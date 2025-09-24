Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. la Marina Baixa
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in la Marina Baixa, Spanien

Benidorm
460
Villajoyosa
354
Altea
265
La Nucia
172
2 903 immobilienobjekte total found
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 244 m²
In the heart of the Sierra Cortina, surrounded by nature and with spectacular views of the s…
$947,009
Eine Anfrage stellen
Villa in Altea, Spanien
Villa
Altea, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 235 m²
In a privileged enclave on the Balearic coast, this newly built villa offers an environment …
$1,94M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Benidorm, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 141 m²
Die Wohnanlage bietet Wohnungen mit 1, 2, 3 und 4 Schlafzimmern, mit unterschiedlichen Typol…
$1,79M
Eine Anfrage stellen
AdriastarAdriastar
Wohnung 2 Schlafzimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Benidorm, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 237 m²
Die Wohnanlage bietet Wohnungen mit 1, 2, 3 und 4 Schlafzimmern, mit unterschiedlichen Typol…
$4,01M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Benidorm, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 87 m²
Die Wohnanlage bietet Wohnungen mit 1, 2, 3 und 4 Schlafzimmern, mit unterschiedlichen Typol…
$2,30M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Villajoyosa, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 81 m²
Nieuwbouw appartementen in Cala Finestrat, Villajoyosa Modern wonen aan het strand aan de C…
$433,411
Eine Anfrage stellen
ResideReside
Penthouse in Villajoyosa, Spanien
Penthouse
Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Nieuwbouw appartementen in Cala Finestrat, Villajoyosa Modern wonen aan het strand aan de C…
$646,006
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Villajoyosa, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 81 m²
Nieuwbouw appartementen in Cala Finestrat, Villajoyosa Modern wonen aan het strand aan de C…
$409,920
Eine Anfrage stellen
Villa in Altea, Spanien
Villa
Altea, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 467 m²
Große unabhängige Luxusvillen, mit einem Design, in dem Meerblick und natürliches Licht die …
$2,65M
Eine Anfrage stellen
Atlas PropertyAtlas Property
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 285 m²
NIEUWBOUW VILLA'S IN FINESTRAT Nieuwbouwwijk van 22 villa's gelegen in Finestrat. Elke oc…
$773,332
Eine Anfrage stellen
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 277 m²
In the heart of the Sierra Cortina, surrounded by nature and with spectacular views of the s…
$935,274
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Benidorm, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Die Wohnanlage bietet Wohnungen mit 1, 2, 3 und 4 Schlafzimmern, mit unterschiedlichen Typol…
$602,002
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 3 zimmer in La Nucia, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Wir präsentieren ein Stadthaus in zwei Etagen mit schickem Blick in La Nucia. La Nucia ist e…
$252,309
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Finestrat, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
NEUE BUIL-RESIDENTIAL COMPLEX IN FINESTRAT Neubau einzigartige und exklusive Wohnanlage in …
$412,082
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
ALEGRIA REAL ESTATE
Sprachen
English, Русский, Español
Villa in Altea, Spanien
Villa
Altea, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 449 m²
DescriptionModern Villa with sea views, built by a renowned architect in one of the best com…
$2,33M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Villajoyosa, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Seafront apartmentsin Villajoyosa, Costa Blanca A unique natural environment to experience t…
$494,520
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in La Nucia, Spanien
Wohnung 4 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
NEUE BUILD VILLAS IN LA NUCIA Neubau Wohnanlage von komfortablen und luxuriösen Villen mit …
$541,594
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
ALEGRIA REAL ESTATE
Sprachen
English, Русский, Español
Villa in La Nucia, Spanien
Villa
La Nucia, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 283 m²
Exclusieve nieuwbouwwoningen met privézwembaden in La Nucía, vlakbij Benidorm Premium omhei…
$1,52M
Eine Anfrage stellen
Villa in lAlfas del Pi, Spanien
Villa
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Fantastische unabhängige Villa zum Verkauf in El Albir, Spanien Ein Haus, in dem Sie bleiben…
$1,72M
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Finestrat, Spanien
Haus 4 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Luxus Neubau Villen bestehend aus 11 freistehenden Villen in Finestrat, Costa Blanca. Das Ho…
$1,22M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
ALEGRIA REAL ESTATE
Sprachen
English, Русский, Español
Wohnung 4 zimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Etagenzahl 30
Luxuriöse Strandnahe Wohnungen in einer Anlage in Benidorm Diese Wohnungen in Benidorm, eine…
$1,02M
Eine Anfrage stellen
Penthouse 5 zimmer in Benidorm, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 372 m²
Stockwerk 24/24
Wohnungen mit Meerblick in Strandnähe in Benidorm, Alicante in der Region Costa Blanca Die z…
$962,039
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Finestrat, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 87 m²
Sorgfältig gestaltete Wohnanlage in den Hügeln von Finistrata (Provinz Alicante), wo moderne…
$325,219
Eine Anfrage stellen
Villa in Altea, Spanien
Villa
Altea, Spanien
Schlafräume 8
Fläche 1 000 m²
Etagenzahl 3
Wunderschöne Villa mit herrlichem Blick auf das Meer und die Berge in der Stadt Altea.Die ma…
$2,14M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Möchten Sie in der modernsten und exklusivsten Wohnanlage an der Costa Blanca leben? Dann wi…
$650,044
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
ALEGRIA REAL ESTATE
Sprachen
English, Русский, Español
Bungalow in La Nucia, Spanien
Bungalow
La Nucia, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
Luxus-Wohnungen mit geräumigen Terrassen an der Grenze von Altea und La Nusia, von wo aus Si…
$508,859
Eine Anfrage stellen
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 291 m²
In einer privilegierten Lage, mit Blick auf das Meer und den renommierten Golfplatz Puig Cam…
$938,606
Eine Anfrage stellen
Villa in Polop, Spanien
Villa
Polop, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf eine moderne Villa in der Stadt Polop.Die Stadt Polop ist eine kleine Stadt in d…
$635,276
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Finestrat, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 71 m²
Apartments in Balcón de Finestrat, Costa Blanca The apartments with 2 and 3 bedrooms and 2 b…
$298,784
Eine Anfrage stellen
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 141 m²
Im Herzen der Costa Blanca gelegen, bietet dieser exklusive Komplex von 14 modernen Villen e…
$656,480
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in la Marina Baixa

wohnungen
häuser

Immobilienangaben in la Marina Baixa, Spanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
mit Seeblick
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen