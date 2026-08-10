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Wohnimmobilien in Alboraia Alboraya, Spanien

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8
9 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Alboraia Alboraya, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Alboraia Alboraya, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 320 m²
Ein Steinwurf vom Meer entfernt zu leben, mit viel Platz und eine Terrasse, um jeden Tag zu …
$1,41M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Alboraia Alboraya, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Alboraia Alboraya, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 160 m²
Es befindet sich in der Stadt Alboraya, mit schnellem Zugang vom nördlichen V-21 Zugang zu V…
$644,313
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Alboraia Alboraya, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Alboraia Alboraya, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 82 m²
Im Herzen des Hafens von Saplaya, einer der charmantesten Ecken der Küste von Valencia, biet…
$375,556
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TekceTekce
Wohnung 4 Schlafzimmer in Alboraia Alboraya, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Alboraia Alboraya, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 135 m²
Fantastische Wohnung im ersten Stock ohne Aufzug (Installation ist bald geplant), im Zentrum…
$350,910
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Doppelhaus 5 zimmer in Alboraia Alboraya, Spanien
Doppelhaus 5 zimmer
Alboraia Alboraya, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
In PRIMERA LINEA DE PLAYA bieten wir dieses wunderbare Duplex-Penthouse in Port Saplaya zu v…
$580,397
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Alboraia Alboraya, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Alboraia Alboraya, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Apartment on the beach in Valencia, Port Saplaya district. The area of 115m2, 3 bedrooms (on…
$228,919
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Alboraia Alboraya, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Alboraia Alboraya, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 129 m²
Flat in excellent condition next to the sea.  3 bedroom, 2 bathroom, kitchen, dining room, t…
$390,411
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Alboraia Alboraya, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Alboraia Alboraya, Spanien
Schlafräume 1
Fläche 72 m²
Fantastisches Anwesen befindet sich im sechsten Stock mit einem Aufzug, am fantastischen Str…
$429,907
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Alboraia Alboraya, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Alboraia Alboraya, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Wohnung in urbanización in erste línea von See, in sólo 4 Km der Valenz, in der Zone von Por…
$218,966
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