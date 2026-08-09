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Wohnimmobilien in Paterna, Spanien

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wohnungen
15
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3
18 immobilienobjekte total found
Wohnung in Paterna, Spanien
Wohnung
Paterna, Spanien
Fläche 89 m²
Riura hat seinen Namen von dem Wort "valentian riure", was Lachen bedeutet. Eine Inspiration…
$351,531
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Wohnung in Paterna, Spanien
Wohnung
Paterna, Spanien
Fläche 57 m²
Riura hat seinen Namen von dem Wort "valentian riure", was Lachen bedeutet. Eine Inspiration…
$265,931
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Wohnung in Paterna, Spanien
Wohnung
Paterna, Spanien
Fläche 146 m²
Aleria, eine exklusive Förderung neuer Arbeiten in Valterna (Paterna), einer der Wohngebiete…
$558,604
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TekceTekce
Wohnung in Paterna, Spanien
Wohnung
Paterna, Spanien
Fläche 77 m²
Riura hat seinen Namen von dem Wort "valentian riure", was Lachen bedeutet. Eine Inspiration…
$328,704
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Wohnung in Paterna, Spanien
Wohnung
Paterna, Spanien
Fläche 93 m²
Aleria, eine exklusive Förderung neuer Arbeiten in Valterna (Paterna), einer der Wohngebiete…
$409,796
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Wohnung in Paterna, Spanien
Wohnung
Paterna, Spanien
Fläche 57 m²
Riura hat seinen Namen von dem Wort "valentian riure", was Lachen bedeutet. Eine Inspiration…
$243,104
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Wohnung in Paterna, Spanien
Wohnung
Paterna, Spanien
Fläche 107 m²
Aleria, eine exklusive Förderung neuer Arbeiten in Valterna (Paterna), einer der Wohngebiete…
$438,413
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Wohnung in Paterna, Spanien
Wohnung
Paterna, Spanien
Fläche 57 m²
Riura hat seinen Namen von dem Wort "valentian riure", was Lachen bedeutet. Eine Inspiration…
$254,517
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Wohnung in Paterna, Spanien
Wohnung
Paterna, Spanien
Fläche 72 m²
Riura hat seinen Namen von dem Wort "valentian riure", was Lachen bedeutet. Eine Inspiration…
$309,301
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paterna, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paterna, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 81 m²
Dieses 81 m2 Apartment befindet sich in einem der begehrtesten Viertel von Valterna (Paterna…
$308,660
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Wohnung in Paterna, Spanien
Wohnung
Paterna, Spanien
Fläche 136 m²
Aleria, eine exklusive Förderung neuer Arbeiten in Valterna (Paterna), einer der Wohngebiete…
$518,540
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Villa in Paterna, Spanien
Villa
Paterna, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 500 m²
Villa unabhängig in der La Ca & # 241; ada von 500 m2 heute gebaut und sehr funktional auf e…
$724,880
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Villa in Paterna, Spanien
Villa
Paterna, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 445 m²
Care to the smallest detail to achieve excellence in the exclusive construction of this 445 …
$965,184
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Paterna, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Paterna, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Es wird Stock verkauft, von drei Schlafzimmern, zwei baños, salón Esszimmer und Küche in Geb…
$99,530
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Haus 5 zimmer in Paterna, Spanien
Haus 5 zimmer
Paterna, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
(RU) Валенсии! * gewaltsame Wirkung:*- Четыре вилы на участке 3000 м2- Площад от 150 м2 на д…
$754,515
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Paterna, Spanien
Wohnung 5 Schlafzimmer
Paterna, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Es wird Maisonette in Valterna, gutem Zustand verkauft. Es verfügt über 5 Schlafzimmer, 3 b…
$288,637
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Paterna, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Paterna, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Es wird Stock verkauft, von drei Schlafzimmern, zwei baños, salón Esszimmer und Küche in Geb…
$99,530
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Wohnung 2 zimmer in Paterna, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Paterna, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
ALEGRIA REAL ESTATE bietet dieses schöne und wirtschaftliche Penthouse des Neubaus neben der…
$304,012
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