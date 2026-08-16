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Wohnimmobilien in La Nucia, Spanien

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320 immobilienobjekte total found
Haus 3 zimmer in La Nucia, Spanien
Haus 3 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 186 m²
Diese Villa wurde entworfen, um den Genuss seiner geräumigen Zimmer zu maximieren. Mit einer…
$680,216
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Reihenhaus 4 zimmer in La Nucia, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 530 m²
Diese exklusive Wohnanlage befindet sich in La Nucia, auf einem hohen Platz und bietet einen…
$1,03M
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Wohnung 4 zimmer in La Nucia, Spanien
Wohnung 4 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Stockwerk 1
Moderne Wohnung im mittleren Stockwerk mit großer Terrasse, Fitnessraum und Social Club in e…
$436,950
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Wohnung 2 zimmer in La Nucia, Spanien
Wohnung 2 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Entdecken Sie den Frieden und den Komfort dieser neuen Unterkünfte in einer privilegierten G…
$403,837
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Reihenhaus in La Nucia, Spanien
Reihenhaus
La Nucia, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 169 m²
NEU GEBAUTE WOHNANLAGE IN LA NUCIA Neubau-Wohnanlage mit freistehenden Villen und Doppelhau…
$531,956
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Wohnung 3 zimmer in La Nucia, Spanien
Wohnung 3 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
Diese exklusive Wohnanlage besteht aus Wohnungen und Penthäusern mit 2 und 3 Schlafzimmern, …
$404,429
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LDV InvestLDV Invest
Reihenhaus in La Nucia, Spanien
Reihenhaus
La Nucia, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 156 m²
Gelegen in het charmante La Nucia, biedt deze exclusieve collectie van 28 woningen een uniek…
$620,387
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Wohnung 2 zimmer in La Nucia, Spanien
Wohnung 2 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Diese exklusive Wohnanlage besteht aus Wohnungen und Penthouses mit 2 und 3 Schlafzimmern, d…
$363,512
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Wohnung 2 zimmer in La Nucia, Spanien
Wohnung 2 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 193 m²
Diese exklusive Wohnanlage besteht aus Wohnungen und Penthäusern mit 2 und 3 Schlafzimmern, …
$542,668
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Wohnung 2 zimmer in La Nucia, Spanien
Wohnung 2 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Perfektion im modernen Design, eine Kombination aus exquisiten Oberflächen und Luxus-Service…
$476,207
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Haus 5 zimmer in La Nucia, Spanien
Haus 5 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 214 m²
Etagenzahl 2
Einführung der modernen Villa in einem schönen modernen Wohnkomplex in La Nucia. Der Komplex…
$530,829
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Penthouse 5 zimmer in La Nucia, Spanien
Penthouse 5 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
Stockwerk 4/4
Atemberaubendes, modernes Penthouse mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool und Fitnessbe…
$608,908
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Wohnung 4 Schlafzimmer in La Nucia, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
La Nucia, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 169 m²
Neue Wohnanlage in La NusiaNeue Wohnanlage von unabhängigen und Doppelwohnungen mit einem ge…
$549,115
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Penthouse 2 zimmer in La Nucia, Spanien
Penthouse 2 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 177 m²
Diese exklusive Wohnanlage besteht aus Wohnungen und Penthouses mit 2 und 3 Schlafzimmern, d…
$580,117
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Wohnung 4 zimmer in La Nucia, Spanien
Wohnung 4 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 172 m²
2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit großen Terrassen in La Nucía Alicante Diese Wohnungen be…
$520,389
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Villa in La Nucia, Spanien
Villa
La Nucia, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 450 m²
Klimaanlage, Garten, Terrasse, Garage, Parkplatz, Privater Pool, Balkon
$1,88M
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Penthouse in La Nucia, Spanien
Penthouse
La Nucia, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
Nieuwbouwwoningen in La Nucía – Modern wonen in Ciudad del Deporte, vlakbij Benidorm …
$550,348
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Haus 4 zimmer in La Nucia, Spanien
Haus 4 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 125 m²
Etagenzahl 2
Vila Natura ist ein exklusiver privater Komplex von 8 einzelnen Villen in der renommierten G…
$716,622
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Wohnung 3 zimmer in La Nucia, Spanien
Wohnung 3 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Stockwerk 2/4
Entdecken Sie Ruhe und Komfort in der Wohnanlage La Nucía Pines, in der malerischen Stadt La…
$367,124
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Wohnung 2 zimmer in La Nucia, Spanien
Wohnung 2 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Diese exklusive Wohnanlage besteht aus Wohnungen und Penthäusern mit 2 und 3 Schlafzimmern, …
$379,810
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Villa in La Nucia, Spanien
Villa
La Nucia, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 125 m²
Neue Entwicklung von 7 Villen in La Nucía Entdecken Sie diese atemberaubenden Neubauvil…
$681,947
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Penthouse 4 zimmer in La Nucia, Spanien
Penthouse 4 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 142 m²
Stockwerk 5/5
Fantastisches Penthouse mit riesiger Dachterrasse, Fitnessraum, Social Club in einer geschlo…
$460,018
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Wohnung 2 Schlafzimmer in La Nucia, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
La Nucia, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Gelegen in het charmante stadje La Nucía, biedt dit wooncomplex een selectie van 52 woningen…
$424,498
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Wohnung 3 zimmer in La Nucia, Spanien
Wohnung 3 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Stockwerk 2/3
Wir präsentieren neue Wohnungen in der Stadt Altea, in einem neuen Wohnkomplex vom Entwickle…
$468,741
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Wohnung 3 zimmer in La Nucia, Spanien
Wohnung 3 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Entdecken Sie den Frieden und den Komfort dieser neuen Immobilien in einer privilegierten Ge…
$433,207
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Reihenhaus in La Nucia, Spanien
Reihenhaus
La Nucia, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 169 m²
In der charmanten Stadt La Nucia gelegen, bietet diese exklusive Sammlung von 28 Häusern ein…
$536,208
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Haus 3 zimmer in La Nucia, Spanien
Haus 3 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 210 m²
Entdecken Sie dieses herrliche moderne Chalet in einer privilegierten Lage. Es bietet atembe…
$999,804
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Penthouse in La Nucia, Spanien
Penthouse
La Nucia, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 223 m²
Dit residentiële complex, gelegen in het charmante stadje La Nucía, biedt een verscheidenhei…
$606,665
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Wohnung 2 zimmer in La Nucia, Spanien
Wohnung 2 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Diese exklusive Wohnanlage besteht aus Wohnungen und Penthouses mit 2 und 3 Schlafzimmern, d…
$426,217
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Villa 4 zimmer in La Nucia, Spanien
Villa 4 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 167 m²
Etagenzahl 4
Freistehende Villen mit Panoramablick auf das Meer in La Nucia, Alicante Diese schicken Vill…
$698,860
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