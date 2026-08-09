Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Valencia
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Valencia, Spanien

;
lHorta Nord
68
la Ribera Baixa
54
Cullera
51
la Safor
49
Zeig mehr
19 260 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Torrevieja, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Neubauwohnungen im Zentrum von Torrevieja in der Nähe von Playa del Cura Moderne Wohnungen …
$213,841
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
In der charmanten Stadt Pilar de la Horadada gelegen, bietet diese Wohnanlage 14 exklusive B…
$328,183
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Alicante, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Alicante, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
In der pulsierenden Stadt Alicante (Alacant) gelegen, bieten diese exklusiven Lofts eine ein…
$334,294
Eine Anfrage stellen
LDV InvestLDV Invest
Penthouse 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 93 m²
Moderne, bezugsfertige Wohnungen mit Meerblick und 1 oder 2 Schlafzimmern in Torrevieja Dies…
$528,105
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Valencia, Spanien
Wohnung 1 zimmer
Valencia, Spanien
Zimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 2/2
Code 20260719113407Zu verkaufen gebrauchsfertige Hotelwohnungen von 42 m2 in Hilford Resorts…
$256,906
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Dmd consulting
Sprachen
English, Русский, Polski, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Haus 3 zimmer in Dolores, Spanien
Haus 3 zimmer
Dolores, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Diese Villa verkörpert die Essenz des mediterranen Stils mit einfacher und gemütlicher Archi…
$529,770
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Benidorm, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 161 m²
TM Tower befindet sich in Benidorm, nur 150 Meter vom Strand von Poniente entfernt, dem Urla…
$1,47M
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 3 zimmer in Santa Pola, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Santa Pola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
In der Wohngegend von Gran Alacant, in der Gemeinde Santa Pola (Alicante), befindet sich ein…
$516,062
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Torrevieja, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Neubauwohnungen im Zentrum von Torrevieja in der Nähe von Playa del Cura Moderne Wo…
$213,841
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Torrevieja, Spanien
Wohnung
Torrevieja, Spanien
$260,044
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Bungalow in Pilar de la Horadada, Spanien
Bungalow
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Nieuwbouwwoningen in Pilar de la Horadada, vlak bij het strand en het stadscentrum Een mode…
$362,741
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Benidorm, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 169 m²
TM Tower befindet sich in Benidorm, nur 150 Meter vom Strand von Poniente entfernt, dem Urla…
$1,36M
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in La Nucia, Spanien
Haus 4 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 4
Fläche 105 m²
Etagenzahl 2
Code 20260709075129Zum Verkauf steht eine fertige moderne Villa in der geschlossenen Urbanis…
$603,573
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Dmd consulting
Sprachen
English, Русский, Polski, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Haus 4 zimmer in Altea, Spanien
Haus 4 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 410 m²
In der exklusiven Gegend von Altea gelegen, kombiniert diese elegante Villa moderne Architek…
$3,09M
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 3 zimmer in el Verger, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
el Verger, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 118 m²
In Alicante, in der Gegend von El Verger gelegen, ist dieses neue Bauprojekt ein innovatives…
$582,334
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Orihuela, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Willkommen in der exklusiven Wohnanlage in Torrevieja, in der prestigeträchtigen Gegend von …
$380,535
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Dehesa de Campoamor, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Dehesa de Campoamor, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Zum Verkauf Wohnung ohne Möbel in Campoamor, in einer Wohnanlage mit Gemeinschaftspool, Tenn…
$231,034
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Polop, Spanien
Haus 4 zimmer
Polop, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 280 m²
Exklusive Promotion für den Verkauf neuer Villen in Polop, geschaffen, um den mediterranen L…
$885,484
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 81 m²
In der charmanten Stadt Pilar de la Horadada gelegen, bietet diese Wohnanlage 14 exklusive B…
$362,741
Eine Anfrage stellen
Haus 2 zimmer in Santa Pola, Spanien
Haus 2 zimmer
Santa Pola, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Wir bieten ein attraktives Wohnprojekt, ideal für diejenigen, die Raum, Privatsphäre und Ver…
$797,468
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 1 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 1
Fläche 21 m²
Stockwerk 2/2
Code 20260717105417Möblierte Wohnung von 21 m2 im Vier-Sterne-Apartmenthotel Hilford La Torr…
$209,212
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Dmd consulting
Sprachen
English, Русский, Polski, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Penthouse 3 zimmer in Orihuela, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 m²
Willkommen in der exklusiven Wohnanlage in Torrevieja, in der prestigeträchtigen Gegend von …
$403,598
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Torrevieja, Spanien
Penthouse
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
In der schönen Stadt Torrevieja gelegen, bietet diese exklusive Wohnanlage eine Auswahl an A…
$313,323
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Torrevieja, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 86 m²
Lagoons Village by TM befindet sich in inmitten der wunderschönen Naturlandschaft von »Las L…
$306,368
Eine Anfrage stellen
Bungalow in Pilar de la Horadada, Spanien
Bungalow
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Nieuwbouwwoningen in Pilar de la Horadada, vlak bij het strand en het stadscentrum Een mode…
$391,539
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 4
Fläche 73 m²
Stockwerk 4/5
Code 20260728162247Drei-Zimmer-Wohnung im vierten Stock des NŌA Villajoyosa Komplex im Bau. …
$401,306
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Dmd consulting
Sprachen
English, Русский, Polski, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in Torrevieja, Spanien
Villa
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 178 m²
Diese stilvolle Villa befindet sich in der etablierten Urbanisation Los Balcones in Torrevie…
$1,03M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Auf der Suche nach einem Haus am Meer mit Resort Annehmlichkeiten? Dies ist Ihre Gelegenheit…
$459,071
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Alicante, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Alicante, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Nieuwbouwproject in Alicante, met vrij uitzicht over de stad. Het huis van je drome…
$207,675
Eine Anfrage stellen
Villa in Los Montesinos, Spanien
Villa
Los Montesinos, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
In der charmanten Gemeinde Los Montesinos gelegen, besteht dieses exklusive Wohnangebot aus …
$547,740
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Valencia

wohnungen
häuser

Immobilienangaben in Valencia, Spanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen