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Wohnimmobilien in Altea, Spanien

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Haus 5 zimmer in Altea, Spanien
Haus 5 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 470 m²
Zu verkaufen ist eine moderne Villa mit Panoramablick auf das Mittelmeer, Altea und Benidorm…
$7,58M
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Haus 1 zimmer in Altea, Spanien
Haus 1 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 86 m²
Es ist nicht nur eine Wohnung in Altea La Vella. In der ruhigen Wohnanlage Paradiso gelegen,…
$288 353
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Altea, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Altea, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 91 m²
Dieses Apartment in der beliebten Wohnanlage Altea la Nova liegt nur 1 km vom renommierten A…
$399 028
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa in Altea, Spanien
Villa
Altea, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 280 m²
Deze elegante mediterrane villa biedt de perfecte combinatie van privacy, een natuurlijke om…
$882 171
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Villa in Altea, Spanien
Villa
Altea, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 500 m²
NEU GEBAUTE LUXUSVILLA IN ALTEA Schöne neue freistehende Villa in der renommierten Urbani…
$2,43M
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Wohnung 3 zimmer in Altea, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Wir präsentieren Ihnen ein einzigartiges Anwesen in der begehrten Gegend von Altea: ein exkl…
$1,02M
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TekceTekce
Bungalow 3 zimmer in Altea, Spanien
Bungalow 3 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Etagenzahl 2
Unique Opportunity – Bungalow €325,000 – the cheapest property in Altea Hills, Alicante! …
$377 202
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Haus 4 zimmer in Altea, Spanien
Haus 4 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 410 m²
In der exklusiven Gegend von Altea gelegen, kombiniert diese elegante Villa moderne Architek…
$3,11M
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Villa in Altea, Spanien
Villa
Altea, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 413 m²
Diese Villa erstreckt sich über zwei Etagen. Im Erdgeschoss befinden sich zwei geräumige und…
$979 410
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Villa in Altea, Spanien
Villa
Altea, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 306 m²
Mediterranes Anwesen in Blanc Altea Homes, Blanc Altea 10, eine Villa, die sich durch ihre H…
$1,27M
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Haus 4 zimmer in Altea, Spanien
Haus 4 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 410 m²
Diese elegante Villa in der exklusiven Gegend von Altea vereint moderne Architektur, Meerbli…
$3,11M
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Villa 5 zimmer in Altea, Spanien
Villa 5 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 236 m²
Superior-Villa mit privatem Pool, Garten, großen Terrassen und herrlichem Panoramablick auf …
$1,91M
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Haus 4 zimmer in Altea, Spanien
Haus 4 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 191 m²
Etagenzahl 2
Beeindruckende Villa Sa Roqueta mit modernem Design mit herrlichem Meerblick. Wohnen in dies…
$1,91M
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Haus 4 zimmer in Altea, Spanien
Haus 4 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 494 m²
In der malerischen Stadt Altea an der nördlichen Costa Blanca wird eine beeindruckende Villa…
$2,72M
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Villa in Altea, Spanien
Villa
Altea, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 600 m²
Moderne luxe villa met panoramisch uitzicht op zee in Altea Hills, Noord-Costa Blanca &#…
$3,84M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Altea, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Altea, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 86 m²
Dieses Apartment in erster Linie bietet einen spektakulären Blick auf das Meer und die Stadt…
$349 716
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Villa in Altea, Spanien
Villa
Altea, Spanien
Schlafräume 5
Fläche 630 m²
Diese beeindruckende Villa befindet sich in einem der renommiertesten Gegenden von Altea und…
$2,34M
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Villa 5 zimmer in Altea, Spanien
Villa 5 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 402 m²
Etagenzahl 4
Außergewöhnliche 4-Schlafzimmer-Villa mit unverwechselbarer Architektur und Premium-Attribut…
$2,43M
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Haus 4 zimmer in Altea, Spanien
Haus 4 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 373 m²
Tauchen Sie ein in Luxus in dieser beeindruckenden Villa strategisch gelegen neben dem Golfp…
$3,24M
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Haus 6 zimmer in Altea, Spanien
Haus 6 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 224 m²
Etagenzahl 3
Wir präsentieren eine luxuriöse Villa mit herrlichem Blick auf das Meer und die Berge in der…
$2,50M
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Wohnung 4 zimmer in Altea, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 339 m²
Ein exklusives Penthouse in Altea mit spektakulärem Panoramablick auf den Golf von Altea und…
$981 310
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Haus 5 zimmer in Altea, Spanien
Haus 5 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 390 m²
Etagenzahl 3
Beeindruckende Villa Noruega mit modernem Design mit herrlichem Meerblick. Wohnen in diesem …
$3,06M
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Villa in Altea, Spanien
Villa
Altea, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
LUXE NIEUWBOUW VILLA IN ALTEA Nieuwbouw luxe villa gelegen in Altea, het meest pittore…
$1,62M
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Wohnung 3 zimmer in Altea, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Etagenzahl 1
Wir präsentieren eine geräumige Wohnung in einer geschlossenen Urbanisation in der Stadt Mas…
$346 753
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Haus 8 zimmer in Altea, Spanien
Haus 8 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 8
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 200 m²
Stockwerk 1/1
Wunderschöne Villa mit herrlichem Blick auf das Meer und die Berge in der Stadt Altea. Die m…
$4,62M
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Villa in Altea, Spanien
Villa
Altea, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 374 m²
Azure Altea Homes 2, exklusive Luxusvillen in Altea, einzigartige und maßgeschneiderte Proje…
$2,22M
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Haus 6 zimmer in Altea, Spanien
Haus 6 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 560 m²
Etagenzahl 3
Eine exklusive neue Villa befindet sich in Altea Hills, einer Elite Wohngegend, die für ihre…
$1,80M
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Wohnung 3 zimmer in Altea, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Entdecken Sie Luxus und Nachhaltigkeit am Viva Altea Beach, einem exklusiven Immobilienproje…
$551 377
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Villa in Altea, Spanien
Villa
Altea, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 235 m²
Eine atemberaubende Luxusvilla in der schönen Stadt Altea an der Costa Blanca, in der Nähe d…
$1,90M
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Haus 4 zimmer in Altea, Spanien
Haus 4 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 412 m²
Etagenzahl 2
Wunderschöne Villa mit herrlichem Blick auf das Meer und die Berge in der Stadt Altea. Die m…
$913 115
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