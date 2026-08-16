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Wohnimmobilien in la Vall dAlbaida, Spanien

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häuser
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4 immobilienobjekte total found
Villa in Ontinyent, Spanien
Villa
Ontinyent, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 330 m²
Diese Stadt ist uan alte Alquería Aus Valencia von der zweiten reformierten Mitte des XIX. J…
$576,776
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Villa in Bocairent, Spanien
Villa
Bocairent, Spanien
Fläche 700 m²
Luxuriöses Gebäude von drei Stöcken gelegt in corazón vom Naturpark der Säge von Mariola, in…
$1,50M
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Villa in Ontinyent, Spanien
Villa
Ontinyent, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 378 m²
The house located in Ontinyent (Valencia) less than 1 km from the town (80 km to Valencia an…
$599,900
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Villa in Castello de Rugat, Spanien
Villa
Castello de Rugat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 413 m²
Stone house with cellar and views of the mountains is located in the Marxillent area of Cast…
$63,984
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Immobilienangaben in la Vall dAlbaida, Spanien

mit Garten
Günstige
Luxuriös
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