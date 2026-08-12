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Wohnimmobilien in lHorta Nord, Spanien

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Godella
25
Paterna
18
Alboraia Alboraya
9
Pucol
5
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68 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Godella, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Godella, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 72 m²
Neue Wohnanlage im Jahr, ValenciaNeubauten von hoher Qualität ist ein ständiges und unveränd…
$446,145
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Wohnung in Paterna, Spanien
Wohnung
Paterna, Spanien
Fläche 57 m²
Riura hat seinen Namen von dem Wort "valentian riure", was Lachen bedeutet. Eine Inspiration…
$265,931
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Reihenhaus in Godella, Spanien
Reihenhaus
Godella, Spanien
Fläche 224 m²
Virentia, ein Name, mit dem dieser Sektor von Godella getauft wurde, bedeutet Vegetation 'in…
$857,366
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Reihenhaus in Godella, Spanien
Reihenhaus
Godella, Spanien
Fläche 218 m²
Virentia, ein Name, mit dem dieser Sektor von Godella getauft wurde, bedeutet Vegetation 'in…
$885,983
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Godella, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Godella, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 134 m²
Neue Wohnanlage im Jahr, ValenciaNeubauten von hoher Qualität ist ein ständiges und unveränd…
$762,606
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Montcada Moncada, Spanien
Wohnung 5 Schlafzimmer
Montcada Moncada, Spanien
Schlafräume 5
Fläche 295 m²
Stadthaus in Moncada, in der Nähe der CEU Universität, ein modernes Gebäude 2007 mit moderne…
$616,146
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Wohnung in Paterna, Spanien
Wohnung
Paterna, Spanien
Fläche 57 m²
Riura hat seinen Namen von dem Wort "valentian riure", was Lachen bedeutet. Eine Inspiration…
$254,517
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Wohnung in Paterna, Spanien
Wohnung
Paterna, Spanien
Fläche 57 m²
Riura hat seinen Namen von dem Wort "valentian riure", was Lachen bedeutet. Eine Inspiration…
$243,104
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Wohnung in Paterna, Spanien
Wohnung
Paterna, Spanien
Fläche 89 m²
Riura hat seinen Namen von dem Wort "valentian riure", was Lachen bedeutet. Eine Inspiration…
$351,531
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Godella, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Godella, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
NIEUWBOUW WOONCOMPLEX IN GODELLA, VALENCIA Nieuwbouw met hoge kwaliteit is een cons…
$440,663
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Foios, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Foios, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 65 m²
Diese Wohnung im ersten Stock (kein Aufzug) befindet sich in der Gemeinde Foyos. Es bietet e…
$258,194
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Alboraia Alboraya, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Alboraia Alboraya, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 135 m²
Fantastische Wohnung im ersten Stock ohne Aufzug (Installation ist bald geplant), im Zentrum…
$350,910
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Villa in Valencia, Spanien
Villa
Valencia, Spanien
Schlafräume 6
Fläche 250 m²
Elegante Residenz von 250 m2, auf einem herrlichen Grundstück von 820 m2, geschaffen für max…
$2,21M
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Wohnung in Paterna, Spanien
Wohnung
Paterna, Spanien
Fläche 93 m²
Aleria, eine exklusive Förderung neuer Arbeiten in Valterna (Paterna), einer der Wohngebiete…
$409,796
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Villa in Godella, Spanien
Villa
Godella, Spanien
Schlafräume 5
Fläche 1 021 m²
Dieses eindrucksvolle Haus liegt auf einer der ruhigsten Straßen des renommierten Stadtteils…
$1,56M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Alboraia Alboraya, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Alboraia Alboraya, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 160 m²
Es befindet sich in der Stadt Alboraya, mit schnellem Zugang vom nördlichen V-21 Zugang zu V…
$644,313
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Wohnung in Paterna, Spanien
Wohnung
Paterna, Spanien
Fläche 77 m²
Riura hat seinen Namen von dem Wort "valentian riure", was Lachen bedeutet. Eine Inspiration…
$328,704
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paterna, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paterna, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 81 m²
Dieses 81 m2 Apartment befindet sich in einem der begehrtesten Viertel von Valterna (Paterna…
$308,660
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Tavernes Blanques, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Tavernes Blanques, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 118 m²
Diese moderne Wohnung im dritten Stock in einer ruhigen, aber gut gelegenen Gegend nur 10 Mi…
$410,764
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Wohnung in Paterna, Spanien
Wohnung
Paterna, Spanien
Fläche 146 m²
Aleria, eine exklusive Förderung neuer Arbeiten in Valterna (Paterna), einer der Wohngebiete…
$558,604
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Villa in Godella, Spanien
Villa
Godella, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 212 m²
Neue Villen im Jahr, ValenciaNeue Wohnanlage von 36 Villen mit 4 und 5 Schlafzimmern, mit gr…
$955,891
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Alboraia Alboraya, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Alboraia Alboraya, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 82 m²
Im Herzen des Hafens von Saplaya, einer der charmantesten Ecken der Küste von Valencia, biet…
$375,556
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Penthouse in Godella, Spanien
Penthouse
Godella, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 134 m²
NIEUWBOUW WOONCOMPLEX IN GODELLA, VALENCIA Nieuwbouw met hoge kwaliteit is een constant…
$767,382
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Alboraia Alboraya, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Alboraia Alboraya, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 320 m²
Ein Steinwurf vom Meer entfernt zu leben, mit viel Platz und eine Terrasse, um jeden Tag zu …
$1,41M
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Wohnung in Paterna, Spanien
Wohnung
Paterna, Spanien
Fläche 136 m²
Aleria, eine exklusive Förderung neuer Arbeiten in Valterna (Paterna), einer der Wohngebiete…
$518,540
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Wohnung in Paterna, Spanien
Wohnung
Paterna, Spanien
Fläche 72 m²
Riura hat seinen Namen von dem Wort "valentian riure", was Lachen bedeutet. Eine Inspiration…
$309,301
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Wohnung in Paterna, Spanien
Wohnung
Paterna, Spanien
Fläche 107 m²
Aleria, eine exklusive Förderung neuer Arbeiten in Valterna (Paterna), einer der Wohngebiete…
$438,413
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Wohnung 3 zimmer in Godella, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Godella, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
NEUE BUILD RESIDENTIAL COMPLEX IN GODELLA, VALENCIA Neue Build-Entwicklung mit hoher Qualit…
$405,117
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Wohnung 5 zimmer in Godella, Spanien
Wohnung 5 zimmer
Godella, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
NEUE BUILD-RESIDENTIAL IN GODELLA, VALENCIA Komfort mit erstklassigen Qualitäten! New Build…
$776,571
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Villa in Godella, Spanien
Villa
Godella, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 500 m²
Großes Privathaus mit 500 m & # 178; zum Verkauf mit einem großen jard & # 237; n von 4000 m…
$899,851
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