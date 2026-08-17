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Wohnimmobilien in La Hoya de Bunol, Spanien

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Chiva
10
12 immobilienobjekte total found
Villa in Chiva, Spanien
Villa
Chiva, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 650 m²
Schönste Villa am Stadtrand von Valencia in einer luxuriösen Urbanisation El Bosque Bereich …
$479,920
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Villa in Godelleta, Spanien
Villa
Godelleta, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 537 m²
Es wird dieser fabelhafte in einer Ruhiger gelegene Chalet urbanización in nur 20 Minuten vo…
$449,925
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Villa in Chiva, Spanien
Villa
Chiva, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Verkauft in der urbanización der Wald (Zicklein) eine leuchtende Stadt. Es besteht aus 4 s…
$329,945
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Villa in Chiva, Spanien
Villa
Chiva, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 500 m²
Luxusvilla zum Verkauf in der luxuriösen privaten Urbanisation des Waldes in der Nähe von Va…
$643,324
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Villa in Chiva, Spanien
Villa
Chiva, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 320 m²
Einfamilienhaus von Dise & # 241; o aktuell und modern, mit dem ausgezeichneten Construcci &…
$379,937
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Villa in Chiva, Spanien
Villa
Chiva, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 310 m²
Stadt in der angesehenen urbanización geschlossen in 10 Minuten in Auto der Mitte des Valenc…
$475,070
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TekceTekce
Villa in Chiva, Spanien
Villa
Chiva, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 900 m²
Beautiful villa with wonderful golf courses´s views is located in private urbanization El Bo…
$1,20M
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Haus 6 zimmer in Godelleta, Spanien
Haus 6 zimmer
Godelleta, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
(RU) Продаётся дом в Godelleta в районе El bosque. Общая площадь 170.00 м2, участок 750 м2, …
$330,826
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Villa in Chiva, Spanien
Villa
Chiva, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 310 m²
Der Wald ( Chiva ) verkauft sich eine leuchtende Stadt in Urbanizaci & # 243; n bis 18 km vo…
$274,954
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Villa in Chiva, Spanien
Villa
Chiva, Spanien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 11
Fläche 1 610 m²
Luxusvilla in einer der besten Gegenden von Valencia. neben dem Golfplatz. Pool, Sauna, Kino…
$1,85M
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Reihenhaus in Chiva, Spanien
Reihenhaus
Chiva, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 230 m²
und es verkauft Reihenfaulenzer in der urbanización Den Wald (Zicklein). Er verfügt über 4 …
$158,974
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Reihenhaus in Chiva, Spanien
Reihenhaus
Chiva, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 206 m²
Urbanización mit 66 kindlichen - erwachsenen Einfamilien-mit Gemeinschaftsschwimmbecken, kin…
$237,461
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Eigenschaftstypen in La Hoya de Bunol

häuser

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