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Wohnimmobilien in San Miguel de Salinas, Spanien

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wohnungen
362
häuser
230
592 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Wohnung 3 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 108 m²
Schöne Wohnung befindet sich im Balkon von San Miguel, nur 10 km vom Strand entfernt. Die Ge…
$165,032
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Wohnung 2 Schlafzimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Gelegen in de charmante gemeente San Miguel de Salinas, biedt dit wooncomplex een verscheide…
$281,365
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Villa in San Miguel de Salinas, Spanien
Villa
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 107 m²
Neue Villen in San Miguel de SalinasNeue freistehende Villen in San Miguel de Salinas.Villen…
$496,734
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung 2 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Wohnung 2 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Das exklusive Wohnangebot befindet sich in San Miguel de Salinas, nur 10 Kilometer vom Mitte…
$190,714
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Wohnung 2 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Wohnung 2 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Entdecken Sie dieses gemütliche Erdgeschoss-Wohnung im renommierten Viertel La Florida, nur …
$152,571
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Bungalow in San Miguel de Salinas, Spanien
Bungalow
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Moderne, nieuw gebouwde bungalows in San Miguel de Salinas met 3 gemeenschappelijke zwembade…
$324,903
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TekceTekce
Wohnung 2 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Wohnung 2 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Exklusiver Wohnkomplex in San Miguel de Salinas, nur 10 km vom Mittelmeer entfernt, in einem…
$156,039
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Penthouse in San Miguel de Salinas, Spanien
Penthouse
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Nieuw woonproject in San Miguel de Salinas Exclusieve appartementen in een unieke natuurlij…
$453,453
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Wohnung 2 Schlafzimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Nieuwbouwproject in San Miguel de Salinas op een steenworp afstand van het stadscentrum Ru…
$281,728
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Wohnung 2 Schlafzimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Gelegen in het charmante stadje San Miguel de Salinas, biedt dit wooncomplex een unieke kans…
$281,135
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Reihenhaus 4 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 126 m²
Im Herzen des renommierten San Miguel de Salinas gelegen, bietet dieses wunderschön renovier…
$230,013
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Bungalow in San Miguel de Salinas, Spanien
Bungalow
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Die Gegend befindet sich in einer der Gegenden mit der besten Aussicht, der schönsten, grüns…
$390,913
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Wohnung 2 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Wohnung 2 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Entdecken Sie einen modernen Wohnkomplex an der Costa Blanca, nur wenige Schritte vom Zentru…
$282,026
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Wohnung 2 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Wohnung 2 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Entdecken Sie einen modernen Wohnkomplex an der Costa Blanca, einen Schritt vom Stadtzentrum…
$322,480
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Wohnung 2 Schlafzimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 213 m²
Gelegen in de charmante omgeving van San Miguel de Salinas, biedt dit residentiële complex e…
$368,888
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Wohnung 3 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Wohnung 3 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Entdecken Sie eine exklusive Auswahl an Apartments in San Miguel de Salinas, bestehend aus f…
$372,181
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Wohnung 3 Schlafzimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 96 m²
El Residencial liegt im Herzen von San Miguel de Salinas, in der Provinz Alicante, ist ein W…
$321,540
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Wohnung 2 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Wohnung 2 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Entdecken Sie einen modernen Wohnkomplex an der Costa Blanca, nur wenige Minuten vom Zentrum…
$276,246
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Wohnung 3 Schlafzimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 118 m²
Neue Wohnanlage in San Miguel de SalinasExklusive Apartments in einer einzigartigen natürlic…
$457,708
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Wohnung 2 Schlafzimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Nieuw woonproject in San Miguel de Salinas Exclusieve appartementen in een unieke natuurlij…
$309,278
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Penthouse 3 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Moderne Wohnungen mit 2 Schlafzimmern zum Verkauf in San Miguel de Salinas Dieser stilvolle …
$301,257
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Haus 3 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Haus 3 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Tauchen Sie ein in eine Welt von exquisiter Eleganz und ewigen Charme mit diesen neuen 42 fr…
$496,897
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Haus 4 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Haus 4 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
Wir präsentieren Ihnen ein Haus in San Miguel de Salinas in zwei Etagen mit einer Fläche von…
$300,519
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Wohnung 2 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Wohnung 2 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Berühren Sie diese herrliche Erdgeschosswohnung mit 2 Schlafzimmern und 2 Bädern, ideal gele…
$381,312
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Wohnung 2 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Wohnung 2 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Entdecken Sie einen modernen Wohnkomplex an der sonnigen Costa Blanca, einen Schritt vom Sta…
$258,909
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Wohnung 3 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Wohnung 3 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Wir freuen uns, diese gepflegte Villa in der begehrten Wohngegend von Blue Lagoon, Villamart…
$398,766
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Bungalow in San Miguel de Salinas, Spanien
Bungalow
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Nieuwbouwwoningen in San Miguel de Salinas – Natuur, golf en comfort Ontdek dit nieuwe woo…
$282,839
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Penthouse in San Miguel de Salinas, Spanien
Penthouse
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 65 m²
Ontdek het moderne leven in de nieuwe woonwijk in San Miguel de Salinas Ruime appartementen…
$371,948
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Bungalow in San Miguel de Salinas, Spanien
Bungalow
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
NEUBAU BUNGALOWS IN SAN MIGUEL DE SALINAS Neubau einer Wohnanlage mit unabhängigen Villen…
$394,155
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Wohnung 2 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Wohnung 2 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Im Herzen von San Miguel de Salinas entdecken Sie eine Umgebung, die Eleganz und Komfort kom…
$219,609
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