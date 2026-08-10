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Wohnimmobilien in la Ribera Alta, Spanien

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Alzira
3
6 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in la Barraca dAigues Vives, Spanien
Haus 4 zimmer
la Barraca dAigues Vives, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
(RU) Продаётся дом в Alzira в районе C.P Maria Aguas Vivas. Общая площаддь 400.00 м2, дом 20…
$2,32M
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Villa in Alzira, Spanien
Villa
Alzira, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 1 667 m²
If you are looking for a countryside property with quiet surroundings only 5 minutes by car …
$753,711
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Villa in Turis, Spanien
Villa
Turis, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Einfamilienhaus mit neuen Arbeiten in Tur & # 237; s, Cayamar. Ein Ort, an dem Sie die ganze…
$194,968
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Alzira, Spanien
Villa
Alzira, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 403 m²
This is a nice typical house in the Valencia region with a big garden plot. It has 2 floors.…
$347,032
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Villa in Carcaixent, Spanien
Villa
Carcaixent, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 800 m²
Es verpackt: 915,93 Quadratmeter. - Hauptwerk und zwei niedrige. Gebaute Gesamtfläche: 570,4…
$1,20M
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Haus 5 zimmer in Montserrat, Spanien
Haus 5 zimmer
Montserrat, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
ALEGRIA REAL ESTATE bietet diesen außergewöhnlichen und gemütlichen Komplex von Doppelhaus-V…
$406,278
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Eigenschaftstypen in la Ribera Alta

häuser

Immobilienangaben in la Ribera Alta, Spanien

mit Garage
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