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Wohnimmobilien in Sant Joan dAlacant, Spanien

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Chalet in Sant Joan dAlacant, Spanien
Chalet
Sant Joan dAlacant, Spanien
Fläche 216 m²
In Playa Mujavista - La Font befindet sich dieses prächtige Haus im Ibizenco-Stil, das sich …
$738,427
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Villa in Sant Joan dAlacant, Spanien
Villa
Sant Joan dAlacant, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Die Villen von San Juan sind das Ergebnis einer sorgfältigen Studie, um Luxusvillen mit Ener…
$1,14M
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Villa in Sant Joan dAlacant, Spanien
Villa
Sant Joan dAlacant, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 225 m²
Hochwertige Villen in der exklusivsten Gegend von San Juan, nur 800 Meter vom Strand Muchavi…
$1,10M
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Haus 3 zimmer in Sant Joan dAlacant, Spanien
Haus 3 zimmer
Sant Joan dAlacant, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 275 m²
Zum Verkauf steht ein elegantes Stadthaus in San Juan de Alicante, in einer ruhigen und pres…
$577,921
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sant Joan dAlacant, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sant Joan dAlacant, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 120 m²
Neue Wohnanlage in San Juan de AlicanteNeue Wohnanlage von 32 modernen Wohnungen und Penthou…
$520,878
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Sant Joan dAlacant, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Sant Joan dAlacant, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 103 m²
Dieses Apartment in einer der am schnellsten wachsenden Gegenden von San Juan de Alicante bi…
$640,590
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 2 Schlafzimmer in Sant Joan dAlacant, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sant Joan dAlacant, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Gelegen in de charmante plaats Sant Joan d'Alacant, biedt dit exclusieve wooncomplex een sel…
$511,791
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Haus 3 zimmer in Sant Joan dAlacant, Spanien
Haus 3 zimmer
Sant Joan dAlacant, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 270 m²
Exklusives Wohnleben in San Juan. Entdecken Sie diese exklusive Förderung von 8 unabhängigen…
$866,882
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Villa in Sant Joan dAlacant, Spanien
Villa
Sant Joan dAlacant, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
Die Anlage verfügt über eine private Urbanisation mit eingeschränktem Zugang, die mit einem …
$795,664
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Reihenhaus 5 zimmer in Sant Joan dAlacant, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Sant Joan dAlacant, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Etagenzahl 4
Wir präsentieren ein Stadthaus in vier Ebenen in der Stadt San Juan. Das Apartment befindet …
$1,25M
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Wohnung 1 zimmer in Sant Joan dAlacant, Spanien
Wohnung 1 zimmer
Sant Joan dAlacant, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Alegria freut sich bekannt zu geben, dass nur noch wenige Wohnungen von unserer neuesten Pro…
$247,350
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sant Joan dAlacant, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sant Joan dAlacant, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
Entdecken Sie diese brandneue Wohnung in einer der renommiertesten Gegenden von Alicante, di…
$558,484
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Haus 3 zimmer in Sant Joan dAlacant, Spanien
Haus 3 zimmer
Sant Joan dAlacant, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Architektur und Design sind der Schlüssel für diejenigen, die eine heimische oder nachhaltig…
$832,206
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Wohnung 3 zimmer in Sant Joan dAlacant, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Sant Joan dAlacant, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/4
Eine tadellose Wohnung im Erdgeschoss mit privatem Garten, Coworking-Bereichen und einem Sal…
$512,728
MwSt.
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Wohnung in Sant Joan dAlacant, Spanien
Wohnung
Sant Joan dAlacant, Spanien
Fläche 71 m²
Casamayor Real Estate bietet Ihnen eine exklusive Luxuswohnung mit allem Komfort, von dem Si…
$480,425
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Haus 3 zimmer in Sant Joan dAlacant, Spanien
Haus 3 zimmer
Sant Joan dAlacant, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 225 m²
Entdecken Sie ein elegantes Design, das alle denkbaren Annehmlichkeiten beinhaltet. Diese Ei…
$1,10M
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Haus 3 zimmer in Sant Joan dAlacant, Spanien
Haus 3 zimmer
Sant Joan dAlacant, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 251 m²
Architektur und Design sind von besonderer Bedeutung für diejenigen, die eine heimische oder…
$722,401
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Wohnung in Sant Joan dAlacant, Spanien
Wohnung
Sant Joan dAlacant, Spanien
Fläche 71 m²
Casamayor Real Estate bietet Ihnen eine exklusive Luxuswohnung mit allem Komfort, von dem Si…
$434,670
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Wohnung 3 zimmer in Sant Joan dAlacant, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Sant Joan dAlacant, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 266 m²
Premium-Apartment im Erdgeschoss mit privatem Parkplatz, Designer-Fitnessstudio und Lifestyl…
$640,076
MwSt.
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Villa in Sant Joan dAlacant, Spanien
Villa
Sant Joan dAlacant, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 189 m²
Eine exklusive private Urbanisation, in der sich Luxus und Eleganz in Form von Traumhäusern …
$748,386
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Villa in Sant Joan dAlacant, Spanien
Villa
Sant Joan dAlacant, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 211 m²
Villas in San Juan de Alicante, Costa Blanca An exclusive private residential development wh…
$582,302
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Penthouse in Sant Joan dAlacant, Spanien
Penthouse
Sant Joan dAlacant, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
NEU GEBAUTE WOHNUNGEN IN SAN JUAN DE ALICANTE. . Neue Wohnanlage mit 82 exklusiven Wohnung…
$370,360
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Wohnung 4 zimmer in Sant Joan dAlacant, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Sant Joan dAlacant, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
NEUE BUILDRESIDENTIAL COMPLEX in SAN JUAN DE ALICANTE Neubau Wohnanlage von 32 modernen Woh…
$546,088
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sant Joan dAlacant, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sant Joan dAlacant, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
NEUE WOHNUNGEN IN SAN JUAN DE ALICANTE. Die Neubau-Wohnanlage in San Juan de Alicante biete…
$299,303
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Sant Joan dAlacant, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Sant Joan dAlacant, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Apartments for sale in San Juan Playa, Alicante, Costa Blanca Modern, efficient and sustaina…
$427,458
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Wohnung 3 zimmer in Sant Joan dAlacant, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Sant Joan dAlacant, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Продаётся aпартамент в Аликанте в районе San juan playa. Общая площадь 92.00 м2, aпартамент …
$485,212
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sant Joan dAlacant, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sant Joan dAlacant, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 79 m²
NEU GEBAUTE WOHNUNGEN IN SAN JUAN DE ALICANTE. . Neue Wohnanlage mit 82 exklusiven Wohnungen…
$260,221
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Sant Joan dAlacant, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Sant Joan dAlacant, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
NEU GEBAUTE WOHNUNGEN IN SAN JUAN DE ALICANTE . . Die Neubausiedlung in San Juan de Alica…
$422,039
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Wohnung 4 zimmer in Sant Joan dAlacant, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Sant Joan dAlacant, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Продаётся aпартамент в Аликанте в районе Frank espinós, располагается на 1 этаже. Общая площ…
$351,140
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Wohnung 4 zimmer in Sant Joan dAlacant, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Sant Joan dAlacant, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Продаётся aпартамент в Аликанте в районе Frank espinós, располагается на 3 этаже. Общая площ…
$441,101
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