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Wohnimmobilien in Pilar de la Horadada, Spanien

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1 406 immobilienobjekte total found
Bungalow in Pilar de la Horadada, Spanien
Bungalow
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Neubau-Bungalows in Pilar de la Horadada, in Strandnähe und unweit des Stadtzentrums …
$391,539
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Bungalow in Pilar de la Horadada, Spanien
Bungalow
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
Nieuwbouwwoningen in Pilar de la Horadada, vlak bij het strand en het stadscentrum Een mode…
$328,183
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Bungalow in Pilar de la Horadada, Spanien
Bungalow
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Nieuwbouwwoningen in Pilar de la Horadada, vlak bij het strand en het stadscentrum Een mode…
$391,539
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TekceTekce
Wohnung 3 Schlafzimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
In der charmanten Stadt Pilar de la Horadada gelegen, bietet diese Wohnanlage 14 exklusive B…
$328,183
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Bungalow in Pilar de la Horadada, Spanien
Bungalow
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Nieuwbouwwoningen in Pilar de la Horadada, vlak bij het strand en het stadscentrum Een mode…
$362,741
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
In der charmanten Stadt Pilar de la Horadada gelegen, bietet diese Wohnanlage 14 exklusive B…
$391,539
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Bungalow in Pilar de la Horadada, Spanien
Bungalow
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
Neubau-Bungalows in Pilar de la Horadada, in Strandnähe und unweit des Stadtzentrums …
$328,183
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
In der charmanten Stadt Pilar de la Horadada gelegen, bietet diese exklusive Sammlung von Bu…
$506,227
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
In der charmanten Stadt Pilar de la Horadada gelegen, bietet diese exklusive Sammlung von Bu…
$500,461
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 81 m²
In der charmanten Stadt Pilar de la Horadada gelegen, bietet diese Wohnanlage 14 exklusive B…
$362,741
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Bungalow in Pilar de la Horadada, Spanien
Bungalow
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Neubau-Bungalows in Pilar de la Horadada, in Strandnähe und unweit des Stadtzentrums …
$362,741
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Bungalow in Pilar de la Horadada, Spanien
Bungalow
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Neubau-Bungalows zum Verkauf in Pilar de la Horadada, 3 km vom Strand entfernt Bout…
$428,667
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 66 m²
Neue Wohnanlage in Pilar de la OradaNeue Wohnanlage mit Wohnungen und Penthouses mit außerge…
$290,012
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Bungalow in Pilar de la Horadada, Spanien
Bungalow
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Neubau-Bungalows im Lo Romero Golf Resort, Pilar de la Horadada Moderne Neubauten direkt ne…
$328,530
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Wohnung 3 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Exklusive Wohnanlage von Neubauten in Pilar de la Horadada an der schönen Costa Blanca. Nur …
$335,514
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Bungalow in Pilar de la Horadada, Spanien
Bungalow
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 79 m²
Nieuwbouwwoningen op slechts 200 meter van het strand van Las Higuericas Moderne woning…
$429,131
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Wohnung 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
3-Schlafzimmer-Wohnungen und Duplexwohnungen im mediterranen Stil in Pilar de la Horadada In…
$330,402
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 81 m²
Exklusiver Neubaukomplex in Pilar de la Horadada, Costa Blanca, SpanienModerne Häuser in der…
$353,551
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Wohnung 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
3-Schlafzimmer-Wohnungen am Strand in El Mojón zu verkaufen Diese ruhige Küstengegend in El …
$397,414
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Wohnung 3 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Exklusive Wohnanlage in Pilar de la Horadada an der schönen Costa Blanca. Das Hotel liegt nu…
$352,580
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Penthouse 2 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 60 m²
In Pilar de la Horadada, einem der begehrtesten Gebiete im Süden der Costa Blanca, präsentie…
$333,352
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 81 m²
Ein Wohnprojekt mit drei unterschiedlichen Gehäusetypen, die an die Bedürfnisse verschiedene…
$354,021
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Wohnung 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Luxury Tourist Apartments Nur 150m vom Strand Las Higuericas entfernt – Torre de la Horadada…
$463,040
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Wohnung 2 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Apartments wie Bungalows mit Pool. In Alicante, in Pilar de la Horadade, bietet dieses Apart…
$426,645
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Bungalow in Pilar de la Horadada, Spanien
Bungalow
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 263 m²
In der charmanten Umgebung von Pilar de la Horadada bietet dieser Wohnkomplex eine Auswahl a…
$395,221
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Doppelhaus 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Stilvolle Wohnungen mit 3 Schlafzimmern in Strandnähe in Pilar de la Horadada Elegante Wohnu…
$573,065
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Penthouse in Pilar de la Horadada, Spanien
Penthouse
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 65 m²
NIEUWBOUW WOONCOMPLEX IN PILAR DE LA HORADADA Nieuwbouw wooncomplex met appartementen en pe…
$340,495
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Wohnung 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Neubau Bungalows mit Gemeinschaftspool in Pilar de la Horadada – Costa Blanca Süd Moderne R…
$337,210
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Gelegen in het charmante stadje Pilar de la Horadada, biedt dit exclusieve residentiële comp…
$495,733
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Villa 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Villa 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 174 m²
Etagenzahl 2
Wunderschöne Villa mit großer Dachterrasse, großem Garten und privatem Pool in Strandnähe …
$622,323
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