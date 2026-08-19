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Wohnimmobilien in la Ribera Baixa, Spanien

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Cullera
51
54 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Cullera, Spanien
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Wohnung 1 zimmer
Cullera, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 31 m²
Stockwerk 1/5
Zu verkaufen: Modernes Studio-Apartment mit einer Fläche von 30.66 m2 in der neuen NŌA Culle…
$150,243
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Wohnung 3 zimmer in Cullera, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Cullera, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stockwerk 3/5
Geräumige Drei-Zimmer-Wohnung mit zwei Schlafzimmern und zwei Balkonen in der neuen NŌA Cull…
$384,331
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Penthouse 2 zimmer in Cullera, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Cullera, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Ein exklusives Projekt eines neuen Gebäudes in einer der ruhigsten und zentralsten Gegenden …
$223,578
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DD CO DEDD CO DE
Wohnung 1 zimmer in Cullera, Spanien
Wohnung 1 zimmer
Cullera, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Exklusiver Komplex von Neubauten, in einem der ruhigsten und gleichzeitig zentralen Viertel …
$160,327
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Wohnung 3 zimmer in Cullera, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Cullera, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stockwerk 4/5
Geräumige Drei-Zimmer-Wohnung mit zwei separaten Schlafzimmern und zwei Balkonen in der NŌA …
$395,823
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Wohnung 2 zimmer in Cullera, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Cullera, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Ein exklusives Projekt eines neuen Gebäudes, das sich in einer der ruhigsten und zentralsten…
$151,959
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Wohnung 1 zimmer in Cullera, Spanien
Wohnung 1 zimmer
Cullera, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 5/5
Studio-Wohnung mit einem geräumigen Balkon auf der oberen Wohn-Etage des neuen NŌA Cullera K…
$239,153
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Wohnung 2 zimmer in Cullera, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Cullera, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 1/5
Moderne Zwei-Zimmer-Wohnung mit einem separaten Schlafzimmer in der neuen NŌA Cullera Wohnan…
$229,775
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Wohnung 2 zimmer in Cullera, Spanien
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Cullera, Spanien
Zimmer 2
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Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Ein exklusives Projekt eines neuen Gebäudes in einer der ruhigsten und zentralsten Gegenden …
$223,578
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Wohnung 1 zimmer in Cullera, Spanien
Wohnung 1 zimmer
Cullera, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 3/5
Funktionales Studio-Apartment mit geräumigem Balkon in der neuen NŌA Cullera Wohnanlage. Die…
$222,208
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Wohnung 2 zimmer in Cullera, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Cullera, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 3/5
Zwei-Zimmer-Wohnung mit einem separaten Schlafzimmer und einem geräumigen Balkon in der NŌA …
$303,591
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Wohnung 2 zimmer in Cullera, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Cullera, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Der exklusive Neubau befindet sich in einer der ruhigsten und zentralsten Gegenden der Culle…
$377,344
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Wohnung 3 zimmer in Cullera, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Cullera, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Stockwerk 1/5
Geräumige Drei-Zimmer-Wohnung mit zwei separaten Schlafzimmern in der im Bau befindlichen NŌ…
$297,938
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Penthouse 1 zimmer in Cullera, Spanien
Penthouse 1 zimmer
Cullera, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Ein exklusives Projekt eines Neubaus in einer der ruhigsten und zentralsten Gegenden der Cul…
$241,883
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Wohnung 2 zimmer in Cullera, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Cullera, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 4/5
Moderne Zwei-Zimmer-Wohnung mit einem separaten Schlafzimmer und zwei Balkonen im NŌA Culler…
$311,897
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Wohnung 2 zimmer in Cullera, Spanien
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Cullera, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 2/5
Helle Zwei-Zimmer-Wohnung mit einem separaten Schlafzimmer und zwei Balkonen in der NŌA Cull…
$293,980
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Wohnung 1 zimmer in Cullera, Spanien
Wohnung 1 zimmer
Cullera, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Der exklusive Neubau befindet sich in einer der ruhigsten und zentralsten Gegenden der Culle…
$218,170
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Wohnung 2 zimmer in Cullera, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Cullera, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Exklusives Angebot eines Neubaus in einer der ruhigsten und zentralsten Gegenden der Cullera…
$297,337
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Wohnung 1 zimmer in Cullera, Spanien
Wohnung 1 zimmer
Cullera, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Ein exklusives Projekt eines neuen Gebäudes, das sich in einer der ruhigsten und zugleich ze…
$232,398
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Wohnung 2 zimmer in Cullera, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Cullera, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 2/5
Moderne Zwei-Zimmer-Wohnung mit geräumigem Balkon im unterbauten NŌA Cullera-Komplex in Cull…
$294,707
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Wohnung 1 zimmer in Cullera, Spanien
Wohnung 1 zimmer
Cullera, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 4/5
Modernes Studio-Apartment mit geräumigem Balkon im unterbauten NŌA Cullera-Komplex. Die Wohn…
$228,854
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Cullera, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Cullera, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Weite pflanzt sehr leuchtender in den 3 unterbrachter Stock, von einem Gebäude von frischer …
$149,295
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Villa in Cullera, Spanien
Villa
Cullera, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 132 m²
Es wird dieser großartige Pareado in nur 50 Metern des Strands von Cullera, bei Ruhmrestaura…
$249,959
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Villa in Cullera, Spanien
Villa
Cullera, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
Stadt mit Schwimmbecken, lokalisiert in der Urbanización Gute Aussicht in der Ortschaft von …
$339,944
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Haus 5 zimmer in Cullera, Spanien
Haus 5 zimmer
Cullera, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Wir präsentieren Ihnen diese schöne Villa auf einem Grundstück von 900 m2, mit eigenem Pool,…
$748,712
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Cullera, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Cullera, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Wohnung in der ersten Strandlinie, in Gebäude in gutem Zustand mit Concierge-Service und Auf…
$139,342
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Villa in Llauri, Spanien
Villa
Llauri, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 259 m²
Das Hotel liegt in San Sofi ( auf den hohen Plätzen von ) an einem ruhigen Ort und mit einig…
$316,713
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Cullera, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Cullera, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Eine sehr gute Gelegenheit, in Cullera zu investieren. Das Apartment liegt 20 m vom Strand e…
$98,535
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Cullera, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Cullera, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Wohnung in Wohnsiedlung mit Swimmingpool, nahe am Meer in Cullera, zu s & # 243; lo vierzig …
$247,830
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Reihenhaus in Cullera, Spanien
Reihenhaus
Cullera, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Stadthaus zum Verkauf in der Altstadt am Fuße von Castillo de Cullera. Das Haus ist im Jahre…
$103,025
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Eigenschaftstypen in la Ribera Baixa

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