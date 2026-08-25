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Wohnimmobilien in Dolores, Spanien

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150 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Dolores, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Dolores, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 77 m²
Luxus-Apartments des Neubaus sind in der dynamischen Stadt Dolores, Alicante zur Verfügung. …
$312 395
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Reihenhaus 4 zimmer in Dolores, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Dolores, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 133 m²
Geräumige Reihenhäuser mit 2 und 3 Schlafzimmern in Dolores Alicante Diese ruhige Wohnanlage…
$311 853
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Villa in Dolores, Spanien
Villa
Dolores, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 136 m²
In der charmanten Stadt Dolores gelegen, bietet diese exklusive Sammlung von Häusern einen a…
$571 638
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Reihenhaus 3 zimmer in Dolores, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Dolores, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 133 m²
Entdecken Sie ein neues Projekt von eleganten Wohngebäuden in Alicante, in der Stadt Dolores…
$553 648
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Bungalow in Dolores, Spanien
Bungalow
Dolores, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Nieuwbouw bungalows in Dolores Residentieel met gelijkvloerse woningen met tuin of bovenst…
$309 500
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Reihenhaus in Dolores, Spanien
Reihenhaus
Dolores, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 87 m²
Moderne Stadswoningen in Dolores met gemeenschappelijk zwembad Hedendaagse huizen ontworpen…
$349 778
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TekceTekce
Reihenhaus in Dolores, Spanien
Reihenhaus
Dolores, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 87 m²
Moderne Stadswoningen in Dolores met gemeenschappelijk zwembad Hedendaagse huizen o…
$349 957
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Reihenhaus 3 zimmer in Dolores, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Dolores, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 158 m²
Entdecken Sie die perfekte Gelegenheit mit diesen wunderschönen Stadthäusern in Dolores, Ali…
$374 493
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Reihenhaus in Dolores, Spanien
Reihenhaus
Dolores, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Neubau-Reihenhäuser im Ibiza-Stil in Dolores an der Costa Blanca Exklusive Wohnvill…
$534 690
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Villa 4 zimmer in Dolores, Spanien
Villa 4 zimmer
Dolores, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 171 m²
Etagenzahl 2
Schöne moderne Villa mit Terrasse, privatem Pool und Parkplatz in der traditionellen spanisc…
$412 731
MwSt.
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Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung 3 zimmer in Dolores, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Dolores, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Neue Luxus-Wohnungen sind in der pulsierenden Stadt Dolores, Alicante. Dieser exklusive Komp…
$323 520
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Reihenhaus in Dolores, Spanien
Reihenhaus
Dolores, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 129 m²
In der charmanten Stadt Dolores gelegen, bietet diese exklusive Sammlung von 20 Residenzen e…
$317 113
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Reihenhaus in Dolores, Spanien
Reihenhaus
Dolores, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 143 m²
Te koop: prachtige geschakelde villa in Dolores, vrijwel nieuw en met een spectaculair minim…
$472 594
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Penthouse 4 zimmer in Dolores, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Dolores, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Stockwerk 2/2
Erstaunliches Penthouse mit Zugang zum Gemeinschaftspool und einer privaten Dachterrasse mit…
$355 831
MwSt.
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Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Haus 4 zimmer in Dolores, Spanien
Haus 4 zimmer
Dolores, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 143 m²
Villen mit 3 Schlafzimmern und privaten Pools in Dolores Costa Blanca Dolores ist ein charma…
$472 594
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Wohnung 4 zimmer in Dolores, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Dolores, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Stockwerk 2/2
Entdecken Sie die Mykonos Apartments, eine einzigartige Wohnanlage von 32 Wohnungen im Herze…
$311 962
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Reihenhaus 3 zimmer in Dolores, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Dolores, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 143 m²
Im Herzen von Vega Baja, in einer ruhigen und gut verbundenen Gegend, ist ein exklusiver Kom…
$485 454
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Villa in Dolores, Spanien
Villa
Dolores, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 126 m²
In der charmanten Stadt Dolores gelegen, bieten diese exklusiven vier freistehenden Häuser e…
$495 315
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Bungalow in Dolores, Spanien
Bungalow
Dolores, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 76 m²
In der ruhigen Stadt Dolores gelegen, bieten diese neuen Apartments einen Lebensstil, der di…
$302 784
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Penthouse 3 zimmer in Dolores, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Dolores, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Vor kurzem hinzugefügt, wird es bald mehr Informationen geben
$141 013
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Villa in Dolores, Spanien
Villa
Dolores, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 187 m²
Gelegen in het charmante dorp Dolores, biedt deze exclusieve collectie van 8 vrijstaande won…
$484 317
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Wohnung 3 zimmer in Dolores, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Dolores, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 152 m²
Angrenzende Villen mit privatem Pool befinden sich in der Nähe eines charmanten typischen sp…
$502 791
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Villa in Dolores, Spanien
Villa
Dolores, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 133 m²
Neue Wills in DoloresNeuer Komplex von Villen in Dolores, Alicante.Dieses exklusive Anwesen …
$518 224
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Haus 3 zimmer in Dolores, Spanien
Haus 3 zimmer
Dolores, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 126 m²
Dieser exklusive Wohnkomplex besteht aus nur 14 einstöckigen Einzelhäusern, entworfen mit Pr…
$485 338
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Wohnung 4 zimmer in Dolores, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Dolores, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 77 m²
Stockwerk 1/2
Entdecken Sie die Mykonos Apartments, eine einzigartige Wohnanlage von 32 Wohnungen im Herze…
$288 845
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Dolores, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Dolores, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 97 m²
In der charmanten Stadt Dolores gelegen, bietet diese Wohnanlage eine ausgezeichnete Gelegen…
$542 175
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Reihenhaus in Dolores, Spanien
Reihenhaus
Dolores, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Neubau-Reihenhäuser im Ibiza-Stil in Dolores an der Costa Blanca Exklusive Wohnvillen in ru…
$535 098
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Dolores, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Dolores, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 143 m²
Neue Doppel- und Terrassenvillen in Dolores, AlicanteEntdecken Sie diesen exklusiven neuen K…
$477 946
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Reihenhaus in Dolores, Spanien
Reihenhaus
Dolores, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Gelegen in het charmante stadje Dolores, biedt dit wooncomplex een uitstekende kans voor wie…
$530 327
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Dolores, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Dolores, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 97 m²
In der charmanten Stadt Dolores gelegen, bietet diese Wohnanlage eine ausgezeichnete Gelegen…
$542 175
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