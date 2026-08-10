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Wohnimmobilien in Calp, Spanien

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781
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173
954 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Calp, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 169 m²
Torre Infinum III ist 34 exklusive Apartments mit Blick auf Peñon de Ifah, Salzseen und Aren…
$676,168
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Wohnung 3 zimmer in Calp, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Torre Infinum III ist ein Gebäude mit 34 exklusiven Apartments mit Blick auf den Peñon de If…
$525,908
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Penthouse 4 zimmer in Calp, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 261 m²
Torre Infinum III ist 34 exklusive Apartments mit Blick auf Peñon de Ifac, Salzwiesen und Ar…
$1,12M
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Wohnung 3 zimmer in Calp, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 163 m²
Torre Infinum III ist ein Gebäude von 34 exklusiven Wohnungen mit Blick auf Peñon de Ifach, …
$681,947
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Wohnung 2 zimmer in Calp, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 274 m²
Luxus-Apartments in Alicante, Calpe, repräsentieren die Essenz von Eleganz und Komfort, mit …
$772,565
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Wohnung 3 zimmer in Calp, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Torre Infinum III ist 34 exklusive Apartments mit Blick auf den Peñon de Ifach, den Salzwies…
$699,285
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Wohnung 3 zimmer in Calp, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Torre Infinum III ist 34 exklusive Apartments mit Blick auf Peñon de Ifach, Salzseen und Are…
$572,142
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Haus 3 zimmer in Calp, Spanien
Haus 3 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 164 m²
Stockwerk 1/1
Wir präsentieren ein Haus mit herrlichem Blick auf das Meer und Ifach-Rock in Calpe - ein be…
$517,817
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Calp, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Calp, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 188 m²
$873,750
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Wohnung 4 zimmer in Calp, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Etagenzahl 13
Luxuriöse Strandwohnungen in Calpe Alicante Calpe, eingebettet an der Küste der Provinz Alic…
$789,458
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Penthouse in Calp, Spanien
Penthouse
Calp, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 368 m²
Luxe appartementen en villa's aan zee in Mascarat, Calpe: het mediterrane leven opnieuw gede…
$2,69M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Calp, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Calp, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 142 m²
$606,175
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Wohnung 3 zimmer in Calp, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 234 m²
Das Mittelmeer wird ein integraler Bestandteil Ihres neuen Hauses. Das Anwesen zeichnet sich…
$1,52M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Calp, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Calp, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Azure Icons by TM befindet sich in erster Linie des La Fossa-Strandes in Calpe, mit zwei Fuß…
$1,26M
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Haus 9 zimmer in Calp, Spanien
Haus 9 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 9
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 360 m²
Wir präsentieren eine geräumige komfortable Villa mit Meerblick in Calpe - ein beliebtes Rei…
$853,291
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Wohnung 3 zimmer in Calp, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 345 m²
Luxus-Wohnungen in Alicante, Calpe verkörpern echte Eleganz und Komfort, bietet einen spekta…
$1,18M
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Penthouse 2 zimmer in Calp, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 167 m²
Leb ein paar Meter vom Strand an der stilvollen Küste von Alicante, genießen Sie eine exklus…
$692,472
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Villa in Calp, Spanien
Villa
Calp, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 426 m²
$3,29M
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Wohnung 4 zimmer in Calp, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Moderne, geräumige Wohnungen mit Meerblick und 1 bis 3 Schlafzimmern in Calpe Calpe, an der …
$564,092
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Wohnung 3 zimmer in Calp, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Das Mittelmeer ist eine natürliche Erweiterung Ihres neuen Hauses. Das Anwesen zeichnet sich…
$1,26M
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Wohnung 3 zimmer in Calp, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 233 m²
Das Mittelmeer ist eine natürliche Erweiterung Ihres neuen Hauses. Die Unterkunft besticht d…
$1,98M
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Wohnung 3 zimmer in Calp, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Genießen Sie eine beeindruckende Terrasse in jeder Wohnung mit Panoramablick auf das Beste v…
$601,038
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Penthouse 4 zimmer in Calp, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 369 m²
Wir präsentieren Ihnen eine exklusive Wohnanlage in einer der privilegiertesten Gegenden der…
$2,72M
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Wohnung 3 zimmer in Calp, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 203 m²
In der charmanten Stadt Calpe, in der Provinz Alicante, bietet Ihnen diese neue Wohnanlage e…
$693,505
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Wohnung 2 zimmer in Calp, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Entdecken Sie dieses exklusive neue Gebäude nur wenige Schritte vom Strand entfernt, in eine…
$497,012
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Wohnung 3 zimmer in Calp, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 147 m²
Der neue Wohnkomplex in Calpe, im Herzen der Costa Blanca, ist für einen modernen Lebensstil…
$609,129
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Villa in Calp, Spanien
Villa
Calp, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 362 m²
In der charmanten Stadt Calpe gelegen, bietet diese exklusive Sammlung von drei freistehende…
$1,37M
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Wohnung 3 zimmer in Calp, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Stockwerk 3/8
Entdecken Sie eine exklusive 2-Zimmer-Wohnung von 96,93 m2 im Herzen von Calpe. Dieser innov…
$467,550
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Wohnung 2 zimmer in Calp, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
Das Mittelmeer wird ein integraler Bestandteil Ihres neuen Hauses. Das Anwesen zeichnet sich…
$730,492
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Wohnung 3 zimmer in Calp, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Genießen Sie eine herrliche Terrasse in jeder Wohnung mit Panoramablick, die das Beste von C…
$670,388
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