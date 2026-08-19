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Wohnimmobilien in Castello Castellon, Spanien

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la Plana Alta
27
la Plana Baixa
20
49 immobilienobjekte total found
Penthouse 4 zimmer in Orpesa Oropesa del Mar, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Orpesa Oropesa del Mar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 373 m²
Stockwerk 3/3
Luxuriöses High-End-Penthouse in Strandnähe mit unglaublichem Blick auf das Meer und einer g…
$1,33M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Benicassim, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Benicassim, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Exclusieve nieuwbouwwoningen in Benicàssim: luxe en duurzaamheid aan de Middellandse Zee …
$478,176
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Penthouse in Moncofa, Spanien
Penthouse
Moncofa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 77 m²
Neubauwohnungen zum Verkauf in Moncofa, 300 Meter vom Strand entfernt Erstklassige …
$465,313
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Moncofa, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Moncofa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 m²
Nieuwbouwwoningen te koop in Moncofa, vlak bij het strand, met uitzicht op zee en eersteklas…
$277,074
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Benicassim, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Benicassim, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 83 m²
Exklusive Neubauten in Benicassim: Luxus und Umweltfreundlichkeit an der MittelmeerküstePrem…
$456,963
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Wohnung 4 zimmer in Orpesa Oropesa del Mar, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Orpesa Oropesa del Mar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 268 m²
Stockwerk 1/3
Fantastische Erdgeschosswohnung direkt am Meer mit einer großen Terrasse mit privatem Pool u…
$864,383
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Moncofa, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Moncofa, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Nieuwbouwwoningen te koop in Moncofa, op 350 meter van het strand, met hoogwaardige afwerkin…
$323,877
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Penthouse in Benicassim, Spanien
Penthouse
Benicassim, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Exclusieve nieuwbouwwoningen in Benicàssim: luxe en duurzaamheid aan de Middellandse Zee Ho…
$712,186
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Penthouse in Moncofa, Spanien
Penthouse
Moncofa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Nieuwbouwappartementen aan het strand te koop in Moncofa met uitzicht op zee Toploc…
$454,411
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Benicassim, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Benicassim, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
Exklusive Neubauten in Benicassim: Luxus und Umweltfreundlichkeit an der MittelmeerküstePrem…
$579,952
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Moncofa, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Moncofa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Nieuwbouwappartementen aan het strand te koop in Moncofa met uitzicht op zee Toploc…
$310,594
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Moncofa, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Moncofa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 m²
Nieuwbouwwoningen te koop in Moncofa, op 350 meter van het strand, met hoogwaardige afwerkin…
$254,312
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Villa in Moncofa, Spanien
Villa
Moncofa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Nieuwbouw halfvrijstaande villa’s aan het strand in Moncofa met uitzicht op zee Top…
$490,512
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Wohnung 3 zimmer in Cabanes, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Cabanes, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 69 m²
Stockwerk 2/11
Wir bieten Ihnen eine Wohnung in der sehr schönen Wohnanlage Ciudad Jardín, in Oropesa del M…
$239,869
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Wohnung 4 zimmer in Orpesa Oropesa del Mar, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Orpesa Oropesa del Mar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 241 m²
Stockwerk 1
Luxuriöse Wohnung in der mittleren Etage in Strandnähe mit herrlichem Meerblick, großer Terr…
$711,080
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Moncofa, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Moncofa, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Nieuwbouwwoningen te koop in Moncofa, vlak bij het strand, met uitzicht op zee en eersteklas…
$206,678
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Benicassim, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Benicassim, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 111 m²
Exklusive Neubauten in Benicassim: Luxus und Umweltfreundlichkeit an der MittelmeerküstePrem…
$713,341
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Penthouse in Moncofa, Spanien
Penthouse
Moncofa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 81 m²
Nieuwbouwwoningen te koop in Moncofa, op 350 meter van het strand, met hoogwaardige afwerkin…
$420,812
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Benicassim, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Benicassim, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Exclusieve nieuwbouwwoningen in Benicàssim: luxe en duurzaamheid aan de Middellandse Zee …
$586,145
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Benicassim, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Benicassim, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 111 m²
Exklusive Neubauten in Benicassim: Luxus und Umweltfreundlichkeit an der MittelmeerküstePrem…
$618,011
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Villa in Moncofa, Spanien
Villa
Moncofa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 173 m²
Nieuwbouw halfvrijstaande villa’s aan het strand in Moncofa met uitzicht op zee Top…
$654,015
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Moncofa, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Moncofa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 63 m²
Nieuwbouwwoningen te koop in Moncofa, vlak bij het strand, met uitzicht op zee en eersteklas…
$310,594
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Moncofa, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Moncofa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 57 m²
Neubauwohnungen zum Verkauf in Moncofa, 300 Meter vom Strand entfernt Erstklassige …
$287,501
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Penthouse in Moncofa, Spanien
Penthouse
Moncofa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Nieuwbouwwoningen te koop in Moncofa, vlak bij het strand, met uitzicht op zee en eersteklas…
$402,279
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Penthouse in Moncofa, Spanien
Penthouse
Moncofa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 79 m²
Nieuwbouwwoningen te koop in Moncofa, vlak bij het strand, met uitzicht op zee en eersteklas…
$409,235
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Benicassim, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Benicassim, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 149 m²
Exklusive Neubauten in Benicassim: Luxus und Umweltfreundlichkeit an der MittelmeerküstePrem…
$969,680
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Alcala de Xivert, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Alcala de Xivert, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 194 m²
Diese Wohnanlage befindet sich in einer ruhigen Ecke des südlichen Alcossebra und bietet ein…
$460,627
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Wohnung 3 zimmer in Cabanes, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Cabanes, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Stockwerk 2/11
Wir präsentieren Wohnungen auf der ersten Linie des Meeres mit einem frontalen Blick auf das…
$349,479
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Moncofa, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Moncofa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Neubauwohnungen zum Verkauf in Moncofa, 300 Meter vom Strand entfernt Erstklassige …
$302,511
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Penthouse in Benicassim, Spanien
Penthouse
Benicassim, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 149 m²
Exclusieve nieuwbouwwoningen in Benicàssim: luxe en duurzaamheid aan de Middellandse Zee …
$971,953
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Eigenschaftstypen in Castello Castellon

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