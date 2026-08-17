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Wohnimmobilien in el Camp de Morvedre, Spanien

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12 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Canet den Berenguer, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Canet den Berenguer, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Stockwerk 1/6
Moderne Wohnung in einem einzigartigen gated Komplex aus dem Entwickler in Canet d'en Bereng…
$305,142
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Wohnung 3 zimmer in Canet den Berenguer, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Canet den Berenguer, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Stockwerk 1/4
Modernes Apartment im mittleren Stockwerk mit Terrasse, Gemeinschaftspool, Paddle-Tennisplät…
$324,439
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Wohnung 3 zimmer in Canet den Berenguer, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Canet den Berenguer, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Stockwerk 3/6
Moderne Wohnung in einem einzigartigen gated Komplex aus dem Entwickler in Canet d'en Bereng…
$316,701
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Wohnung 3 zimmer in Canet den Berenguer, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Canet den Berenguer, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 77 m²
Fantastische Wohnung im Erdgeschoss mit Terrasse, Gemeinschaftspool, Paddle-Tennisplatz und …
$326,681
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Wohnung 3 zimmer in Canet den Berenguer, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Canet den Berenguer, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Stockwerk 2/6
Moderne Wohnung in einem einzigartigen gated Komplex aus dem Entwickler in Canet d'en Bereng…
$312,077
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Wohnung 4 zimmer in Sagunto, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Sagunto, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
(RU) Продаётся aпартамент в Sagunto в районе Doctor Palos - Alto Palancia, располагается на …
$254,214
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LDV InvestLDV Invest
Haus 4 zimmer in Algimia dAlfara, Spanien
Haus 4 zimmer
Algimia dAlfara, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
ALEGRI REAL ESTATE bietet dieses wunderschöne Haus in Algimia de Alfara, 40 km von Valencia …
$266,982
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Haus 5 zimmer in Sagunto, Spanien
Haus 5 zimmer
Sagunto, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Stadthäuser des Neubaus. CONSTRUCTION STARTED IN JANUAR 2025Neues Stadthaus-Projekt, das ein…
$377,258
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Haus 6 zimmer in Albalat dels Tarongers, Spanien
Haus 6 zimmer
Albalat dels Tarongers, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
(RU) Продаётся дом в Albalat dels Tarongers в районе Pla del cavall, располагается на 1 этаж…
$377,258
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Canet den Berenguer, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Canet den Berenguer, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 103 m²
Apartments in Canet de Berenguer, Valencia, Costa Blanca Homes with 1,2,3 or 4 bedrooms, wit…
$713,156
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Canet den Berenguer, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Canet den Berenguer, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Neue moderne Wohnanlage im Bau in der Stadt Canet d'En Berenger an der Costa Valencia. Diese…
$454,307
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Haus 4 zimmer in Canet den Berenguer, Spanien
Haus 4 zimmer
Canet den Berenguer, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
(RU) Продаётся дом в Canet d'en Berenguer в районе Canet d En Berenguer Zona cerca Playa. Об…
$522,357
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Immobilienangaben in el Camp de Morvedre, Spanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
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