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Wohnimmobilien in Orihuela, Spanien

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1 546 immobilienobjekte total found
Villa in Orihuela, Spanien
Villa
Orihuela, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Luxuriöse 3-Schlafzimmer-Villa mit privatem Pool in La Zenia. Freistehende Eckvilla mit 3 Sc…
$574,810
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Haus 3 zimmer in Entrenaranjos, Spanien
Haus 3 zimmer
Entrenaranjos, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 236 m²
Die Wohnanlage ist eine exklusive Sammlung von unabhängigen neuen Villen, die das Konzept vo…
$543,087
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Wohnung in Orihuela, Spanien
Wohnung
Orihuela, Spanien
$160,649
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Immobilienagentur
International real estate agency Habita
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Wohnung 3 zimmer in Orihuela, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Willkommen in der exklusiven Wohnanlage in Torrevieja, in der prestigeträchtigen Gegend von …
$380,535
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Reihenhaus in Entrenaranjos, Spanien
Reihenhaus
Entrenaranjos, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Das Hotel liegt in der renommierten Gegend von Orihuela Costa, bietet diese Reihe von Stadth…
$422,048
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Villa in Orihuela, Spanien
Villa
Orihuela, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Exklusive freistehende Villa in Villacosta mit Platz für einen privaten Pool! Ihr Traumhaus …
$496,228
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Wohnung 2 zimmer in Dehesa de Campoamor, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Dehesa de Campoamor, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Zum Verkauf Wohnung ohne Möbel in Campoamor, in einer Wohnanlage mit Gemeinschaftspool, Tenn…
$231,034
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Orihuela, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Orihuela, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 71 m²
Gelegen in de gevestigde wijk **Punta Prima (Costa Blanca)**, onderscheidt dit instapklare a…
$426,661
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Penthouse 3 zimmer in Orihuela, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 m²
Willkommen in der exklusiven Wohnanlage in Torrevieja, in der prestigeträchtigen Gegend von …
$403,598
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Reihenhaus 3 zimmer in Orihuela, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Im Herzen von Villamartin steht ein wunderschön restauriertes Zweifamilienhaus zum Verkauf, …
$306,957
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Wohnung 2 zimmer in Orihuela, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
In der attraktiven Golfzone von Lomas de Campoamor gelegen, bietet dieses komplett renoviert…
$250,299
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Orihuela, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Orihuela, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 65 m²
Gelegen in het prestigieuze Res. Las Filipinas, biedt dit wooncomplex een exclusieve selecti…
$294,050
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Orihuela, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Orihuela, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 119 m²
Neues Wohnhaus in Playa Flamenca!!Von einem etablierten Entwickler sind wir stolz, diesen ne…
$589,052
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Wohnung 4 zimmer in Orihuela, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 2
Neue moderne Wohnung zum Verkauf in einer beliebten Gegend in Orihuela Costa. 120 m2 Wohnung…
$568,861
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Villa in Orihuela, Spanien
Villa
Orihuela, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 332 m²
Es bietet 3 Schlafzimmer und 4 Bäder mit Designer-Pool und vielen Besonderheiten. Das Hotel …
$2,73M
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Villa in Dehesa de Campoamor, Spanien
Villa
Dehesa de Campoamor, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 193 m²
Neubau Villen 250 m vom Strand in CampumorIn Dejesa de Campoamor finden Sie diese neuen Vill…
$1,41M
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Villa in Dehesa de Campoamor, Spanien
Villa
Dehesa de Campoamor, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 225 m²
NEUBAU VILLEN 250 M VOM STRAND IN CAMPOAMOR In Dehesa de Campoamor finden Sie diese Neubau…
$3,78M
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Villa in Orihuela, Spanien
Villa
Orihuela, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 335 m²
Nieuwbouwwoning in Las Colinas Golf & Country Club, Orihuela Exclusieve locatie aan de zuid…
$1,45M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Orihuela, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Orihuela, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Gelegen aan de prachtige Orihuela Costa, biedt dit exclusieve wooncomplex een verscheidenhei…
$415,129
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Villa in Orihuela, Spanien
Villa
Orihuela, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 121 m²
Neue Wohnanlage in Punta PrimaNeue Wohnanlage von Bungalows und 7 freistehende Villen in Pun…
$825,111
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Reihenhaus 4 zimmer in Orihuela, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Etagenzahl 2
Stadthaus zum Verkauf in der beliebten Gegend von Villamartin in Orihuela Costa. Quadratisch…
$250,185
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Villa in Dehesa de Campoamor, Spanien
Villa
Dehesa de Campoamor, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 157 m²
Neubau Villa in Orihuela Costa (Campoamor)Möchten Sie einen exklusiven Urlaub am Meer genieß…
$1,17M
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Bungalow 3 zimmer in Orihuela, Spanien
Bungalow 3 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Immobilien in Balcón de la Laguna Willkommen in der exklusiven Wohnanlage in Torrevieja, in…
$352,694
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Orihuela, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Orihuela, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
Gelegen in het prachtige Orihuela Costa, biedt dit exclusieve wooncomplex een verscheidenhei…
$415,129
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Wohnung in Orihuela, Spanien
Wohnung
Orihuela, Spanien
Dieses große Baugrundstück von 95.000 m2 befindet sich in der Nähe von Torremendo, in einer …
$418,544
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Reihenhaus 5 zimmer in Orihuela, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 159 m²
Etagenzahl 2
Vorstellung des Stadthauses mit Meerblick in der Stadt Oriuela Costa im Gebiet Cabo Rog. Die…
$767,962
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Villa in Dehesa de Campoamor, Spanien
Villa
Dehesa de Campoamor, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 200 m²
New Willa Classa Lux in CampoamorNeue Villa mit exklusivem Design befindet sich in Campoamor…
$4,24M
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Wohnung 3 zimmer in Orihuela, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Diese exklusive Wohnanlage in Torrevieja bietet einen luxuriösen Lebensstil, der für maximal…
$425,508
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Haus 3 zimmer in Orihuela, Spanien
Haus 3 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 163 m²
Entdecken Sie den herrlichen Komplex moderner Luxusvillen in Orihuela Costa. Diese beeindruc…
$545,992
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Wohnung 2 zimmer in Orihuela, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Entdecken Sie eine exklusive neue Baustelle in Ihrem gewünschten Bereich von Alicante. Mit e…
$335,628
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