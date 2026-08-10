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Wohnimmobilien in la Marina Alta, Spanien

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Calp
954
Javea
257
Denia
209
2 190 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Calp, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 274 m²
Luxus-Apartments in Alicante, Calpe, repräsentieren die Essenz von Eleganz und Komfort, mit …
$772,565
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Penthouse 4 zimmer in Calp, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 261 m²
Torre Infinum III ist 34 exklusive Apartments mit Blick auf Peñon de Ifac, Salzwiesen und Ar…
$1,12M
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Wohnung 3 zimmer in Calp, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Torre Infinum III ist 34 exklusive Apartments mit Blick auf Peñon de Ifach, Salzseen und Are…
$572,142
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Reihenhaus 3 zimmer in el Verger, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
el Verger, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 118 m²
In Alicante, in der Gegend von El Verger gelegen, ist dieses neue Bauprojekt ein innovatives…
$583,700
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Wohnung 3 zimmer in Calp, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Torre Infinum III ist 34 exklusive Apartments mit Blick auf den Peñon de Ifach, den Salzwies…
$699,285
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Haus 4 zimmer in el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Haus 4 zimmer
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 599 m²
Entdecken Sie eine Residenz, die den modernen mediterranen Luxus neu erfindet, in der sich A…
$3,01M
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Villa in el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Villa
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 599 m²
In der exklusiven Gegend von Cumbre del Sol gelegen, bietet diese Villa ein einzigartiges Wo…
$3,00M
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Wohnung 3 zimmer in Calp, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Torre Infinum III ist ein Gebäude mit 34 exklusiven Apartments mit Blick auf den Peñon de If…
$525,908
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Wohnung 3 zimmer in Calp, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 163 m²
Torre Infinum III ist ein Gebäude von 34 exklusiven Wohnungen mit Blick auf Peñon de Ifach, …
$681,947
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Haus 3 zimmer in el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Haus 3 zimmer
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 588 m²
Entdecken Sie eine Residenz, die modernen mediterranen Luxus neu definiert, wo Architektur, …
$2,50M
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Wohnung 3 zimmer in Calp, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 169 m²
Torre Infinum III ist 34 exklusive Apartments mit Blick auf Peñon de Ifah, Salzseen und Aren…
$676,168
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Wohnung 2 zimmer in el Verger, Spanien
Wohnung 2 zimmer
el Verger, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 67 m²
Mit Sitz in Alicante, El Verger, ist dieses neue Entwicklungsprojekt ein innovatives Wohnkon…
$381,428
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Reihenhaus 2 zimmer in el Verger, Spanien
Reihenhaus 2 zimmer
el Verger, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 62 m²
Entdecken Sie eine exklusive Neubauwohnanlage in El Verger, bestehend aus 26 Stadthäusern un…
$310,922
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Wohnung 3 zimmer in Denia, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Denia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Stellen Sie sich vor, jeden Tag unter einer leichten Meeresbrise aufzuwachen und die Ruhe de…
$576,765
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Villa in els Poblets, Spanien
Villa
els Poblets, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 98 m²
Wir präsentieren die Villas de Obra Nueva in Els Poblets, einem exklusiven Komplex von vier …
$553,375
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Haus 4 zimmer in Benissa, Spanien
Haus 4 zimmer
Benissa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 313 m²
Etagenzahl 2
Das Haus in drei Etagen hat eine Fläche von 313.34 m2, besteht aus drei Schlafzimmern (zwei …
$1,73M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Denia, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Denia, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 79 m²
Neue Wohnanlage in El VergelDer neue Wohnkomplex mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern und Penthäuser…
$395,527
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Haus 3 zimmer in Calp, Spanien
Haus 3 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 164 m²
Stockwerk 1/1
Wir präsentieren ein Haus mit herrlichem Blick auf das Meer und Ifach-Rock in Calpe - ein be…
$517,817
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Calp, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Calp, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 188 m²
In einem der privilegierten Gegenden der Costa Blanca wird ein neues Wohnkonzept gebaut, das…
$873,750
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Wohnung 4 zimmer in Calp, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Etagenzahl 13
Luxuriöse Strandwohnungen in Calpe Alicante Calpe, eingebettet an der Küste der Provinz Alic…
$789,458
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Penthouse in Calp, Spanien
Penthouse
Calp, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 368 m²
Luxe appartementen en villa's aan zee in Mascarat, Calpe: het mediterrane leven opnieuw gede…
$2,69M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Calp, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Calp, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 142 m²
Diese Wohnanlage befindet sich in der schönen Stadt Calpe und bietet 31 Apartments, die eine…
$606,175
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Villa in Teulada, Spanien
Villa
Teulada, Spanien
Schlafräume 5
Fläche 489 m²
Komfortable und moderne Villa mit privatem Pool, 5 Schlafzimmern, auf einem völlig flachen G…
$1,72M
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Wohnung 3 zimmer in Calp, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 234 m²
Das Mittelmeer wird ein integraler Bestandteil Ihres neuen Hauses. Das Anwesen zeichnet sich…
$1,52M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Calp, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Calp, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Azure Icons by TM befindet sich in erster Linie des La Fossa-Strandes in Calpe, mit zwei Fuß…
$1,26M
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Haus 9 zimmer in Calp, Spanien
Haus 9 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 9
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 360 m²
Wir präsentieren eine geräumige komfortable Villa mit Meerblick in Calpe - ein beliebtes Rei…
$853,291
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Wohnung 3 zimmer in Calp, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 345 m²
Luxus-Wohnungen in Alicante, Calpe verkörpern echte Eleganz und Komfort, bietet einen spekta…
$1,18M
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Haus 3 zimmer in Benissa, Spanien
Haus 3 zimmer
Benissa, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 545 m²
In der charmanten Gegend von Benissa bieten diese exklusiven Unterkünfte eine einzigartige K…
$2,02M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Javea, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Javea, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 180 m²
Komplett renovierte Wohnung im modernen Stil im Erdgeschoss mit einem Aufzug im Stadtgebiet …
$429,829
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Wohnung 2 zimmer in el Verger, Spanien
Wohnung 2 zimmer
el Verger, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
In El Verger finden Sie ein echtes Paradies. Der Komplex bietet Apartments mit 1, 2 und 3 Sc…
$357,155
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Eigenschaftstypen in la Marina Alta

wohnungen
häuser

Immobilienangaben in la Marina Alta, Spanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
mit Seeblick
Golfplatz in der Nähe
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