrage stellen
Chalet in Mutxamel, Spanien
Chalet
Mutxamel, Spanien
Fläche 480 m²
Immobilien Casamayor präsentiert Ihnen diese prächtige Villa zum Verkauf in Muchamiel, die 9…
$963,804
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Alicante, Spanien
Wohnung
Alicante, Spanien
Hotelzimmer in 3 * Hotel in AlicanteZum Meer - 1.7 km | Zum Flughafen - 12 km | Stadtzentrum…
$157,216
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
ISIA
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Українська
Wohnung in Alicante, Spanien
Wohnung
Alicante, Spanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Exklusive Apartments in El Albir, Costa Blanca, in der Nahe der besten Strande und kulinaris…
$682,978
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Mutxamel, Spanien
Reihenhaus
Mutxamel, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 124 m²
In der charmanten Stadt Mutxamel gelegen, bietet diese exklusive Sammlung von 14 Stadthäuser…
$761,070
Eine Anfrage stellen
Villa in Sant Joan dAlacant, Spanien
Villa
Sant Joan dAlacant, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 189 m²
Eine exklusive private Urbanisation, in der sich Luxus und Eleganz in Form von Traumhäusern …
$748,386
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Mutxamel, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Mutxamel, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Neue Wohnungen in einem exklusiven Wohngebiet in der Nähe von Alicante. Entdecken Sie ein ne…
$365,535
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Alicante, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
Im Herzen von San Blas Pau, Alicante, ist diese exklusive Wohnanlage. Seine privilegierte La…
$507,415
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Mutxamel, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Mutxamel, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Neue Wohnwohnungen in einem exklusiven Wohnkomplex in der Nähe von Alicante. Entdecken Sie e…
$365,535
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Alicante, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Umweltfreundliche 2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Pool in Alicante In einer dynamischen …
$363,455
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Alicante, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Alicante, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 70 m²
$336,893
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Alicante, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 81 m²
Wir präsentieren Ihnen eine attraktive Wohnmöglichkeit in San Blas Pau, Alicante. Dieser Kom…
$306,876
Eine Anfrage stellen
Villa in Mutxamel, Spanien
Villa
Mutxamel, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 247 m²
Objektbeschreibung: Stellen Sie sich ein Zuhause vor, in dem Sie jeden Tag mit Blick auf das…
$631,377
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Reihenhaus in Alicante, Spanien
Reihenhaus
Alicante, Spanien
Fläche 416 m²
VILLAHERMOSA ist eine neue Wohnanlage in Vistahermosa Norte, einer der exklusivsten und meis…
$1,06M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in el Campello, Spanien
Wohnung 4 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Stockwerk 1
Fantastische Wohnung im mittleren Stockwerk mit Pool, großer Terrasse und herrlichem Seeblic…
$368,053
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung 3 Schlafzimmer in el Campello, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
el Campello, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 125 m²
$402,174
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Mutxamel, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Mutxamel, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Immobilien in Bonalba Green Entdecken Sie gemütliche Räume in einer einzigartigen Umgebung. …
$365,535
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Alicante, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
Stockwerk 6/8
Brillante, einladende Wohnung im mittleren Stock mit Abstellraum und Garagen, gelegen in ein…
$487,265
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Doppelhaus in Alicante, Spanien
Doppelhaus
Alicante, Spanien
Fläche 212 m²
Immobilien Casamayor präsentiert Ihnen dieses exklusive Duplex zum Verkauf mit Meerblick auf…
$895,642
Eine Anfrage stellen
Haus 3 zimmer in Sant Joan dAlacant, Spanien
Haus 3 zimmer
Sant Joan dAlacant, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 270 m²
Exklusives Wohnleben in San Juan. Entdecken Sie diese exklusive Förderung von 8 unabhängigen…
$866,882
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Mutxamel, Spanien
Reihenhaus
Mutxamel, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 124 m²
Diese Wohnanlage befindet sich in der charmanten Stadt Mutxamel und bietet eine einzigartige…
$657,288
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in lAlacanti

wohnungen
häuser

Immobilienangaben in lAlacanti, Spanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
mit Seeblick
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen