Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Villajoyosa
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Villajoyosa, Spanien

;
wohnungen
673
häuser
46
719 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Stockwerk 3/5
Code 20260728091452Eine moderne Drei-Zimmer-Wohnung im dritten Stock von NŌA Villajoyosa eig…
$409,586
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Dmd consulting
Sprachen
English, Русский, Polski, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 4 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Stockwerk 2/5
Code 20260727175221Die Wohnung von 75,24 m2 befindet sich im zweiten Stock des NŌA Villajoyo…
$390,082
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Dmd consulting
Sprachen
English, Русский, Polski, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 3 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
Stockwerk 2/5
Code 20260728160921Drei-Zimmer-Wohnung 2B mit zwei separaten Schlafzimmern befindet sich im …
$364,915
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Dmd consulting
Sprachen
English, Русский, Polski, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
TekceTekce
Wohnung 4 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
Stockwerk 4/5
Code 20260728162247Drei-Zimmer-Wohnung im vierten Stock des NŌA Villajoyosa Komplex im Bau. …
$402,319
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Dmd consulting
Sprachen
English, Русский, Polski, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 2 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Diese exklusive Wohnanlage befindet sich in La Cala de Finestrat an der Costa Blanca, nur we…
$487,476
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Entdecken Sie eine exklusive Immobilienaktion, bei der jeder Tag mit Sonnenschein und einer …
$461,181
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
Stockwerk 1/5
Code 20260728102749Zu verkaufen Typ B Wohnung von 72,99 m2 im ersten Stock von NŌA Villajoyo…
$347,538
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Dmd consulting
Sprachen
English, Русский, Polski, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 4 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Stockwerk 1/5
Code 20260727173849Familienwohnung Typ A zum Verkauf im ersten Stock des neuen Komplexes NŌA…
$371,506
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Dmd consulting
Sprachen
English, Русский, Polski, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 4 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
Stockwerk 3/5
Code 20260728161808Typ B-Wohnung von 72,99 m2 befindet sich im dritten Stock von NŌA Villajo…
$383,161
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Dmd consulting
Sprachen
English, Русский, Polski, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 4 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Stockwerk 4/5
Code 20260728093743Geräumiger Typ Eine Wohnung befindet sich im vierten Stock des NŌA Villaj…
$430,065
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Dmd consulting
Sprachen
English, Русский, Polski, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 3 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
In Alicante, in der malerischen Stadt La Villajoyosa / Vila Joyosa, wird ein exklusiver neue…
$837,986
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
In Alicante, in der malerischen Stadt La Villajoyosa / Vila Hoyos, wird eine exklusive neue …
$543,246
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Villajoyosa, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Gelegen in de charmante stad Villajoyosa, biedt dit exclusieve wooncomplex een selectie van …
$409,363
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Villajoyosa, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 133 m²
$766,284
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Villajoyosa, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 95 m²
$441,278
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Leb an der Costa Blanca einen Schritt vom Meer. Nur 1 km vom Strand Cala de Finestrat entfe…
$433,441
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Villajoyosa, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 1
Fläche 69 m²
$457,708
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Etagenzahl 6
Wir präsentieren eine moderne Wohnung von 58 m2 in einem neuen geschlossenen Komplex aus dem…
$287,805
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Diese exklusive Wohnanlage befindet sich in La Cala de Finestrat an der Costa Blanca, nur we…
$446,155
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Villajoyosa, Spanien
Penthouse
Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 106 m²
NEU GEBAUTE WOHNUNGEN IM ZENTRUM VON VILLAJOYOSA Neubau von Wohnungen im Herzen von…
$924,359
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Leben Sie am Mittelmeer in Ihrem neuen Zuhause in La Villajoyosa. Entdecken Sie ein exklusi…
$387,207
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Leb an der Costa Blanca einen Schritt vom Meer. Nur 1 km vom Strand von Cala de Finestrat e…
$403,389
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Entdecken Sie einen exklusiven Wohnkomplex, wo jeden Tag mit Sonnenlicht und Meeresbrise in …
$673,856
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Villajoyosa, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad
$503,416
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
In Alicante, in der malerischen Stadt La Villajoyosa / Vila Joyosa, wird ein exklusives neue…
$583,700
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Alicante, in der malerischen Stadt La Villajoyosa / Vila Hoyosa, bietet eine außergewöhnlich…
$485,454
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Wohnung 1 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Der Vorbestellungszeitraum ist offen: Nutzen Sie die Gelegenheit, die besten Einheiten zu ex…
$572,142
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
In Alicante, in der malerischen Stadt La Villajoyosa / Vila Joyosa, wird ein exklusiver neue…
$414,947
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Villajoyosa, Spanien
Penthouse
Villajoyosa, Spanien
Fläche 102 m²
Orizonne, eine exklusive Neubauwohnung in Playa del Torres, Villajoyosa, einer der privilegi…
$445,281
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Villajoyosa, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 93 m²
Diese Wohnanlage befindet sich in der charmanten Stadt La Vila Joiosa und bietet eine Auswah…
$366,697
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen