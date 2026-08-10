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Wohnimmobilien in Betera, Spanien

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9 immobilienobjekte total found
Haus 5 zimmer in Betera, Spanien
Haus 5 zimmer
Betera, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Ein wunderbares 180 m2 Haus zum Verkauf, mit einem 450 m2 Grundstück. Die Unterkunft verfügt…
$719,692
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Haus 5 zimmer in Betera, Spanien
Haus 5 zimmer
Betera, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Diese luxuriöse Villa wurde 2007 erbaut und 2022 komplett renoviert. Es wird komplett möblie…
$985,513
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Villa in Betera, Spanien
Villa
Betera, Spanien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 700 m²
Villa located in Mas Waitress, Betera-Valencia. consists of 700m2 distributed over 3 floors…
$469,922
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TekceTekce
Reihenhaus in Betera, Spanien
Reihenhaus
Betera, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 273 m²
Weite und komfortable Dachstube - dúplex im Hinblick auf den Golfplatz in einer der Zonen má…
$269,955
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Haus 8 zimmer in Betera, Spanien
Haus 8 zimmer
Betera, Spanien
Zimmer 8
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 8
ALEGRIA REAL ESTATE repräsentiert diese herrliche und authentische Oase in Bétera, neben Wel…
$1,38M
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Haus 3 Schlafzimmer in Betera, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
Betera, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Ein unabhängiges Einfamilienhaus verkauft in B & # 233; tera mit einem Grundstück von 600 m2…
$392,682
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Villa in Betera, Spanien
Villa
Betera, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 420 m²
Luxury villa in front of golf fields in the area of Bétera. Ground floor: opened kitchen wit…
$889,852
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Haus 6 zimmer in Betera, Spanien
Haus 6 zimmer
Betera, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Продаётся вилла в Betera в районе Torre en Conill-Cumbres de San Antonio. Общая площадь 450.…
$1,95M
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Haus 5 zimmer in Betera, Spanien
Haus 5 zimmer
Betera, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
(RU) Продаётся дом в Betera в районе Mas Camarena. Общая площаддь 148.20 м2, участок 186 м2,…
$655,848
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