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Wohnimmobilien in el Puig de Santa Maria, Spanien

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häuser
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5 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in el Puig de Santa Maria, Spanien
Haus 4 zimmer
el Puig de Santa Maria, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
(RU) Продаётся дом в El Puig de Santa Maria в районе Puig. Общая площаддь 244.30 м2, дом 202…
$530,482
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Reihenhaus in el Puig de Santa Maria, Spanien
Reihenhaus
el Puig de Santa Maria, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Er wird leuchtend angelehnt in El Puig (Valencia) verkauft. Es besteht aus 3 Schlafzimmern, …
$274,574
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Reihenhaus in el Puig de Santa Maria, Spanien
Reihenhaus
el Puig de Santa Maria, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Puig, Playa del Puig 140 m2, 3 Schlafzimmer, 2 Bäder, fast neu, aa, Schränke, Heizung, Garte…
$464,923
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It Is RealtyIt Is Realty
Penthouse in el Puig de Santa Maria, Spanien
Penthouse
el Puig de Santa Maria, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 129 m²
Wohn-Penthouse mit Aufzug, Gemeinschaftspool, Fußballplätze, Spielplatz und Landschaft, 300 …
$232,461
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Wohnung 2 Schlafzimmer in el Puig de Santa Maria, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
el Puig de Santa Maria, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Wohnhaus mit Aufzug, Gemeinschaftspool, Fußballplätze, Spielplatz und Landschaft, 300 m vom …
$160,343
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