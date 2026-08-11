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Wohnimmobilien in el Campello, Spanien

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96 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in el Campello, Spanien
Wohnung 4 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Stockwerk 1
Fantastische Wohnung im mittleren Stockwerk mit Pool, großer Terrasse und herrlichem Seeblic…
$368,053
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Wohnung 3 Schlafzimmer in el Campello, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
el Campello, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 125 m²
Helle Wohnung von 125 m2 befindet sich in der Wohnanlage Urbanización Mistral, El Campello, …
$402,174
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Haus 7 zimmer in el Campello, Spanien
Haus 7 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 750 m²
Etagenzahl 2
Wunderschöne Villa mit herrlichem Meerblick in der Stadt El Campello. Ideale Lage, nur 30 Mi…
$4,39M
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TekceTekce
Haus 3 zimmer in el Campello, Spanien
Haus 3 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 141 m²
Wir präsentieren Ihnen ein neues Anwesen in einem der wünschenswertsten Gegenden der Costa B…
$774,414
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Wohnung 3 Schlafzimmer in el Campello, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
el Campello, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 74 m²
Neue Wohnung mit Meerblick in Muchavista, El CampelloExklusives Leben an der Küste ein paar …
$487,914
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Wohnung 2 Schlafzimmer in el Campello, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
el Campello, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 76 m²
1
$396,345
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Haus 3 zimmer in el Campello, Spanien
Haus 3 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 165 m²
Wir präsentieren Ihnen das neueste Gebäude in einem der begehrtesten Gegenden der Costa Blan…
$1,04M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in el Campello, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
el Campello, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 83 m²
Neue Wohnung mit Meerblick in Muchavista, El CampelloExklusives Leben an der Küste ein paar …
$642,836
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Haus 2 zimmer in el Campello, Spanien
Haus 2 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
Elysium ist ein neuer luxuriöser Wohnkomplex an der Mittelmeerküste in der Gegend von Cala d…
$658,830
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Reihenhaus in el Campello, Spanien
Reihenhaus
el Campello, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 293 m²
In der privilegierten Gegend von El Campello bietet diese exklusive Sammlung von 14 Stadthäu…
$619,234
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Haus 3 zimmer in el Campello, Spanien
Haus 3 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 246 m²
Zum Verkauf steht ein prächtiges, komplett renoviertes Ferienhaus in der charmanten Gegend v…
$635,135
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Haus 3 zimmer in el Campello, Spanien
Haus 3 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 236 m²
Moderne und helle Villa mit privatem Pool, großer Terrasse, Parkplatz für zwei Autos und ein…
$716,622
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Wohnung 2 zimmer in el Campello, Spanien
Wohnung 2 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
In einer außergewöhnlichen Lage neben dem Muchavista Strand in El Campeio ist ein elegantes …
$514,350
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Penthouse 3 zimmer in el Campello, Spanien
Penthouse 3 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen im mediterranen Stil in Meeresnähe in El Campello Alicante D…
$527,792
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Haus 3 zimmer in el Campello, Spanien
Haus 3 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 123 m²
Entdecken Sie ein neues Zuhause in El Campello. Wir präsentieren ein neues Projekt in einem …
$1,14M
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Haus 4 zimmer in el Campello, Spanien
Haus 4 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 396 m²
Wir bieten Ihnen ein exklusives Chalet moderner Art mit geräumigen Zimmern und funktionalem …
$895,778
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Wohnung 4 zimmer in el Campello, Spanien
Wohnung 4 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen im mediterranen Stil in Meeresnähe in El Campello Alicante D…
$613,845
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Reihenhaus in el Campello, Spanien
Reihenhaus
el Campello, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Exklusive Strandvillen in El Campello an der Costa Blanca Entdecken Sie eine einzigartige N…
$610,921
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Haus 3 zimmer in el Campello, Spanien
Haus 3 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 265 m²
Dieses exklusive Wohngebiet befindet sich in der renommierten Gegend von Alicante und bietet…
$1,21M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in el Campello, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
el Campello, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 180 m²
Wenn Sie denken, dass Sie näher am Himmel sein können, erscheint diese Duplex so, dass Sie n…
$725,549
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Villa in el Campello, Spanien
Villa
el Campello, Spanien
Schlafräume 8
Fläche 400 m²
Das Anwesen verfügt über mehr als 350 m2 Wohnfläche und 1400 m2 Gelände. Das Haus ist im mod…
$2,58M
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Haus 3 zimmer in el Campello, Spanien
Haus 3 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 209 m²
Entdecken Sie diese fantastische Wohnung, perfekt für einen echten mediterranen Lebensstil d…
$1,13M
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Herrenhaus 4 zimmer in el Campello, Spanien
Herrenhaus 4 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
❗️❗️❗️ ❗️❗️❗️➡️+ 60 кв.➡️🏚💶 Стои▶️ ➖➖яотариус
$637,675
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Haus 4 zimmer in el Campello, Spanien
Haus 4 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 182 m²
In Cala d’Or (El Campello, Alicante) beginnt ein exklusives Projekt, limitiert auf 14 Wohnei…
$1,11M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in el Campello, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
el Campello, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 71 m²
Neue Wohnung mit Meerblick in Muchavista, El CampelloExklusives Leben an der Küste ein paar …
$720,938
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Wohnung 3 Schlafzimmer in el Campello, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
el Campello, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 96 m²
Dieses brandneue Haus in der exklusiven Wohnanlage "Terrazas de Muchavista" bietet eine selt…
$465,883
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Wohnung 2 Schlafzimmer in el Campello, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
el Campello, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
In der renommierten Wohnanlage Viride in PAU 5, Alicante, bietet dieses Haus einen hellen, o…
$575,042
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Wohnung 3 zimmer in el Campello, Spanien
Wohnung 3 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Stockwerk 2/4
Alborán Beach: Elegante Wohnung 160 Meter von San Juan Beach. Entdecken Sie Alborán Beach - …
$722,401
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Wohnung 3 Schlafzimmer in el Campello, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
el Campello, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 m²
Wohnung in Campello, einmalige Gelegenheit mit Meerblick. In einer außergewöhnlichen Lage di…
$484,317
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Wohnung 2 zimmer in el Campello, Spanien
Wohnung 2 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
In einer außergewöhnlichen Lage neben dem Muchavista Beach in El Campello bietet dieser eleg…
$693,505
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