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Wohnimmobilien in Pucol, Spanien

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5 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Pucol, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Pucol, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
(RU) Продаётся aпартамент в Puçol в районе PUÇOL, располагаетс на 1 этаже. Общая площадь 93.…
$249,571
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Villa in Pucol, Spanien
Villa
Pucol, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 285 m²
Gemütliche Villa in einer prestigeträchtigen Wohnanlage in Los Monasterios, in der Nähe der …
$529,912
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Villa in Pucol, Spanien
Villa
Pucol, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 700 m²
Luxusvilla in exklusivem Design, in einem Wohngebiet Klöster, bekannt für seinen Social Club…
$1,70M
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Wohnung 3 zimmer in Pucol, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Pucol, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
(RU) Продаётся пентхаус в Puçol в районе Casco Antiguo, располагается на 3 этаже. Общая площ…
$237,963
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Villa in Pucol, Spanien
Villa
Pucol, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 554 m²
Die Stadt befindet sich in Urbanizaci & # 243; n der Klöster, nachdem sie den Social Club be…
$1,05M
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